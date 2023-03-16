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Власти Германии оштрафовали немецкую компанию за продажу гидравлического молота для строительства Крымского моста
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В Германии на 1,3 млн евро оштрафована компания, которая продала гидравлический молот в обход санкций российской фирме, использованный при строительстве Крымского моста, сообщает Tagesschau.
Отмечается, что предприятие, базирующееся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, нарушило санкции Евросоюза, поставив оборудование в Россию, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
В обвинении прокуратуры ФРГ говорится, что компания не только поставила технику, при помощи которой можно забивать сваи для возведения конструкций, но и направила к месту строительства моста сотрудника, который осуществлял техническое сопровождение гидравлического молота.
В частности, фирме предстоит выплатить 1,3 млн евро – цена самого молота, а представителя компании оштрафовали на 18 тыс. евро.
Напомним, что работы по возведению Крымского моста начались в феврале 2016-го и закончились в 2019 году.
Экономист объяснил крах крупных банков Кремниевой долины
Экономист Любич: США возвращаются к кризису 2008 года
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Сейчас в США мы наблюдаем последствия экономического кризиса 2008 года. Нынешние трудности банковского сектора могут разрастись и серьезно затронуть высокотехнологичный сектор, а также отразиться на всей мировой экономике, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее в Штатах объявили о закрытии Signature Bank и банкротстве Silicon Valley Bank
«Складывающаяся в США ситуация может оказать колоссальное влияние на всю мировую экономику. Последствия в первую очередь затронут высокотехнологичный сектор – снизятся оценки стартапов и, как следствие, сократится бюджет на новые разработки. Это приведет к монополизации, поскольку «гигантам» станет легче выкупать молодые компании», – считает экономист Антон Любич.
«Также будет запущен процесс географического перемещения капитала – венчурные деньги Штатов осядут в других странах. Напомню, что только за воскресный банковский день Вашингтон перевел в Израиль на внутренние американские счета в местных банках около 5 млрд долларов», – подчеркивает эксперт.
«Можно сказать, что экономика США входит в очередной циклический кризис, как это уже было в 2008-2009 годах. Тогда для преодоления трудностей был выбран путь политики «количественного смягчения». ФРС раздавала «бесплатные» доллары банкам для поддержания уровня текущей ликвидности и стимулирования роста экономики», – отмечает собеседник.
«Подобные действия могли спровоцировать резкое снижение уровня жизни и взрывной рост цен. Именно поэтому деньги выплачивались за импорт товаров в США, а иностранцам предлагалось вырученные средства вкладывать в «быстрорастущие сектора американской экономики». Таковым стали технологические компании Кремниевой долины», – акцентирует Любич.
«В результате на рынке возникли так называемые пузыри: цена активов стала неоправданной с точки зрения уровня дохода. Глубокоубыточные компании не только оценивались в миллиарды долларов, но и уверенно дорожали день ото дня», – подчеркивает эксперт.
«Собственно, в центре событий и оказались банки, которые обслуживали компании высокотехнологичного сектора. Прежде всего, это Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate. То есть сегодня «выстреливают» проблемы, накопленные Штатами с 2008 года», – отмечает собеседник.
«Ситуацию осложнили антироссийские санкции. Введенные ограничения стимулировали Москву, Пекин, а также многие арабские страны сократить использование доллара США в международных расчетах. Это привело к падению стоимости цифровых активов», – акцентирует Любич.
«В то же время Вашингтон, предположительно, наладил каналы выплат «откатов» за американскую военную помощь Украине через криптовалютную биржу FTX. Массовый вывод средств в совокупности с падением стоимости цифровых валют вызвал обвал организации, что и спровоцировало вскрытие «дыр» в банках Кремниевой долины», – рассказывает эксперт.
«Таким образом, отправной точкой кризиса можно считать объявление криптовалютной компании Silvergate об убытках свыше 800 млн долларов за позапрошлый год. Именно это известие спровоцировало текущее падение. Отмечу, что оно будет продолжаться до тех пор, пока все «дутые», «бумажные» долги не окажутся списанными в ходе объявления банкротства фирмами-неудачниками», – уточняет собеседник.
