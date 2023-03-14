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Авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в ДНР
МО: Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР
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Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Украины в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск ДНР сбит истребитель МиГ-29 ВВС Украины.
В ведомстве добавили, что кроме того, уничтожены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка, Житловка Луганской народной республики, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой народной республики, а также Межирич Запорожской области.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 401 самолет, 220 вертолетов и 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и других боевых бронированных машин, 1057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8924 единица специальной военной автомобильной техники
Напомним, 9 марта истребительной авиацией ВКС возле Вольнянска Запорожской области в воздушном бою был сбит МиГ-29 ВСУ.
WSJ: ВСУ отрезаны российскими войсками и несут большие потери в Артемовске
Украинские войска несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что для ВСУ недоступны главные дороги для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, так как они находятся под контролем российских войск. Указывается, что по грунтовым дорогам обычные машины пройти не могут, такая возможность есть только у гусеничного транспорта, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
Российские штурмовые отряды подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские силы подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские штурмовые отряды приближаются к железной дороге, по которой Киев снабжает ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщил боец группы, выполняющий ряд задач на данном направлении.
По его словам, силы ЧВК «Вагнер» продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая пути снабжения и подвоза резервов украинских войск, передает РИА «Новости».
«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога», – рассказал он.
Ранее СМИ сообщали, что украинские войска несут большие потери в Артемовске из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
Российские военные заняли завод в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
Российские военные заняли завод «Востокмаш» в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
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Российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
В Telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner» сообщается, что российские военные подошли к заводу «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске.
Одно из помещений предприятия внутри Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) полностью перешло под их контроль, украинские боевики вынуждены были покинуть территорию, передает РИА «Новости».
АЗОМ был построен в 1954 году, он занимает обширную территорию в центре Артемовска. Сконструирован с огромной сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей. АЗОМ спроектирован с учетом возможного ядерного конфликта.
Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет.
Западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Рогов: Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление
Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим начал переброску советских самолетов и вертолетов, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана, на Запорожское направление, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии.
Washington Post узнала о сомнениях Киева в способности ВСУ к контрнаступлению
Washington Post рассказала о сомнениях украинских чиновников в способности ВСУ начать контрнаступление из-за потерь
Из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление, сообщают источники.
Как пишет Washington Post, много опытных бойцов «покинули поле боя», в результате «ухудшилось качество военной силы Украины». Теперь «некоторые украинские чиновники» испытывают сомнения в том, что украинские силы готовы к «долгожданному весеннему наступлению», передает РИА «Новости».
Украинский чиновник высокого ранга заявил Washington Post, что у Украины нет ни бойцов, ни оружия для большого контрнаступления, убиты многие младшие офицеры, которых на протяжении девяти лет обучали американцы.
При этом должностное лицо из Германии заявило, что Киев не сообщает Берлину, сколько бойцов потеряли ВСУ, потому что «не доверяет» немецкой стороне. По оценке Германии, погибли или получили ранения примерно 120 тыс. украинских военных.
В свою очередь, американский чиновник заявил, что бойцы для контрнаступления готовятся отдельно, они не участвуют в боях, в том числе под Артемовском. США ожидают начала контрнаступления в конце апреля или начале мая. При этом признается, что ВСУ не в силах атаковать российские позиции по всей линии соприкосновения.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана
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Минирование берега Северского Донца необходимо ВСУ для того, чтобы осложнить продвижение российских войск на этом направлении. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее ВСУ приступили к минированию берега реки Северный Донец.
«Тот факт, что ВСУ вновь начали активно минировать берег Северского Донца, говорит, что они готовятся к отступлению в сторону Северска и Красного Лимана. Противник делает все возможное, чтобы усложнить логистику и дальнейшее продвижение наших войск. Но нам не впервой сталкиваться с заградительными сооружениями противника», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В ЛНР в настоящий момент имеются две «горячие точки». Это Кременское и Сватовское направления. Сейчас повестку военных действий диктует именно Россия. Мы медленно и скрупулезно продвигаемся по местным лесам. Противник оставил множество преград – где-то возвел фортификационные сооружения, где-то располагаются засады», – акцентирует эксперт.
