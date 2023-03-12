Кабмин расширил программу поддержки зеленых инвестпроектов

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12 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как российский полковник победил Литву

Юрий Мель прошел через мясорубку литовского судилища кадр из видео
В Россию вернулся Юрий Мель, который девять лет отсидел в литовской тюрьме по надуманным обвинениям за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он должен был освободиться в 2021 году, но получил дополнительный срок по тому же сфабрикованному делу. Как отмечают наблюдатели, дело Меля показало всю абсурдность литовского законодательства, благодаря которому за решетку попадают неугодные власти люди.  Подробности...
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Зеленский развязал пиар-войну с Россией

Владимир Зеленский нашел возможность отвлечь внимание украинцев от происходящего в Артемовске James McGill/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны проработать возможность переименования России в «Московию». Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала необходимое число подписей. Ранее на Украине неоднократно выступали с подобными предложениями депутаты и прочие официальные лица, но всякий раз Зеленский эти инициативы игнорировал. Почему он передумал именно сейчас? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 12 марта 1918 года, российские линкоры вышли из Финляндии в Россию. Корабли спешно выводили из Гельсингфорса, чтобы они не достались немцам. Добраться из Финляндии в Кронштадт вроде бы просто. Но на самом деле это был настоящий подвиг. Подробности...

Лозунг «нет войне» используют против тех, кто за мир

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

Что происходит в Грузии

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине решили увеличить военные расходы на 13,5 млрд долларов
    ВСУ начали готовиться к обороне под Красным Лиманом Минобороны Китая возглавил генерал, попавший под санкции за связи с Россией Стало известно о разногласиях Шольца и Бербок В Госдуме напомнили Макрону о русской армии в Париже
    Патриарх Кирилл попросил папу Римского защитить Киево-Печерскую лавру Российская космонавтка вернулась с орбиты с американцами Сальдо оценил возможность наступления ВСУ в Херсонской области Отменен творческий вечер Познера в Москве
    Сенат Франции принял пенсионную реформу вопреки массовым протестам Мадуро дал характеристики Путину и Байдену The Hill: Запад допустил три ошибки, ведущие Украину к поражению Сын Константина Цзю также стал чемпионом мира по боксу

    Главная тема


    США начали общаться с Зеленским в другом тоне

    носитель ядерного оружия


    Американский стратегический ракетоносец B-52H замечен у Петербурга

    данные военкоров


    Российские артиллеристы уничтожили выходивший из Артемовска отряд наемников

    неустойчивая траектория


    CNN сообщил о применении Россией уникальной ракеты на Украине

    Видео

    Аресты в ГП «Антонов»


    СБУ нашла крайнего в гибели легендарного самолета

    угрозы расправы


    Симпатии к России дорого обходятся жителям Скандинавии

    сотрудничество с МУС


    Пентагон попал в ловушку собственных преступлений

    Взаимные разоблачения


    Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

    военный альянс AUKUS


    В противостоянии с Китаем Запад сделал большой просчет

    бойкий характер


    Тимофей Бордачев: Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

    тренд сезона


    Виталий Трофимов-Трофимов: «Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

    государство-террорист


    Сергей Миркин: Зеленский понимает только страх

    на ваш взгляд


    Какой оптимальный возраст для депутата?

    Кабмин расширил программу поддержки зеленых инвестпроектов

    12 марта 2023, 12:38

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правительство России расширило поддержку инвестиционных проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду, сообщила пресс-служба кабмина.

    Как сообщили в пресс-службе, теперь претендовать на льготное финансирование смогут проекты, связанные с расчисткой и восстановлением водных объектов, с возведением энергоэффективного жилья, созданием и модернизацией инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа с последующим получением энергии, передает ТАСС.

    Получить финансирование могут проекты, связанные с производством аккумуляторных батарей, их утилизацией и повторным использованием, а также модернизацией и ремонтом инфраструктуры для транспортировки водорода.

    Отмечается также, что получить льготное финансирование смогут проекты, при реализации которых используется технология электрических тепловых насосов. 

    CNN сообщил о применении Россией уникальной ракеты на Украине
    CNN: Россия применяет на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полета
    		   
    11 марта 2023, 13:10
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Российские Вооруженные Силы изменили тактику ракетных атак в зоне проведения спецоперации, повысив их эффективность, сообщают американские СМИ.

    Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил американскому телеканалу CNN, что за последние полгода российские ВС увеличили промежуток между ракетными обстрелами, одновременно с этим используя большее количество ракет, чтобы ПВО противника было сложнее перехватить их все.

    Бронк выразил сомнения в том, что Украина сможет эффективно противостоять таким бомбардировкам, пишет Ura.ru.

    Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри со своей стороны отметил, что Россия в ходе спецоперации использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также других средств противодействия.

    В сообщении CNN говорится, что Россия «разработала уникальную ракету», чтобы легче нацеливаться на критически важную инфраструктуру Украины.

    Cкорость этой ракеты в сочетании с неустойчивой траекторией полета ракеты и высокой маневренностью может усложнить перехват.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов».

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    Коментарии (26)
    Российские артиллеристы уничтожили выходивший из Артемовска отряд наемников
    Военкор Руденко сообщил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников
    		   
    11 марта 2023, 18:33
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Отряд иностранных наемников, пытавшийся выйти из Артемовска (украинское название – Бахмут), был уничтожен российским артиллерийским огнем, сообщил военкор Андрей Руденко.

    Руденко сообщил в Telegram-канале, что отряд нацистов, куда входили иностранные наемники, ВС России уничтожили артиллерийским огнем при попытке выйти из Артемовска.

    Ранее Евгений Пригожин заявил, что российские силы подошли на расстояние в 1,2 км от административного центра Артемовска.

    Коментарии (29)
    Французский историк назвал следующую «цель Путина»
    Французский историк Тодд назвал следующую «цель Путина»
    		   
    11 марта 2023, 17:24
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Страны Запада, спровоцировав украинский конфликт, недооценили силы России, теперь же НАТО оказалось в большой опасности, заявил газете Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.

    Историка пытались спровоцировать, утверждая, что Владимир Путин «агрессор». Но Тодд заявил, что Запад пожалеет о том, что творится сейчас на Украине, так как следующей целью Кремля станет ослабление НАТО. 

    По его словам, Москва имеет хорошие шансы выйти из конфликта победительницей. Он подчеркнул, что на Западе не видят масштаба всей проблемы, передает РИА «Новости».

    Эксперт заметил, что именно Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры, когда начал вооружать Украину по образцу армии НАТО.

    Также произошел обратный эффект, когда американские консерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику при помощи санкций.

    США столкнулись еще с одной проблемой – нехватка мощности для производства боеприпасов для ВСУ, добавил он.

    Коментарии (55)
    Российские силы перерезали все пути снабжения ВСУ в Артемовске
    Российские штурмовые отряды перерезали крупный путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске
    		   
    11 марта 2023, 14:22
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Вера Басилая

    Российские силы отрезали для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнюю крупную дорогу снабжения в Артемовске (украинское название – Бахмут), ВСУ вынуждены пользоваться проселочными дорогами, сообщают военкоры.

    По данным авторов Telegram-канала «Военкоры русской весны», ЧВК «Вагнер» подобрались к трассе, по которой снабжалась бахмутская украинская группировка, и почти ее перерезали, взяв под огневой контроль. Украинские солдаты вынуждены пользоваться проселочными дорогами, пишет «Российская газета».

    Также, по данным военкоров, которые ссылаются на украинских аналитиков, ВСУ в городе оказались в критической ситуации, там идут ожесточенные бои.

    В публикации отмечается, что ЧВК «Вагнер» одновременно расширяют северный фланг на запад, атакуют Богдановку и стремятся обойти Хромовое с востока.

    Ранее сообщалось, что российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска.

    Коментарии (45)
    Медведев придумал новое название для Украины
    Медведев: В ответ на переименование в «Московию» Украину нужно назвать «Свинским Бандера-рейхом»
    		   
    11 марта 2023, 13:43
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».

    Медведев написал в своем Telegram-канале, что «верховный киевский нацист» (так он называет президента Украины Владимира Зеленского) поручил проработать вопрос о переименовании России в «Московию».

    Ответом России, по мнению зампреда Совбеза России, должно стать переименование Украины, но не в «Хохляндию» и не в «Малороссию», а только в «Schweinisch Bandera-Reich» (с нем. «Свинский Бандера-рейх»).

    Напомним, Зеленский ранее поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.

    Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поручение Зеленского лишь подтверждает правоту Москвы и свидетельствует о том, что из Украины пытаются создавать «анти-Россию».