«Возвращаясь к кризису 2008 года, можно сказать, что все предпосылки к крупному падению системы финансов уже имеются. Фактически место Lehman brothers в этот раз может занять криптовалютная биржа FTX, которая уже обанкротилась», – резюмирует Любич.
В воскресенье работа нью-йоркского Signature Bank была остановлена властями штата из-за «системных рисков». Власти США заверили, что все вкладчики компании получат доступ к собственным накоплениям.
Ранее калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение закрыть Silicon Valley Bank (SVB) и назначить федеральную корпорацию страхования вкладов его управляющим (FDIC). Клиентов банка заверили в том, что они получат доступ к счетам не позднее утра понедельника. Отмечается, что FDIC уже перевел все застрахованные депозиты компании в отдельную, созданную им структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
При этом глава Минфина США Джанет Йеллен подчеркнула, что регулирующие органы способны удержать сложившуюся ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой.
Несмотря на заверения главных экономистов страны, СМИ пишут об угрозе начала кризиса в США при условии, если администрация Джо Байдена не представит план по спасению вкладчиков SVB. В частности, об этом сообщает интернет-издание Axios. Подчеркивается, что предпринятые правительством меры госрегулирования в отношении банка ранее применялись лишь во время кризиса 2008 года и начала пандемии коронавируса.
Накануне представители Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что организация пристально следит за последствиями банкротства SVB для мировой экономической стабильности. При этом в МВФ уверены, что политики Штатов сумеют предпринять «надлежащие шаги для урегулирования ситуации».
Напомним, гиганты Уолл-стрит BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman считают, что американская экономика столкнется с рецессией в 2023 году.
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Рар объяснил причину возможной отставки главы генштаба ФРГ
Немецкий политолог Рар: Власти ФРГ намерены увольнять симпатизирующих России чиновников
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В правящих элитах ФРГ придерживаются идеи победы «борющейся за свободу» Украины. А тех, кто не согласен с таким подходом, просто будут убирать с политической арены, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что главу вооруженных сил Германии могут отправить в отставку за позицию по России.
«В Германии фактически продолжается чистка так называемых старых силовиков. Это те люди, которые не хотят принимать политику, «ориентированную на ценности» либерально-зеленого правительства ФРГ», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Взгляды правящих политиков в том числе подразумевают победу «борющейся за свободу против российского агрессора» Украины. И когда около года назад глава военно-морского флота заявил о преимуществах Российской армии, это серьезно разозлило власти. Аналогичная ситуация сейчас складывается и с начальником Генштаба», – продолжил собеседник.
«Сегодня в Германии преобладает культура запретов, к альтернативным мнениям в правящих кругах прислушиваться не собираются. И тех, кто не согласен с общепринятой позицией, будут и впредь гнать в шею», – заключил Рар.
Во вторник источники нескольких иностранных изданий сообщили о решении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса отправить в отставку критиковавшего ВСУ генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. Предполагается, что его заменит Карстен Бройер, который прежде руководил штабом по борьбе с COVID-19 в ведомстве канцлера, пишет Bild.
Генеральный инспектор – одна из самых высоких должностей в германских в вооруженных силах. Чиновник фактически является главным военным советником канцлера, поясняет издание.
О Цорне широкой публике стало известно в сентябре прошлого года, когда он в интервью в журнале Focus заявил, что не видит в действиях ВСУ реального контрнаступления, а также выразил опасения по поводу того, что Россия может открыть второй фронт, так как обладает соответствующими мощностями.
В августе он также выступил с заявлением о том, что нельзя недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений. Тогда же он сообщил, что потенциал российских военно-воздушных сил может представлять угрозу НАТО, процитировал Цорна Reuters.
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Суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства
Суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, подтвердив передачу под внешнее управление ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH, сообщает Der Spiegel.
Передача активов в документе была названа «уместной» и «необходимой для предотвращения риска нарушения поставок нефти из России», сообщает RT.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии, являющегося регулятором, импортеров нефти – компаний RN Refining & Marketing GmbH и Rosneft Deutschland.
