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Кремль подтвердил переговоры Путина и Асада по военно-техническому сотрудничеству
Песков: Путин и Асад обсуждали тему военно-технического сотрудничества России и Сирии
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Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад обсуждали в Москве тему военно-технического сотрудничества, а также затронули тему нормализации отношений Сирии и Турции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал, что Путин с Асадом обсуждали сотрудничество в чувствительных сферах, таких как военно-техническая, но результаты таких переговоров по понятным причинам не могут быть озвучены, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин и Асад заслушали доклады по экономике, по линии министерства иностранных дел, министерства обороны, а также затронули тему нормализации отношений Сирии и Турции.
Песков заявил, что принято решение, которое позволит уже в ближайшие недели или месяц выйти на подписание очень важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что в ближайшие недели подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно.
Также Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии.
CBS News изобразил крушение дрона MQ-9 Reaper в Черное море после маневра российского Су-27
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Американский телеканал CBS при помощи компьютерной графики смоделировал падение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в Черном море после маневра российского истребителя Су-27.
Телеканал CBS представил примерный сценарий падения (соответствующий версии американской стороны) с подписью «CBS News Animation».
На записи над морем пролетают российский истребитель и американский дрон. Самолет снижается, приближаясь к поверхности воды, и после этого взлетает. После маневра российского самолета американский беспилотник переворачивается и падает.
Американские журналисты говорят в эфире, что «до сегодняшнего дня такого никогда не случалось».
По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. В военном ведомстве подчеркивали, что российские истребители не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом и не применяли бортовое вооружение.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9. Дипломат подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
США решили закупить 24 гиперзвуковые ракеты
Минобороны США запланировало закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты
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Министерство обороны США предполагает выделить в 2024 году 11 млрд долларов для закупки высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковых ракет.
Согласно справочным документам проекта бюджета Пентагона, в 2024 финансовом году Минобороны США рассчитывает ассигновать 11 млрд долларов на приобретение у национального военно-промышленного комплекса ряда высокоточных вооружений, передает ТАСС.
В справке отмечается, что инвестиции предполагают вложить в продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых вооружений, приобретение 24 гиперзвуковых ракет.
Ранее СМИ сообщили, что американское Минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов.
При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».
CNN предсказал изменение мнения американцев по Украине из-за инцидента с дроном
CNN: Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить мнение в США о помощи Украине
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Инцидент с дроном MQ-9 в Черном море может способствовать росту поддержки в США мнения о том, что помощь Украине не является для Вашингтона вопросом собственной национальной безопасности, сообщают американские СМИ.
В материале телеканала CNN говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой потенциальный кандидат на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что помощь Украине с их приходом в Белый дом будет сокращена, передает РИА «Новости».
По мнению автора опубликованной CNN статьи, после инцидента с беспилотником Трамп, утверждающий, что лишь он способен предотвратить третью мировую, и Десантис, настаивающий на том, что Украина не является основным интересом национальной безопасности США, получат еще большую поддержку.
Произошедшее, по оценке автора публикации, стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» – прямого столкновения между Россией и США.
Как сообщало Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
Над военчастью ВКС в Новой Москве заметили три неизвестных БПЛА
Mash: Беспилотники в Новой Москве наблюдали за военчастью ВКС
В небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с бело-красными сигнальными огнями, предварительно, вели непрерывное наблюдение за частью.
По информации Telegram-канала Mash, неизвестные беспилотники запускали из лесополосы, которая находится рядом с частью ВКС в Новой Москве, они находились на высоте около 200 метров, но у военной части снизились, покружились и улетели обратно.
Беспилотники заметили военнослужащий на КПП и патрульные полицейские, которые сообщили о дронах командованию, после обследования леса следов операторов не нашли.
Отмечается, что беспилотники были больших размеров с бело-красными сигнальными огнями, один из них летел в сторону АЗС «Татнефть» возле поселения Краснопахорское.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.
Кадыров призвал российских военных на фронте не жаловаться в соцсетях
Кадыров призвал российских военных на передовой не жаловаться: Воин не кричит – воин решает
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, обращаясь к военнослужащим, напомнил, что во время боевых действий всегда бывают «проблемы, вопросы, нехватки, неудачи», причем «по закону подлости» это происходит в самый неподходящий момент. Он отметил, что «рвется там, где тонко», и в боевой обстановке это неизбежно.
Обращаясь к «отдельным бойцам на передовой», глава Чечни подчеркнул, что «наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы». Кадыров признался, что когда видит видео с жалобами со стороны нерадивого солдата, ему хочется спросить: «А ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь?»
«Воин не кричит – воин решает», – подчеркнул Кадыров, призвав искать решение задачи, а не собираться в кучку, чтобы делать публичные обращения.
«Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе?» – спросил Кадыров, отметив, что «у хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются». Глава Чечни посоветовал «терпеть хотя бы сутки» и найти себе другую задачу.
«Дали карту боевого задания? Действуй, боец! От тебя зависит выполнение. Думай, распределяй силы и возможности, а не стой с открытым ртом», – заявил Кадыров, подчеркнув, что никто не будет бегать за военными с цинком патронов и сухпайком.
Он напомнил, что «это война, а не курорт». Звезду Героя получить нелегко, и ее дают тем, кто не плачет на камеру и борется со всеми преградами, заявил Кадыров.
Итоги спецоперации нужны не только одному президенту России, отметил Кадыров, указав, что глава государства и так делает «все возможное и невозможное».
По его словам, в целом в стране и в рядах боевых подразделений в частности ситуация сейчас «в разы лучше, чем была год назад». Россия двигается вперед во всех смыслах, подчеркнул Кадыров. Назвав себя сторонником быстрых форсированных действий на Украине, Кадыров заявил, что считает тактику Генштаба обдуманной, щадящей и мудрой.
Также он заявил, что гордится добровольцами, которые каждый день приезжают в Российский университет спецназа. «Вот это и есть настоящие мужчины, которые не жалуются, а заставляют жаловаться натовских наемников», – подчеркнул Кадыров, призвав не бояться мобилизации.
Также Кадыров посоветовал не слушать «всякие прозападные СМИ». «Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду Отчизну не даст», – заявил он.
«Благодаря Владимиру Владимировичу мы очистили Чеченскую Республику от террористов и бандитов, а теперь всей страной от сатанистов Украину тем более сможем!» – заключил Кадыров.
Накануне президент Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил передать слова благодарности чеченским военным, находящимся в зоне спецоперации.
Асад заявил о поддержке спецоперации России на Украине
Асад заявил Путину о поддержке России в борьбе со «старыми и новыми нацистами»
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным в Кремле подтвердил, что Дамаск поддерживает Россию в борьбе со «старыми и новыми нацистами».
Он отметил, что это его первый визит в Россию после начала СВО, передает ТАСС.
«Хочу повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их», – сказал Асад.
Он подчеркнул, что позиция Сирии исходит из того, что мир действительно нуждается в стабилизации.
Путин ранее заявил на встрече с Асадом, что Сирия достигла успехов в борьбе с терроризмом благодаря России.
В «Калашникове» рассказали о первых поставках пистолета Лебедева
Концерн «Калашников»: Начались первые контрактные поставки модульного пистолета Лебедева
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Концерн «Калашников» приступил к производству и выполнению первых контрактных поставок модульного пистолета Лебедева (МПЛ), партия изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания, сообщил президент концерна Алан Лушников в преддверии выставки «Эскпотехностраж», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге.
По его словам, в нынешней экспозиции концерн делает акцент на модульном пистолете Лебедева (МПЛ). Лушников добавил, что «Калашников» начал его производство и осуществил первые контрактные поставки, пистолеты переданы заказчику и проходит войсковые испытания, передает ТАСС.
Разработка линейки пистолета Лебедева началась в 2014 году. В 2021 году 9–мм пистолет Лебедева компактный принят на вооружение МВД России, а 9–мм модульные пистолеты Лебедева МПЛ и МПЛ1 – на вооружение Росгвардии.
Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода (ИМЗ, «Ижмех») Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги».
Португальские военные отказались сопровождать российское судно
Военные Португалии отказались выполнять задание по сопровождению российского судна
Португальские военнослужащие, находящиеся на острове Мадейра, отказались подняться на борт корабля для выполнения задания по сопровождению судна Российского флота, сообщили СМИ.
Как сообщила телерадиокомпания Radio e Televisao de Portugal, 13 военных отказались подниматься на борт патрульного корабля NRP Mondego, который закреплен за морской зоной Мадейры, сославшись на попадание воды в машинное отделение и проблемы с одним из двигателей, передает ТАСС.
В свою очередь португальский флот заверил, что миссия, которую они собирались выполнить, была краткосрочной, проходила близко к побережью и при хороших погодных условиях, поэтому флот заявил, что военные не выполнили свои обязанности.
Что за судно планировали сопровождать португальские военнослужащие, не уточняется.
Отметим, что на видео телекомпании катер стоит у причала под французским и португальским флагами.
Ранее в ЮАР начались военно-морские учения России, Китая и Южно-Африканской Республики. От России в ЮАР отправились фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в западной части Атлантического океана провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров.
Пентагон запросил у Конгресса средства на закупку 28 РСЗО HIMARS
Минобороны США запросило у Конгресса 180 млн долларов на закупку 28 РСЗО HIMARS
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Министерство обороны США в рамках проекта бюджета на 2024 финансовый год запросило у Конгресса средства на закупку 28 реактивных систем залпового огня HIMARS за 180 млн долларов, следует из проекта оборонного бюджета.
