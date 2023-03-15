Зеленский уволил глав трех областей Украины

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15 марта, среда | Последнее обновление — 20:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА
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Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились.
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Разорение всех криптоинвесторов, майнеров и прочей шушеры, которая вилась вокруг этого бизнеса, на реальную финансовую систему, рынки акций, недвижимости и реальный бизнес окажет относительно небольшое влияние.
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Можно не разделять веры в творение – но нельзя не заметить, что там, где высшей инстанцией, определяющей ваши права, становится та или иная группа людей, это ведет к тирании.
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Зеленский уволил глав трех областей Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Одесской и Хмельницкой областных администраций Максима Марченко и Сергея Гамалия, также главу подконтрольной Киеву администрации на территории ЛНР Сергея Гайдая.
Из документа следует, что всех троих освободили от занимаемых должностей на основании поданных заявлений, передает ТАСС.
Указы о замещении освободившихся должностей пока не опубликованы. Украинские СМИ сообщают, что Гайдая могут назначить послом Украины в Казахстане. Пост главы администрации же займет Максим Ткаченко.
Немецкая пресса объявила о падении «последней надежды» ВСУ в Артемовске
Bild назвала занятую российскими войсками систему укреплений в Артемовске «последней надеждой» ВСУ в городе
Система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Bild Юлиан Репке в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отметил, что теперь «россияне могут двигаться вперед улица за улицей». Он заявил, что в Артемовске пал «очередной украинский рубеж обороны» и войска России «вошли в северный промышленный квартал», передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные вошли на завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
CNN предсказал изменение мнения американцев по Украине из-за инцидента с дроном
CNN: Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить мнение в США о помощи Украине
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Инцидент с дроном MQ-9 в Черном море может способствовать росту поддержки в США мнения о том, что помощь Украине не является для Вашингтона вопросом собственной национальной безопасности, сообщают американские СМИ.
В материале телеканала CNN говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой потенциальный кандидат на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что помощь Украине с их приходом в Белый дом будет сокращена, передает РИА «Новости».
По мнению автора опубликованной CNN статьи, после инцидента с беспилотником Трамп, утверждающий, что лишь он способен предотвратить третью мировую, и Десантис, настаивающий на том, что Украина не является основным интересом национальной безопасности США, получат еще большую поддержку.
Произошедшее, по оценке автора публикации, стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» – прямого столкновения между Россией и США.
Как сообщало Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
Власти Швейцарии решили заставить украинских беженцев продать автомобили
20 Minuten: Украинских беженцев в Швейцарии заставляют продавать свои автомобили
Сотни украинских беженцев в Швейцарии в скором времени будут обязаны продать свои автомобили, чтобы не потерять выплаты социальных пособий от государства, пишет газета 20 Minuten.
Так, в кантоне Люцерн власти выдают предписание о продаже транспортного средства, если его цена превышает размер пособия, составляющего в этом регионе 4 тыс. франков (почти 330 тыс. рублей) на человека или 10 тыс. франков (824 тыс. рублей) на семью. Такая инициатива появилась из соображений возможности беженцев самостоятельно найти средства для проживании в Швейцарии.
В случае, если автомобиль не продан в течение месяца, все социальные выплаты от государства прекращаются.
В Люцерне зарегистрирован 141 беженец, у которых есть транспортное средство, из них 132 человека в феврале получили соцпомощь.
Те же правила власти решили внедрить в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау.
Как отметила беженка Екатерина, в случае, если ее будут принуждать к продаже своего кроссовера Fiat, она вернется на Украину.
«Для людей, которые уже привыкли к автомобилю, это хоть какая-то радость и способ выживания», – подчеркнула она.
Другой украинец Владимир Бортник, который приехал в Швейцарию на своем старом Volkswagen Golf, тоже выразил несогласие с позицией властей. Он заметил, что лучше бы «ему дали работу», чтобы он смог платить налоги.
Ранее в Швейцарии пригрозили отбирать у украинских беженцев статус, дающий право на работу, если обладатели статуса будут надолго отлучаться обратно на Украину.