Самого высокопоставленного военного в Германии решили отправить в отставку
Писториус решил отправить в отставку критиковавшего ВСУ генерального инспектора бундесвера Цорна
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Глава Минобороны Германии Борис Писториус решил кардинально реорганизовать руководство бундесвера и отправить в отставку генерального инспектора Эберхарда Цорна, сообщают СМИ.
Цорна заменит Карстен Бройер, который прежде руководил штабом по борьбе с COVID-19 в ведомстве канцлера. Официально об этом не объявляли, однако, по имеющейся информации, Писториус уже сообщил о своем решении Цорну, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Издание пояснило, что генеральный инспектор – не только «самый высокопоставленный военнослужащий в вооруженных силах» Германии, но и «занимает важную должность в министерстве, близкую к должности государственного секретаря», а также «является главным военным советником канцлера».
Генеральный инспектор несет ответственность за общую концепцию обороны Германии, в том числе стратегическое планирование, управление как вооруженными силами в целом, так и отдельными операциями, передает ТАСС.
Как отмечает Bild, Цорн привлек к себе внимание сентябрьским интервью для Focus, где выразил опасения, что Россия может атаковать ряд соседних стран.
Кроме того, он усомнился в способности вооруженных сил Украины противостоять российским войскам. Он указал, что Украина устраивает контратаки, но не может отбросить Россию назад на широком фронте, пишет «Российская газета».
Напомним, Писториус в марте заявил, что в случае войны бундесвер не сможет защитить Германию. По его словам, у Германии нет вооруженных сил, которые обороноспособны.
Названы риски при введении потолка цен на саудовскую нефть
Экономист Юшков: Если против Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, стоимость барреля взлетит до 200 долларов
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Эр-Рияд может сократить нормы добычи нефти. Это нанесет ущерб как США, так и ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил экономист Игорь Юшков. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит цен в отношении Эр-Рияда, если таковой будет введен.
«В интервью министр энергетики Саудовской Аравии достаточно четко высказался о введении в США закона NOPEC. По его мнению, Вашингтон пытается вмешиваться в рыночные процессы, что может повлечь за собой дополнительные факторы нестабильности», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«С одной стороны, Китай увеличивает объемы потребления нефти. С другой – западные страны судорожно борются с инфляцией, поднимая ставки центральных банков. Подобные действия приводят к удорожанию кредитования, что замедляет спрос на энергоресурсы», – отмечает эксперт.
«В текущей ситуации ОПЕК+ не планирует поднимать квоты на добычу нефти. Нынешние нормы сохранятся минимум до конца 2023 года. Собственно, обстановка в мире и без того нестабильная, а США неожиданно озадачились введением закона NOPEC. Вывод министра энергетики Саудовской Аравии о том, что определенности это не прибавит, вполне логичен», – акцентирует собеседник.
«Более того, он подчеркнул, что не только текущая инициатива Штатов может повлиять на международный рынок нефти. Введенный Западом потолок цен на российские энергоресурсы также отрицательно сказывается на глобальной торговле. Министр резонно заявил, что Эр-Рияд перестал бы организовывать поставки тем странам, которые бы поддержали подобные ограничения в отношении Саудовской Аравии», – подчеркивает Юшков.
«Вполне вероятно, что эта тема неоднократно поднималась на заседаниях ОПЕК+. Думаю, Россия пыталась донести до остальных участников организации, что в будущем потолок цен может коснуться и других экспортеров нефти. Иными словами, Запад решил опробовать на Москве «антиопековский» инструмент», – рассуждает эксперт.
«Между тем организация не раз доказывала собственную эффективность. ОПЕК+ долгое время достаточно искусно удерживала баланс на рынке энергоресурсов. США же не устраивают высокие цены на нефть, из-за чего Вашингтону и приходится изобретать неординарные меры давления», – считает собеседник.
«В ответ Эр-Рияд пытается сыграть на опережение, уведомляя Запад, что подобные меры неприемлемы. И делается это еще до того, как они официально введены. Грубо говоря, все его интервью можно свести к фразе «к нам лучше не лезть», – отмечает Юшков.
