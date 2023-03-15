В России смертность от болезней кровеносной системы за пять лет снизилась на 12,5%

Власти Швейцарии решили заставить украинских беженцев продать автомобили

20 Minuten: Украинских беженцев в Швейцарии заставляют продавать свои автомобили

Сотни украинских беженцев в Швейцарии в скором времени будут обязаны продать свои автомобили, чтобы не потерять выплаты социальных пособий от государства, пишет газета 20 Minuten.

Так, в кантоне Люцерн власти выдают предписание о продаже транспортного средства, если его цена превышает размер пособия, составляющего в этом регионе 4 тыс. франков (почти 330 тыс. рублей) на человека или 10 тыс. франков (824 тыс. рублей) на семью. Такая инициатива появилась из соображений возможности беженцев самостоятельно найти средства для проживании в Швейцарии.

В случае, если автомобиль не продан в течение месяца, все социальные выплаты от государства прекращаются.

В Люцерне зарегистрирован 141 беженец, у которых есть транспортное средство, из них 132 человека в феврале получили соцпомощь.

Те же правила власти решили внедрить в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау.

Как отметила беженка Екатерина, в случае, если ее будут принуждать к продаже своего кроссовера Fiat, она вернется на Украину.

«Для людей, которые уже привыкли к автомобилю, это хоть какая-то радость и способ выживания», – подчеркнула она.

Другой украинец Владимир Бортник, который приехал в Швейцарию на своем старом Volkswagen Golf, тоже выразил несогласие с позицией властей. Он заметил, что лучше бы «ему дали работу», чтобы он смог платить налоги.

Ранее в Швейцарии пригрозили отбирать у украинских беженцев статус, дающий право на работу, если обладатели статуса будут надолго отлучаться обратно на Украину.