Посол Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России
Посол в США Антонов заявил о сборе американскими БПЛА развединформации для украинских ударов по России
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США должны прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 и полеты вблизи российских рубежей, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
Антонов сообщил, что в ходе визита в Госдеп «категорически отверг все инсинуации» Вашингтона. По словам Антонова, он указал американской стороне, что MQ-9 «уверенно и провокационно» двигался в направлении российской территории, при этом транспондеры не работали. MQ-9 вторгся в «район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО».
Как подчеркнул дипломат, слова которого посольство приводит в Telegram, российские истребители, поднятые в воздух из-за приближения американского беспилотника, не использовали бортовое вооружение и в контакт с БПЛА не вступали.
Антонов выразил обеспокоенность «недопустимой деятельностью военных США в непосредственной близости от наших границ». Он подчеркнул, что Москве ясно, для чего используют БПЛА, которые, как заявляет сам Белый дом, «на ежедневной основе совершают подобного рода пролеты» – они собирают развединформацию для украинских ударов по России.
Посол подчеркнул, что в случае появления российского ударного БПЛА недалеко от Нью-Йорка ответные «действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер, не допускающий «прорыва воздушного или морского пространства» США.
Антонов заявил, что Россия считает откровенно враждебными любые шаги с применением американских вооружений и техники. Он указал, что США передали Киеву военную помощь на 33 млрд долларов, и подчеркнул, что Вашингтон провоцирует эскалацию, угрожающую «прямым вооруженным конфликтом». При этом Россия считает необходимым держать каналы коммуникации открытыми и не стремится к конфликту.
Напомним, Вашингтон утверждает, что беспилотник упал в Черное море, так как российский самолет Су-27 якобы задел его. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было. Антонов был вызван в Госдеп в связи с этим инцидентом.
Херш не исключил вмешательства США в боевые действия на Украине
Херш не исключил участия США в боевых действиях на Украине в случае близкого поражения Киева
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США не исключают прямого участия в боевых действиях на Украине, если Киев окажется близок к поражению в конфликте с Россией, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Мне говорят, игра будет такая – «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир», – заявил Херш, не называя конкретные источники своей информации. Он сказал: «Это мы воюем с россиянами».
Херш напомнил о разгроме нацистов под Сталинградом и выразил сомнения в том, что стоит «ввязываться в драку» с Россией. «Мне кажется, мы не готовы. Но я не знаю», – заявил он. Херш полагает, что США «обманывают сами себя» относительно украинских событий и результатов конфликта. Он подчеркнул, что российская сторона проводит специальную военную операцию на Украине, не используя «главные силы», передает РИА «Новости».
Говоря об имеющихся, по словам Херша, у Вашингтона замыслах прямого столкновения с Россией, журналист отметил формирования американских 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий, которые направлены в Европу. Он заявил, что речь идет «о бригадах не о батальонах».
Напомним, Вашингтон неоднократно заявлял, что не будет отправлять американских военных на Украину даже в случае затягивания конфликта.
В Минобороны заявили об успехах на Купянском направлении
Минобороны: Российские военные взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении
Российские силы установили контроль над частью промышленной зоны на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил России Сергей Зыбинский.
Зыбинский уточнил РИА «Новости», что подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп «взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами».
Кроме того, российские бойцы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. В результате была сорвана переброска резервов ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.
Ранее в среду сообщалось, что украинских мобилизованных, принудительно включенных в состав вооруженных сил Украины, в наручниках свозят в район города Купянска Харьковской области.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
«Страна»: В Харькове прогремели взрывы
В Харькове днем произошли взрывы, сообщило украинское издание «Страна».
Подробностей не приводится, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Воздушная тревога звучала в понедельник над Киевом и всей центральной и восточной частью страны.
Словакия собралась передать Украине истребители МиГ-29
И.о. премьера Словакии Хегер заявил о намерении Братиславы передать Украине истребители МиГ-29
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И.о. премьера Словакии Эдуард Хегер полагает, что правительство страны примет решение передать Украине истребители МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь также заявил об этом.
Как полагает Хегер, кабмин наделен «необходимыми компетенциями», чтобы «послать эту неиспользуемую технику». «Правительство примет решение, и мы пошлем МиГи на Украину. Не будем ждать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на SME.