«На этом фоне Россия обошла Саудовскую Аравию по экспорту энергоресурсов в Индию. Конечно, им приходится перенаправлять поставки в страны ЕС. Однако это дает неплохой инструмент давления: если Вашингтон решится на введение потолка цен, то Эр-Рияд может сократить отправку нефти в США и Евросоюз. Это станет большим ударом для Запада», – подчеркивает эксперт.
«Сокращение общего уровня добычи ресурсов способно вылиться в большой энергетический кризис, сравнимый с ситуацией 1973 года. В таком случае выпадут около 4-5 млн баррелей в сутки. Найти замену такому объему будет непросто. Особенно на фоне того, что у России закупать сырье Европа уже не станет», – уточняет собеседник.
«В результате подобных ответных мер Эр-Рияда цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель. Сформируется невероятный дефицит, который навредит всем потенциальным «организаторам» потолка цен: странам G7 и Евросоюза», – резюмирует Юшков.
Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил, что если на экспорт нефти Эр-Рияда будет введен потолок цен, то государство не будет продавать энергоресурсы поддержавшим ограничения странам, пишет Energy Intelligence.
Министр также выразил обеспокоенность складывающимися рисками на рынке нефти. По его мнению, они связаны с неопределенностью в мировой экономике, которая создается американским антикартельным законопроектом NOPEC. В связи с этим он назвал реализацию согласованного в октябре прошлого года соглашения о сокращении добычи нефти единственно возможным курсом действий для ОПЕК+.
Напомним, 5 февраля вступили в силу топливные санкции ряда стран против поставок из России. Так, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов РФ. Также страны ЕС и «Большой семерки» установили на них потолок цен. В начале марта в США заявили о планах G7 пересмотреть ограничения стоимости на российские энергоресурсы.
В ответ на это решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает установленный потолок цен на нефть. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенные ограничения. Они будет действовать до 1 июля 2023 года.
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Independent оценила влияние санкций на жизнь россиян
Independent указала на отсутствие существенных изменений в жизни россиян из-за санкций
Санкции Запада не привели к массовой безработице в России, падению рубля или очередям перед разорившимися банками; жизнь простых россиян почти не изменилась, пишут СМИ.
Как отмечает Independent, в супермаркетах также не наблюдается значительных изменений – международные бренды доступны, а место ушедших «занимают местные аналоги». Журналист издания поговорил с россиянами, которые заявили ему, что не ощущают заметных изменений, разве что немного выросли цены. По их словам, России доводилось переживать более тяжелые времена, передает РИА «Новости».
Independent пишет, что часть иностранных компаний (McDonald’s, Starbucks) оказались поглощены местным бизнесом. При этом iPhone 14 можно купить «примерно по той же цене, что и в Европе», хотя Apple прекратила продажу продукции в России. Продукцию IKEA распродают через «Яндекс», пиво Budweiser и Leffe производится местным партнером ушедшей ABInBev, также доступна произведенная в Польше «Кока-кола», говорится в материале.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в условиях санкций страна оказалась сильнее, чем сама ожидала, поскольку не была «полуколонией» Запада.
NASDAQ объявила о делистинге акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi
Руководство биржи NASDAQ уведомило Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi и готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний
Руководство американской электронной биржи NASDAQ уведомило компании Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг, говорится в отдельных заявлениях пресс-службы биржи.
В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи, передает ТАСС.
Представители американской электронной биржи NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг компаний Ozon, Yandex, Headhunter, Qiwi и Cian.
Московская биржа заверила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex, HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI, Cian в обычном режиме, несмотря на объявление о делистинге эмитентов иностранных ценных бумаг с американских площадок.
Напомним, 14 февраля совет директоров VK Company Limited предварительно одобрил смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований.
Россия выступила за продление зерновой сделки на 60 дней
МИД: Россия не возражает против продления зерновой инициативы на 60 дней
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Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней, заявил по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
В Женеве прошли переговоры представителей России и ООН по ситуации с зерновой сделкой с участием замглавы российского МИД Вершинина, передает ТАСС.
Москва не возражает против очередного продления «Черноморской инициативы», отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем Стамбульских договоренностей, но только на 60 дней, сообщил дипломат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зерновая сделка может пойти по двум трекам, тогда прогноз на ее продление оптимистический, но если она пойдет только по одному треку, без участия Москвы, тогда прогноз будет пессимистичный.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть зерновой сделки по экспорту из России «не выполняется вообще».