«Фактически мы имеем дело с полупартизанскими столкновениями. Быстро пройти не получится. Однако «артемовская воронка» приводит к тому, что ВСУ перебрасывают часть сил со стороны Северска и Красного Лимана. Это ослабляет противника и дает нам преимущество. Идет выравнивание второй линии обороны. Задача России – создать форпост на территории Артемовска, а затем выйти к другим городам», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что украинские военные формирования приступили к минированию берега вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ используют как штатные противопехотные и противотанковые модели, так и самодельные взрывные устройства. Уточняется, что минирование идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров.
Напомним, украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных. При этом новобранцев заверяли, что они отправляются для обучения на полигоне.
Ранее в город Константиновка (ДНР), подконтрольный ВСУ, прибыл крупный груз с амуницией для солдат ВСУ. По словам Марочко, десять еврофур объемом 96 кубометров носили польские знаки. Машины разгружали частично на склад, частично – в военные автомобили, которые отправились в направлении города Часов Яр.
В состав груза вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, дроны, обмундирование, средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья, уточнил он, отметив, что состав груза известен лишь частично.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
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Российские танкисты уничтожили обнаруженную в укрытии бронетехнику ВСУ
Танкисты Западного военного округа уничтожили обнаруженную разведчиками бронетехнику ВСУ
Разведчики Западного военного округа зафиксировали скрытый склад бронетехники ВСУ, передали информацию, после чего экипаж танка Т-72Б3 произвел пушечный выстрел из пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 мм, передают корреспонденты.
По словам командира танковой роты с позывным Успех, разведчики произвели анализ местности с воздуха, обнаружили склад боеприпасов и техники ВСУ на рубеже обороны. В хорошую погоду танкист может выехать три раза за день, за один выезд можно ликвидировать до пяти целей, передает РИА «Новости».
«Я воюю за Родину. Моя Родина – это моя семья, близкие, моя страна, это наша земля», – подчеркнул он.
Военнослужащий добавил, что в годы Великой Отечественной войны на этой земле погибло много миллионов солдат, которые никак не относились к этой территории, – сибиряки, Дальний Восток, однако теперь друг друга называют врагами.
«Мне приятно слышать слова ветеранов, которые говорят, что все, кто находятся в зоне СВО, – все им однополчане. Я испытываю гордость, что иду по тем же следам, по которым шли наши деды, прадеды и освобождали от немецко-фашистских захватчиков», – подчеркнул танкист.
Ранее российский военный рассказал, что оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет.
Западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Российские войска за сутки уничтожили 420 украинских военных
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Вооруженные силы России за сутки уничтожили в зоне спецоперации 420 украинских военных, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Краснолиманском направлении уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.
На Донецком направлении в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».
Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили 440 украинских военных.
Стало известно о недовольстве бойцов ВСУ командующим сухопутными войсками
Приложение к Independent inews сообщило о недовольстве бойцов ВСУ командующим сухопутными войсками Украины Сырским
Украинские войска выражают недовольство военным руководством, все чаще критикуют командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, сообщают британские СМИ.
Как пишет inews (приложение к Independent), «иностранный журналист», побывавший в Артемовске, сообщил, что в ВСУ «настроение становится все более пессимистичным». Солдаты «сомневаются» в необходимости сражаться за город «с ограниченным стратегическим значением». Высказываются опасения, что окружение Артемовска российскими силами приведет к большим потерям среди ВСУ и помешает планам контрнаступления, передает РИА «Новости».
В свою очередь, Washington Post приводит слова командира украинского батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол», который пожаловался, что в войска направляют неопытных бойцов: «Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены».
«Купол» сообщил, что его подразделение отступило из Соледара, причем тогда сотни бойцов просто оставили позиции. Он сообщил, что из 500 солдат его батальона около 400 ранены, еще 100 убиты, а сам командир остался единственным профессионалом в подразделении.
По его словам, он получил «100 новых солдат». но времени на их подготовку не дали: «Они говорят: «Возьмите их в бой». В результате солдаты «просто все бросают и бегут». «Такое ощущение, что все что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим», – заявил «Купол».
Также приводятся слова солдата по имени Дмитрий, который сообщил, что часть бойцов на его позициях в Донбассе боятся покидать окопы, а из-за обстрелов переживают панические атаки.
Напомним, Сырский заявил, что на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация. По его словам, бой за Артемовск позволяет выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением.
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Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию участников спецоперации
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации
Государственная дума приняла в заключительном, третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе добровольцев.
