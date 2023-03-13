Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть показали рост на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть в понедельник пошли в рост: ослабление американской валюты поддержало стоимость сырья.

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.18 растет на 0,42%, достигая 83,13 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,46%, до 77,03 доллара, передает РИА «Новости».

Индекс доллара (курс по отношению к корзине валют шести торговых партнеров США) сейчас опускается на 0,68%, достигая 103,87 пункта. А удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, среди которых и нефть.

Трейдеры также обратили внимание на финансовые результаты Saudi Aramco – саудовской государственной нефтяной компании. По итогам 2022 года она получила рекордную прибыль на уровне 161,1 млрд долларов.

Продолжает влиять на мировые рынки и ситуация в банковском секторе США, сложившаяся после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB). Он был связан с ростом учетной ставки ФРС США.