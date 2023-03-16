Названа причина пожара в погрануправлении ФСБ в Ростове

CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника

США дистанционно удалили программное обеспечение с упавшего в Черное море беспилотника, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд.

По ее словам, США успели удалить данные с дрона MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море, чтобы их не получила Москва, написала Бертранд в социальных сетях со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе: Чаще

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Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было.

После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Тем временем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.