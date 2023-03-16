В Кремле выразили сожаление в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО

Песков: Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО

Москва выражает сожаление в связи с тем, что Финляндия ориентирована на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны России не исходило никакой угрозы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно озвучивала свою позицию по поводу членства Финляндии и Швеции в альянсе. Неоднократно Москва подтверждала, что не представляет угрозы для этих стран, передает РИА «Новости».

Песков пояснил, что у России нет никаких споров с Финляндией и Швецией, они никогда никогда не претендовали на то, чтобы стать анти-Россией и не представляли для нее угрозы.

«Соответственно, никакой угрозы от нас не исходило для них», – сказал Песков.

Он также отметил, что Турция является членом Североатлантического альянса, у нее есть «в этом плане своя линия, свои внутринатовские проблемы».

Напомним, накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ожидает от своего турецкого коллеги Тайипа Эрдогана заявления по поводу вступления страны в НАТО.