Он также заявил, что не видит проблемы в желании оппозиции изучить ситуацию на авиабазе Слиач, где находятся МиГ-29, и убедиться, что истребители еще в Словакии, но находятся в нерабочем состоянии. Хегер заявил, что оппозиция «спокойно может так сделать, если успеет».
В свою очередь, Надь заявил, что правительство «имеет право принять решение» о передаче истребителей без согласия парламента. Когда будет принято соответствующее решение, Надь не знает, но он не исключил, что уже на заседании в среду, передает ТАСС со ссылкой на TASR.
Напомним, еще весной 2022 года предложение Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе спровоцировала международный скандал. Вероятно, Польша намеревалась обновить военно-воздушный парк, получив от США F-16. США заявили, что не считают такую схему приемлемой.
Экс-разведчик из США предсказал гибель «сотен тысяч» украинских военных
Бывший офицер разведки американской морской пехоты Риттер предсказал каждому украинскому военному смерть, ранение или плен
В ближайшие месяцы каждый украинский военный, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или попадет в плен. заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что говорит о «сотнях тысяч человек». Он считает, что украинские войска не смогут преодолеть российские оборонительные рубежи, так как наступление обернется для них «ужасающими потерями». По мнению Риттера, летом станет ясно, что Украина потерпела поражение – у нее закончатся как боеприпасы, так и мобилизационный ресурс, передает РИА «Новости».
Напомним, Риттер заявил, что западные страны не могут решить проблему нехватки боеприпасов у Украины. Когда боеприпасов не останется, для Украины «все будет кончено», сказал он.
Польшу пригласили совершить «революцию» в энергетике Украины
Премьер Польши Моравецкий заявил, что Киев пригласил Варшаву «после победы» искать энергоресурсы на Украине
После «победы» вооруженных сил Украины перед Польшей откроются «огромные перспективы», заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Моравецкий на польско-украинской конференции по вопросам энергетики сказал, что одной сфер, где Киев и Варшава могут «совершить прорыв, революцию», является энергетика. Он сообщил, что Украина и Польша могут вернуться «к общим поисковым работам», передает РИА «Новости».
Польский премьер сообщил, что Киев уже сейчас приглашает Варшаву к «общим проектам по добыче, поиску» на Украине. При этом сначала на украинской территории «должен воцариться мир», считает он. Тем не менее, Моравецкий уверен в возможности таких проектов.
«Переговоры касаются разных сфер, в том числе поиска газа на территории Западной Украины», – добавил он.
Ранее в среду в Польше сообщили, что группа из нескольких стран намерена поставить Украине истребители МиГ-29.
В Пентагоне назвали число готовых поставить Киеву танки Leopard стран
Шеф Пентагона сообщил о девяти странах, готовых поставить Киеву 150 танков Leopard
Девять стран обязались отправить Украине 150 танков Leopard, сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин на заседании группы по оказанию военной помощи Украине.
По его словам, коалиция стран, безвозмездно поставляющих Украине танки, продолжает увеличиваться. Теперь на отправку согласны девять государств, передает ТАСС слова Остина.
Министр добавил, что выросло и число стран, которые готовы поставить Киеву средства ПВО. Он заявил о решающем моменте «борьбы Украины за свободу», предложив всем союзникам продемонстрировать решимость и единство.
Помимо этого, глава военного ведомства США призвал повысить объемы отправляемых Украине боеприпасов и систем ПВО.
Ранее сообщалось, что украинские военные завершили обучение в Германии для работы с танками Leopard.
Ветеран антитеррора назвал способы пресечения атаки дронов на нефтепроводы
Ветеран «Альфы» рассказал, как пресекать атаки дронов на объекты ТЭК
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Минирование нефтепроводов с помощью дронов можно пресекать беспилотным наблюдением, а также «живыми» патрулями с переносными средствами для перехвата БПЛА, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. Ранее диверсанты с помощью дронов дистанционно заминировали станцию «Транснефти» в Брянской области.
