Путин поручил Минпромторгу рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы

Путин заявил о возможности ремонта «Северных потоков»

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину о возможности ремонта «Северных потоков» после подрыва, но подчеркнул, что на это понадобятся время, средства и технологии.

По его словам, в мировой практике нет примеров ремонта систем подобных «Северным потокам» после ЧП таких масштабов, передает ТАСС.

«Это вопрос непростой, в мировой практике нет даже примеров ремонта подобных систем после таких происшествий», – подчеркнул глава государства. При этом, по его словам, «теоретически, конечно, технологически все возможно». «Это потребует время, денег определенных, каких-то новых технологий. Но все возможно, конечно, это все можно сделать», – добавил он.

Путин отметил, что у газопроводов есть будущее, если у европейских партнеров России «возродится инстинкт национального интереса». «Конечно, я думаю, что есть. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, [будущее] есть», – сказал он.

При этом президент отметил: «Но знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут из-за океана, они все делают». Также он добавил, что у европейцев утрачен ген независимости.

«Вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются», – пояснил Путин.

Ранее Путин заявил, что версии о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, являются полной чушью, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса решила продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.

Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».