Согласно документу, предполагаемая общая стоимость закупки этих систем вооружений таким образом составит порядка 179 млн 230 тыс. долларов. Также Пентагону необходимо почти 200 млн долларов на 541 противотанковый комплекс Javelin, средства на 5 тыс. управляемых реактивных снарядов за 886,3 млн долларов, а также примерно 366 ракет сокращенной дальности поражения MLRS на сумму около 10,3 млн долларов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что министерство обороны США предполагает выделить в 2024 году 11 млрд долларов для закупки высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковых ракет.
СМИ сообщили, что американское Минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов.
При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Асада в Москве
Анонсированы переговоры Путина и Асада в Москве
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад проведут переговоры в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что переговоры состоятся в среду. Ожидается, что президенты рассмотрят двустороннее сотрудничество в различных областях, а также перспективы урегулирования ситуации в Сирии, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что Асад уже прибыл в Москву с официальным визитом.
Ранее Асад и Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю Нового года, сирийский лидер отметил вклад России в борьбу с терроризмом.
Польша пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран
Спикер правительства Польши Мюллер: Украина получит истребители МиГ-29 от нескольких стран
Группа из нескольких стран намерена поставить Украине истребители МиГ-29, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Мюллер сообщил, что имеются «ясные декларации», какие это будут страны. Он не стал называть эти государства, отметив, что они сами об этих решениях объявят, передает РИА «Новости».
«Мы готовы принять решение в группе нескольких стран, которые решились на такой шаг», – добавил пресс-секретарь.
Ранее в среду о планах передать Украине истребители МиГ-29 объявила Словакия.
Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии
Президент Сирии Асад поддержал увеличение военного присутствия России в стране
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Расширение и увеличение военных баз России в Сирии приветствуется правительством, это вопрос технического и логистического характера, заявил президент Сирии Башар Асад.
Асад в интервью РИА «Новости» заявил, что если у России есть желание расширить или увеличить свои базы в Сирии, то такого рода идеи приветствуются, ее реализация – вопрос технический и логистический. По его словам, министры обороны России и Сирии обсуждали вопросы военного сотрудничества, но конкретно тема баз не поднималась. Асад подчеркнул, что военное сотрудничество предполагает секретность, но общий взгляд на вопрос баз у сторон есть.
Президент Сирии уверен, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом, российское присутствие в республике связано с балансом сил в мире.
Ранее Башар Асад обвинил Запад в начале третьей мировой войны руками нацистов на Украине во главе с Владимиром Зеленским и руками террористов в Сирии.
Между тем президент России Владимир Путин на встрече с Башаром Асадом заявил, что Сирия достигла успехов в борьбе с терроризмом благодаря России.
ЕС увеличил объем спонсирующего поставки оружия на Украину Еврофонда мира
ЕС увеличил на 2,2 млрд евро объем Еврофонда мира, который оплачивает покупку оружия Киеву
Евросоюз увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, говорится в заявлении Совета ЕС.
В заявлении ЕС говорится, что совет ЕС повысил до 7,979 млрд евро финансовый потолок Европейского фонда мира для покрытия дополнительных расходов, передает ТАСС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киев нуждается в экстренных поставках боеприпасов, на эти цели необходимо найти 1 млрд евро в так называемом Европейском фонде мира.
Вместе с тем в Минобороны Украины заявили, что 1 млрд недостаточно, и потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.
Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Сирии Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Находящийся в Москве с рабочим визитом глава Сирии Башар Асад посетил Александровский парк, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
После возложения венка из темно-алых роз в обрамлении ленты в цветах флага республики, президент Сирии почтил память воинов минутой молчания. Церемонию сопровождал Военный образцовый оркестр почетного караула, передает ТАСС.
В Кремле ранее подтвердили переговоры Путина и Асада в среду. Ожидается, что президенты рассмотрят двустороннее сотрудничество в различных областях, а также перспективы урегулирования ситуации в Сирии.
Путин: Россия как настоящий друг пытается поддержать пострадавшую от землетрясения Сирию
Москва как настоящий друг Дамаска старается поддержать страну после разрушительного землетрясения, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Путин выразил сожаление в связи с тем, что сирийский народ «столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой – землетрясением», передает ТАСС.
«Это, конечно, усугубляет ситуацию. Но мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать», – отметил Путин.
Напомним, в Кремле начались переговоры Путина и Асада.
Ранее представители Российского Красного Креста (РКК) – старейшей гуманитарной организации России – прибыли в Сирию для оказания гуманитарной и медицинской помощи и психосоциальной поддержки пострадавшим от землетрясения.