«В Афганистане мы сталкивались с тем, что местные радикальные группировки минировали газо- и нефтепроводы. Это был 1983 год, дронов тогда не было. Поэтому злоумышленники орудовали вручную. Мы делали окопы и выставляли засады, чтобы их поймать. При этом время, интервал и места расположения засад всегда менялись», – рассказал ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Сейчас техника продвинулась, и минирование с помощью дронов можно засекать также с БПЛА. Беспилотники могут висеть над какими-то особо важными участками нефтепровода или патрулировать его вдоль. Обзор у дронов достаточный для того, чтобы издалека идентифицировать неприятельские беспилотники», – пояснил эксперт.
«Кроме того, вполне можно разместить камеры видеонаблюдения вдоль некоторых участков. «Живые» патрули сбрасывать со счетов тоже не надо – их вполне можно применять и сейчас. Тем более они могут быть снабжены переносными средствами для перехвата дронов», – добавил собеседник.
Во вторник вечером и в среду утром «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, сообщил в среду официальный представитель компании Игорь Демин.
По его словам, это были ВУ в «разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков». «Это говорит о том, что диверсанты хотели убить гражданский персонал, обслуживающий станцию», – приводит ТАСС его слова. Стоит отметить, что НПС пока не работает, резервуарный парк пустой.
Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что Россия может принять дополнительные меры по усилению безопасности приграничных объектов ТЭК, чтобы ликвидировать саму возможность диверсий со стороны Украины.
В феврале газета ВЗГЛЯД писала о том, что ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО.
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Марочко: Насильно мобилизованных украинцев в наручниках доставляют под Купянск
Украинских мобилизованных, принудительно включенных в состав вооруженных сил Украины, в наручниках свозят в район города Купянска Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко рассказал РИА «Новости», что их доставляют специализированным автотранспортом и зачастую в наручниках. По его словам, нередко происходят случаи, когда мобилизованных волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа.
Эксперт рассказал, что многих мужчин забирают прямо в домашней одежде, также многие одеты не по сезону. В обратном направлении вывозят людей в военной форме.
Ранее Марочко сообщал, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.
Украинские военные бросили тела погибших под Артемовском сослуживцев
Российский военный: ВСУ бросили тела своих погибших военных, оборонявших Берховку
Украинские военные бросили тела своих сослуживцев, оборонявших село Берховка в семи километрах к северу от Артемовска (ДНР). Погибших отказываются забирать и не обменивают, сообщил российский военный.
Боец группы «Вагнер» показал РИА «Новости» тела погибших украинских военнослужащих, отметив, что украинская сторона не стремится их забрать. По его словам, ВСУ бросают своих товарищей. Он подчеркнул, что никто не мешает украинской стороне забрать своих погибших.
Военный добавил, что у России «немного другое понимание войны». «Мы воюем, но до такого не доходим … Мы честно воюем, другого просто не может быть», – сказал он.
Берховка перешла под российский контроль 24 февраля.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие при наступлении в районе Кременной обнаруживают в лесах большое количество тел погибших украинских боевиков.
Российские хакеры выложили в открытый доступ сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2
В интернете хакерами опубликован сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 и архив других материалов по игре
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Российскими хакерами в открытый доступ выложен архив с материалами по игре S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна поступить в продажу до конца 2023 года.
В группе «Вестник «Того Самого Сталкера» в соцсети «ВКонтакте» состоялась «та самая публикация материалов». Как пояснила администрация группы, решено «скрасить ожидание показом всего того, что запланировали на 15-е число».
Судя по описанию, утекло очень много данных о будущей игре, включая карту мира, различные дизайн-документы, описание предметов и даже сюжет, пишет «Чемпионат».
В группе подчеркивается, что материалы актуальны: «Сюжет игры (появление и смерть ключевых персонажей, ответы на главные сюжетные вопросы из разряда «Что такое Сердце Чернобыля?»). Материал не является устаревшим, поэтому если боитесь спойлеров, то не рекомендуем смотреть данный раздел».
Напомним, российские хакеры взломали украинского разработчика видеоигр GSC Game World и получили доступ к информации по видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2. Хакеры потребовали извиниться перед российскими и белорусскими игроками, разбанить профили в Discord и вернуть русскую локализацию до 15 марта. В противном случае хакеры пообещали выкладывать больше материалов по игре.
GSC Game World ответила отказом на эти требования. Разработчики заявили, что злоумышленники взломали аккаунт в программе для совместной работы с изображениями, пишет sports.ru.
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