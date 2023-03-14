Танкисты Западного военного округа уничтожили обнаруженную разведчиками бронетехнику ВСУ

Разведчики Западного военного округа зафиксировали скрытый склад бронетехники ВСУ, передали информацию, после чего экипаж танка Т-72Б3 произвел пушечный выстрел из пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 мм, передают корреспонденты.

По словам командира танковой роты с позывным «Успех», разведчики произвели анализ местности с воздуха, обнаружили склад боеприпасов и техники ВСУ на рубеже обороны. В хорошую погоду танкисты может выехать три раза за день, за один выезд можно ликвидировать до пяти целей, передает РИА «Новости».

«Я воюю за Родину. Моя Родина – это моя семья, близкие, моя страна, это наша земля», – подчеркнул он.

Военнослужащий добавил, что в годы Великой Отечественной войны на этой земле погибло много миллионов солдат, которые никак не относились к этой территории – сибиряки, Дальний Восток, однако теперь друг друга называют врагами.

«Мне приятно слышать слова ветеранов, которые говорят, что все, кто находятся в зоне СВО, – все им однополчане. Я испытываю гордость, что иду по тем же следам, по которым шли наши деды, прадеды и освобождали от немецко-фашистских захватчиков», – подчеркнул танкист.

Ранее российский военный рассказал, что оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет.

Западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.