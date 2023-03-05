Пьяный мужчина устроил стрельбу в центре Петербурга

Росгвардия задержала мужчину, ранившего двоих прохожих из травмата в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна в центре города и ранившего двух прохожих, сообщил региональный главк Росгвардии.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел около 21.40 в субботу на улице Рубинштейна, где 29-летний пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим, передает РИА «Новости».

В Telegram-канале ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что результат событий: двое мужчин с ранением спины и руки госпитализированы, стрелка увезли вытрезвляться и объясняться в 28-й отдел полиции.

У мужчины был изъят травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик.

Улица Рубинштейна, где находится много увеселительных заведений, имеет неофициальный статус главной «барной» улицы Петербурга.

Ранее сообщалось, что пьяного мужчину с автоматом задержали возле школы в Калининском районе Санкт-Петербурга.