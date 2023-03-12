Мужчина устроил стрельбу на площади в Ростове

В Ростове мужчина открыл стрельбу на площади, один человек пострадал

Мужчина устроил стрельбу из травматического оружия на площади в Ростове-на-Дону, один человек ранен, сообщил представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Представитель отметил, что в полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади города Ростова-на-Дону мужчина произвел выстрел в своего оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия, передает РИА «Новости».

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В настоящее время полицейские ищут стрелявшего. Организована проверка.

Ранее в Петербурге задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна в центре города и ранившего двух прохожих.