Асад допустил подписание соглашения о сотрудничестве с Россией в экономике

Военный эксперт предположил реакцию США на крушение дрона MQ-9 Reaper в Черное море

Военный эксперт Рожин: Особую ценность для России в упавшем MQ-9 представляет электроника дрона

Вашингтону придется предоставить неопровержимые доказательства своей версии крушения MQ-9 Reaper в Черном море, если они намерены и дальше настаивать на причастности российского самолета к падению дрона. Для Москвы же было бы важно получить обломки этой машины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море.

«Пока мы не располагаем деталями случившегося. Вашингтон обещал опубликовать видео инцидента, но данные объективного контроля до сих пор не представлены. На данный момент мы располагаем заявлением Минобороны, США и записью переговоров наших летчиков», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Примечательно, что версии сторон серьезно расходятся. Москва утверждает, что никакого контакта самолета с дроном не было, а Вашингтон настаивает на обратном. И в данном случае США придется предоставить видеозапись инцидента или данные телеметрии с упавшего MQ-9, чтобы доказать обоснованность своих обвинений», – рассуждает собеседник.

«Пока же западная пресса предлагает нам только реконструкции, которые ничего конкретного не подтверждают. Более того, представленные модели произошедшего пока выглядят противоречивыми и фактически представляют разнообразие версий», – обращает внимание эксперт.

«Также есть информация о том, что Россия сейчас вылавливает обломки упавшего американского беспилотника. И если это так, то для нас там больший интерес представляет даже не сам планер, а именно его начинка. Электроника и приборы наблюдения периодически модернизируются. И Москва могла бы их изучить», – полагает он.

«Как показывает пример Ирана, сбивание американских дронов при удачном стечении обстоятельств дает возможность детально изучить начинку аппаратов. Вместе с тем не исключаю, что США начнут заминать инцидент. Фактически они лишь словесно осудят действия Москвы. При этом их БПЛА и дальше продолжат периодически летать в акватории Черного моря», – заключил Рожин.

Во вторник европейское командование ВС США (EUCOM) сообщило, что российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт американского дрона MQ-9. Отмечается, что БПЛА выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве, а инцидент привел к «аварии и полной потере» аппарата.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер.

Позже Минобороны РФ пояснило, что БПЛА совершал полет над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова в направлении государственной границы РФ. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были задействованы для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.

«В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.

Для разъяснения ситуации в Госдепартамент был вызван российский посол в США Анатолий Антонов. После проведенных консультаций, он сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность и протест в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны».

По словам дипломата, его контакты с американской стороной в развитие данного инцидента можно считать «конструктивными». Россия и США озвучили позиции по ситуации с БПЛА MQ-9. Антонов призвал «быть очень осторожными в своих действиях с учетом событий, которые происходят в Восточной Европе».

Представитель РФ подчеркнул, что «американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ» России. Он также указал на то, что MQ-9 может «нести несколько бомб», «1,7 тыс. кг взрывчатки».

Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.

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