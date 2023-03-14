Авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в ДНР

Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана

Минирование берега Северского Донца необходимо ВСУ для того, чтобы осложнить продвижение российских войск на этом направлении. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее ВСУ приступили к минированию берега реки Северный Донец.

«Тот факт, что ВСУ вновь начали активно минировать берег Северского Донца, говорит, что они готовятся к отступлению в сторону Северска и Красного Лимана. Противник делает все возможное, чтобы усложнить логистику и дальнейшее продвижение наших войск. Но нам не впервой сталкиваться с заградительными сооружениями противника», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В ЛНР в настоящий момент имеются две «горячие точки». Это Кременское и Сватовское направления. Сейчас повестку военных действий диктует именно Россия. Мы медленно и скрупулезно продвигаемся по местным лесам. Противник оставил множество преград – где-то возвел фортификационные сооружения, где-то располагаются засады», – акцентирует эксперт.

«Фактически мы имеем дело с полупартизанскими столкновениями. Быстро пройти не получится. Однако «артемовская воронка» приводит к тому, что ВСУ перебрасывают часть сил со стороны Северска и Красного Лимана. Это ослабляет противника и дает нам преимущество. Идет выравнивание второй линии обороны. Задача России – создать форпост на территории Артемовска, а затем выйти к другим городам», – резюмирует Мирошник.

Ранее стало известно, что украинские военные формирования приступили к минированию берега вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ используют как штатные противопехотные и противотанковые модели, так и самодельные взрывные устройства. Уточняется, что минирование идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров.

Напомним, украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных. При этом новобранцев заверяли, что они отправляются для обучения на полигоне.

Ранее в город Константиновка (ДНР), подконтрольный ВСУ, прибыл крупный груз с амуницией для солдат ВСУ. По словам Марочко, десять еврофур объемом 96 кубометров носили польские знаки. Машины разгружали частично на склад, частично – в военные автомобили, которые отправились в направлении города Часов Яр.

В состав груза вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, дроны, обмундирование, средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья, уточнил он, отметив, что состав груза известен лишь частично.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.

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