Напомним, срок действия договоренности по сделке истекает 18 марта.
Зерновую сделку продлили на 60 дней
Замглавы МИД Грушко: Зерновая сделка продлена на 60 дней
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Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
«Действительно, сделка продлена», – приводит его слова ТАСС.
Грушко уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.
По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для России важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.
Причем речь, как отметил Грушко, идет не только о самой возможности перевозки и доступе российских кораблей в порты иностранных государств, но и о страховке и «необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране». Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники, уточнил он.
Зерновая сделка будет продлеваться на тех условиях, которые были определены ранее, также сообщил Грушко. Россия, по его словам, намерена упорно работать и «заставлять партнеров» выполнить взятые на себя обязательства.
Дипломат добавил, что процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из РФ идет, но медленно. Создаются искусственные препятствия, проволочки, констатировал он.
Накануне заместитель главы МИД России Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заявил, что Москва не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.
Кремль отреагировал на призывы к Сербии ввести санкции против России
Песков: Россия ценит позицию Сербии, до сих пор не присоединившейся к санкциям
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Запад оказывает беспрецедентное давление на Сербию, которая до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям, и Москва высоко ценит позицию Белграда, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, на многие страны, и в особенности на Сербию, оказывается беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление, и Россия высоко ценит позицию, которую Сербия до сих пор занимала, передает РИА «Новости».
«Понимаем, что условия меняются», – сказал Песков, выразив надежду на то, что самые острые вопросы Москва и Белград будут решать в рамках двустороннего партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами.
Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал к санкциям против России, заявив, что за отказ от ограничительных мер республика платит «высокую цену».
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на странность в позиции Басты: давление на Сербию оказывают США, а выступить он призывает против России. По ее словам, политику следовало бы «решительно высказаться против давления» на Сербию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Запад нашел слабое звено среди российских сторонников.
Германия завершила обучение украинских военных на танках Leopard
Die Zeit: Германия завершила обучение украинских военных на танках Leopard 2
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Украинские военнослужащие в Германии завершили обучение на немецких танках Leopard 2, сообщили местные СМИ.
Как пишет Die Zeit, украинские военные теперь готовы использовать Leopard 2. Отмечается, что подготовленные экипажи вместе с танками вернутся на Украину уже в марте, передает ТАСС.
Отмечается, что на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии на финальной стадии обучения украинцы отрабатывали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы на Leopard 2. Информационное агентство DPA сообщило, что в ходе учений было уничтожено до 85% целей, инструкторы оценили это как хороший результат.
Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих, а дополнительных планов пока нет.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус решил отдать Украине из состава бундесвера еще четыре танка Leopard 2 A6, всего Берлин таким образом предоставит 18 единиц бронетехники.
ЕС продлил санкции против России на полгода
ЕС на полгода и без изменений продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины
Совет ЕС на полгода продлил действующие индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физлиц и 205 организаций «за подрыв территориальной целостности Украины», говорится в заявлении совета Евросоюза.
В заявлении уточняется, что санкции, введенные с 2014 года, продлены без изменений в составе санкционных списков, их действие истекало 15 марта. Ограничительные меры были направлены «против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает РИА «Новости».
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
По словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе.
Ранее суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты. Суд указал, что при принятии ограничительных мер против Пригожиной учитывались «исключительно родственные связи».
Газета ВЗГЛЯД писала, какие ответы на санкции Запада еще остались у России.
ФСБ задержала в Крыму предполагаемого участника запрещенного в России нацбата
ФСБ: Участник запрещенного в России вооруженного формирования задержан в Крыму
Гражданина Украины, подозреваемого в участии в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Челебиджихана» (запрещен в РФ), силовики задержали в Крыму, сообщило УФСБ по Крыму и Севастополю.
Мужчина вступил в нацбат в 2016 году, принимал активное участие в его деятельности. ФСБ сообщила, что против него возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, ему грозит 15 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Напомним, в июне 2022 года Верховный суд РФ признал «Батальон имени Номана Челебиджихана» террористической структурой и запретил его. Батальон намеревался осуществить вооруженный захват Крыма.
