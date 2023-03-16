Песков назвал «фальшивкой западных СМИ» «российский план» по Молдавии

Якобы существующий «российский план» по сближению с Молдавией, скорее всего, является фальшивкой западных СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что вместе с другими СМИ получило в свое распоряжение документы, в которых говорится, что Москва якобы разработала план, предусматривающий сближение с Молдавией. В частности, в нем говорится, что до конца 2022 года Россия должна была нейтрализовать попытки «ограничить деятельность российских и пророссийских СМИ в Молдавии», передает РИА «Новости».

Песков отметил, что не исключено, что этот «план» – очередная фальшивка, которых сейчас много публикуется в западных СМИ.

Ранее в СМИ сообщалось, что молдавская полиция якобы раскрыла агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. Эту сеть, согласно сообщениям полиции, якобы контролирует российская сторона, ее члены прибыли из России в Молдавию «с очень конкретной целью».

Позже депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил газете ВЗГЛЯД, что задержание членов «пророссийской сети» – утка, которая нужна для поддержания «страшилки» президента Майи Санду о том, что Москва «готовит дестабилизацию».