Новые поправки распространяют действие закона на добровольческие формирования, в частности, предусмотрена ответственность за распространение фейков о добровольческих формированиях, виновным будет вменяться уголовное преступление, передает ТАСС.
Отмечается, что за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, увеличен срок наказания с трех до пяти лет лишения свободы. Также увеличен до семи лет лишения свободы в случае, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.
Кроме того, ст. 215.4 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за незаконное проникновение на подземный или подводный объект, совершенное неоднократно. За такие нарушения может грозить штраф до 500 тыс. рублей, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.
Италия предложила вести переговоры по Украине в Ватикане
Премьер Италии Мелони назвала Ватикан наиболее подходящим местом для переговоров по украинскому урегулированию
Ватикан лучше всего подходит для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони.
«Италия его поддерживает», – заявила Мелони. Она считает, что нужно оказывать поддержку «тем, кто защищается». При этом для переговоров, как считает премьер, требуется «баланс сил», передает ТАСС.
Напомним, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что папа Римский Франциск хотел бы встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить вопрос урегулирования отношений между Россией и Западом.
Песков объяснил, почему цели СВО могут быть достигнуты только военным путем
Представитель Кремля Песков объяснил, почему цели СВО могут быть достигнуты только военным путем
Цели спецоперации в данный момент могут быть достигнуты только военным путем с учетом позиции Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль высоко ценит усилия тех стран, которые приложили изрядные усилия для возможности выстроить мирный диалог между Москвой и Киевом, однако в данный момент это не представляется возможным из-за позиции Киева, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь, предоставляемую Украине.
В Херсонской области гарантировали защиту Каховской ГЭС
Власти Новокаховского округа сообщили о надежной защите ГЭС
Каховская ГЭС в Херсонском регионе находится под надежной защитой, попытки ВСУ взять ее под контроль пресекаются, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
По его словам, ГЭС ни при каких обстоятельствах не сможет перехватить Киев, объект находится под тщательным контролем российских военных и сотрудников «РусГидро», передает РИА «Новости».
Леонтьев добавил, что в скором времени ГЭС будет полноценно запущена в работу после освобождения правобережной части Херсонской области.
Ранее стало известно, что Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции для обострения в информационном поле угрозы ядерной катастрофы на расположенной выше по течению Днепра Запорожской АЭС.
В ноябре 2022 года политолог Владимир Корнилов объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС.
Курсы тактической медицины «Единой России» и МГЕР прошли более тысячи военных
Более тысячи российских военных и волонтеров прошли курсы тактической медицины «Единой России» и МГЕР, в том числе на Марьинском направлении в ДНР.
В официальном Telegram-канале ЕР указано, что очередное занятие для мотострелков на Марьинском направлении провели замглавы комитета Госдумы по охране здоровья и доброволец спецоперации Бадма Башанкаев и волонтеры МГЕР.
Отмечается, что более 100 военнослужащих уже получили профессиональные аптечки.
Как заметил председатель МГЕР Антон Демидов, от полученных знаний зависят жизни защитников и их товарищей на поле боя.
«Мы получили обратную связь от бойцов, которые применили полученные навыки на передовой. Кроме того, полученная информация позволяет совершенствовать наполнение аптечки препаратами, которые необходимы ребятам», – заключил он.
Полиция задержала пытавшегося сжечь российский флаг жителя Херсонской области
В Херсонской области задержали пытавшегося сжечь российский флаг и едва не сгоревшего самого мужчину
Житель Херсонской области пытался сжечь флаг России, но едва не загорелся сам, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило МВД Медиа.
Задержанный безработный житель города Алешки Херсонской области ранее привлекался за пьяный дебош. В пьяном состоянии он пытался сжечь российский флаг под украинскую музыку, но пламя перекинулось под ноги нарушителя, создав угрозу возгорания его самого и домовладения, передает РИА «Новости».
По словам задержанного, он после распития спиртного ночью украл российский флаг с одного из зданий, и решил его поджечь. В доме у злоумышленника также нашли 20 коробок с коньяком. Полиция выясняет, где поджигатель мог их купить, поскольку в регионе действуют ограничения по продаже алкоголя.
Злоумышленник раскаялся и попросил прощения за свой поступок у всех россиян. Между тем, оказалось, что мужчина принимал участие в силовой операции Украины против жителей ДНР и ЛНР. Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным флагом.
Напомним, участники акции солидарности с Украиной в Батуми сожгли флаг России в феврале 2022 года.