Рабочая группа презентовала программу организации отпусков участников СВО в Костромской области

Рабочая группа по вопросам СВО презентовала программу организации отпусков участников спецоперации в Костромской области, решен вопрос с транспортным обеспечением – прибытием и отъездом бойцов.

На сайте партии «Единая Россия» сообщается, что программа предусматривает медицинское сопровождение: проведение первичного медосмотра и комплекс медицинских исследований, консультации узких специалистов и реабилитация в специализированных отделениях медорганизаций.

Также квалифицированную помощь в случае необходимости будут оказывать психологи. Бойцам будет предложена совместная с семьей программа санаторно-курортного лечения.

Помимо этого, за участниками СВО будут закреплены ответственные специалисты по профильным юридическим вопросам, нотариусы для оказания необходимой помощи во внеочередном порядке.

В программе предусмотрены и досуговые семейные мероприятия: концерты, клубы выходного дня, семейные выезды, спортивно-развлекательные мероприятия.

За каждым военным будет закреплен координатор, который поможет составить план на время отпуска.

«Мы хотим помочь нашим военнослужащим и членам их семей провести дни отпуска в кругу семьи с комфортом, обеспечить возможность получения необходимой помощи и поддержки. Программа будет носить комплексный характер. Самое важное, конечно, обеспечить полный спектр услуг, в том числе медицинских, без проволочек», – сказал замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.