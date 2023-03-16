НКО подали на новый конкурс президентских грантов более 11 тыс. проектов

НКО представили на 16-й конкурс президентских грантов более 11 тыс. проектов

НКО представили на второй в 2023 году, 16-й по счету конкурс президентских грантов, 11 379 проектов.

Накануне завершился прием заявок на новый конкурс президентских грантов. Собственные инициативы представили 9896 НКО из 88 регионов страны (кроме Херсонской области), причем из новых регионов было подано 25 проектов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

На этот раз самыми популярными направлениями у авторов стали: «охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни» – 2251 заявка (19,8%), «социальное обслуживание, соцподдержка и защита граждан» – 1747 (15,3%), «поддержка проектов в области науки и образования» – 1742 (15,3%).

По большей части заявители просили гранты в сумме до 1 млн рублей – 5716 инициатив (50,2%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей – 4891 поданный проект (43%).

Заседание объединенного экспертного совета, где будет принято решение по заявкам, пройдет 28 марта. А окончательные итоги конкурса подведут в июне 2023 года. Стартовать проекты смогут с 1 июля.

В 2023 году поддержку Фонда президентских грантов уже получили 1845 проектов на сумму 4,3 млрд рублей.