Ранее ФСБ задержала мужчину в Астраханской области за попытку уехать воевать за ВСУ.
В Кремле заявили о «глухой стене» Запада по зерновой сделке
Песков: Пробить глухую стену Запада по зерновой сделке не вышло
Россия ценит усилия, которые предпринимает ООН для реализации зернового соглашения, однако «пробить глухую стену» коллективного Запада не удается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что условия, согласованные «как неотъемлемая, интегральная часть сделки», со стороны Запада выполнены не были, передает ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что контакты на этот счет продолжаются. По его словам, с тем, что вторая часть сделки должна быть выполнена, согласны все, и в России – с учетом той доброй воли, которую демонстрирует российская сторона, – надеются, что это будет реализовано.
Напомним, зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней. Как сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения.
Петербург собрался отказаться от продукции недружественных стран
Беглов: Петербург со временем сможет отказаться от продукции недружественных стран
Экономика Санкт-Петербурга обладает необходимым потенциалом, чтобы в перспективе полностью заместить собственным производством товары и материалы из недружественных стран, заявил губернатор Александр Беглов.
Беглов в интервью ТАСС отметил, что изменения в экономике, которые прежде считались «желательными», теперь стали обязательными, превратились в жизненную необходимость. Он заявил о важности поддержки предприятий и лабораторий, научных коллективов, которые обладают необходимыми компетенциями.
По словам губернатора, механизмы поддержки промышленности, внедренные городом, дают свои результаты, позволяют нарастить объемы производства, а также освоить выпуск новых изделий. Беглов признал, что «за один год полностью заместить недружественный импорт отечественными товарами невозможно». На первом этапе, сказал он, нужно поддержать функционирование технических систем, созданных иностранными производителями, и найти в дружественных странах альтернативных поставщиков. Эта работа ведется, сказал губернатор.
Вторым шагом – и сложным, и долгим – должны стать технические системы на собственной индустриальной базе, сказал Беглов. По его словам, на отечественные рельсы нужно перевести широкий круг производств, и Петербург только приступает к формированию стопроцентно отечественных технических систем. Так, в прошлом месяца в Кронштадте был открыт центр инжиниринга для нефтегазовой промышленности, где будут вести собственные разработки, проектировать, конструировать и изготавливать продукцию, импорт которой в Россию запрещен.
Беглов отметил также, что в большинстве отраслей промышленности динамика остается положительной. В частности, производство одежды в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года увеличилось в 2,4 раза, пищевых продуктов – на 23,1%, лекарственных средств и медицинских материалов – на 17,3%.
Губернатор сообщил, что после ухода с петербургского рынка под давлением санкций ряда иностранных брендов освободились ниши, которые смогли спокойно занять производители из дружественных стран. Например, в значимом для потребительского рынка производстве текстиля, текстильных изделий и обуви импорт в Петербург из Китая вырос на 42,4% за три квартала 2022 года.
Он также отметил общее увеличение импорта в Петербург товаров из стран СНГ почти на 50% за тот же период. В том числе это связано с началом работы параллельного импорта, сказал Беглов.
По его словам, уход из Санкт-Петербурга ряда известных компаний в 2022 году не повлек непоправимых последствий для экономики города.
Он отметил, что демарш части компаний стал заметным по именам, поскольку об уходе объявили Carlsberg (производство пива), Bosch (электротехника), Tikkurila и Teknos (лакокрасочная продукция), IKEA (мебель и товары для дома). Однако никаких непоправимых последствий это не повлечет, выразил уверенность губернатор, поскольку их продукция спокойно замещается отечественными производителями либо товарами оставшихся в России компаний.
По его словам, безвозвратно ушедших из Петербурга компаний «не так много, как казалось». «Большинство после смены собственника или названий торговых марок возобновили работу, исправно платят налоги», – пояснил Беглов.
Напомним, накануне министерство промышленности и торговли расширило список товаров для параллельного импорта в Россию, в него вошли бренды моторных масел, бытовой техники, IKEA и т. д.