Washington Post узнала о сомнениях Киева в способности ВСУ к контрнаступлению

Washington Post рассказала о сомнениях украинских чиновников в способности ВСУ начать контрнаступление из-за потерь

Из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление, сообщают источники.

Как пишет Washington Post, много опытных бойцов «покинули поле боя», в результате «ухудшилось качество военной силы Украины». Теперь «некоторые украинские чиновники» испытывают сомнения в том, что украинские силы готовы к «долгожданному весеннему наступлению», передает РИА «Новости».

Украинский чиновник высокого ранга заявил Washington Post, что у Украины нет ни бойцов, ни оружия для большого контрнаступления, убиты многие младшие офицеры, которых на протяжении девяти лет обучали американцы.

При этом должностное лицо из Германии заявило, что Киев не сообщает Берлину, сколько бойцов потеряли ВСУ, потому что «не доверяет» немецкой стороне. По оценке Германии, погибли или получили ранения примерно 120 тыс. украинских военных.

В свою очередь, американский чиновник заявил, что бойцы для контрнаступления готовятся отдельно, они не участвуют в боях, в том числе под Артемовском. США ожидают начала контрнаступления в конце апреля или начале мая. При этом признается, что ВСУ не в силах атаковать российские позиции по всей линии соприкосновения.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.