    Коментарии (75)
    The Hill: Запад допустил три ошибки, ведущие Украину к поражению
    		  
    11 марта 2023, 15:06
    Фото: REUTERS/Maksim Levin
    Текст: Кристина Цыцура

    Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и отсутствия стратегии, заявил журналист Стивен Блэнк в публикации издания The Hill.

    Третьей ошибкой публицист назвал нежелание публично агитировать за победу Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    Автор статьи указал на то, что западные лидеры все чаще скептически относятся к идее необходимости победы Украины. По его словам, ощущается «всепроникающий страх перед украинской победой».

    Журналист подчеркнул, что Запад в ближайшее время увидит последствия своей нерешительности. Так, киевские войска покинут Артемовск, а также Украине придется отложить свое весеннее наступление из-за неотправленного Западом оружия.

    Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Киев не победит без вмешательства НАТО. 

    Коментарии (19)
    Американский ветеран призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
    Американский ветеран Дрейвен призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма

    11 марта 2023, 19:16

    Текст: Вера Басилая

    Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, посмотрев видеоролик с крымским пейзажем.

    Ветеран обратил внимание на красоту Крыма и заявил, что мир между двумя странами был бы таким простым делом, если бы злой язык нашептывал Украине иное, передает РИА «Новости».

    По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы Украина не согласилась на российские условия урегулирования конфликта. Дрейвен отметил, что просто нужно было признать Крым российским, Донбассу дать нейтралитет, а Украине – нейтральный статус.

    Он также считает, что США и союзники уже осознали, что Россия побеждает, но отступать не будут, а режим Зеленского «продал душу Западу».

    Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится.

    Коментарии (30)
    Разыскиваемого за убийство на Украине спортсмена задержали со стрельбой в Москве
    Разыскиваемый Интерполом за убийство на Украине спортсмен из Азербайджана задержан со стрельбой в Москве
    		   
    11 марта 2023, 16:49
    Фото: Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, разыскиваемый по каналам Интерпола по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в РФ, задержали со стрельбой при попытке бегства в Москве, сообщили в правоохранительных органах.

    Подозреваемого пытались остановить на посту ДПС на МКАД для проверки документов. Мужчина уехал от полицейских,а они отправились в погоню. При попытке скрыться в одном из дворов, где он бросил машину, его задержали. Полицейским пришлось стрелять, во время задержания у мужчины обнаружили пистолет, передает ТАСС.

    Задержанным оказался уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. В России он подозревается в незаконном хранении оружия, а на Украине – за умышленное убийство.

    Джаббар Юсифи выступал на юношеских Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, был победителем первенства России по панкратиону.

    Ранее напавшего на полицейских хулигана в Домодедово подстрелили и задержали.

    Коментарии (12)
    Экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении нации
    Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского уничтожающим нацию диктатором

    11 марта 2023, 20:20

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы, заявил Олег Соскин, который в 1990–2000 годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.

    Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что Зеленский уничтожает украинскую нацию, принимает законы, которые поддерживают его диктатуру в стране.

    Он также указал: складывается впечатление, что на Украину вернулись фашистские времена, когда надо чуть ли не расстреливать без суда и следствия военных, не выпускать из страны мужчин, передает Ura.ru.

    Экс-советник Кравчука и Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за страданий украинского народа.

    Коментарии (34)
    Украинский боксер Усик потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для ВСУ
    Украинский боксер Усик по-хамски потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для Украины
    		   
    11 марта 2023, 15:29
    Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Украинский боксер Александр Усик потребовал от чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри перечислить после боя миллионное пожертвование Украине, пригрозив неустойкой.

    Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри вызвал на бой украинского боксера Александра Усика, и предложил гонорар за бой 70/30. Усик принял предложение, но потребовал от британца пожертвовать 1 млн фунтов после поединка на Украину, пригрозив, что «за каждый день задержки» тот заплатит украинскому народу на 1% больше из своего кошелька, передает «Царьград».

    Бой, как предполагается, состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

    Ранее Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.

    Напомним, в феврале прошлого года Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил другой украинский боксер Василий Ломаченко, который позднее отказался покидать страну ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом. Позже Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.

    Коментарии (51)
    В Госдуме напомнили Макрону о русской армии в Париже
    Депутат Госдумы призвал Макрона не забывать, как русская армия зашла в Париж
    		  
    11 марта 2023, 14:10
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.

    Ивлев напомнил, что в следующем году исполнится 210 лет, как русская армия после разгрома Наполеона зашла в Париж, тогда российский народ объединился во имя победы. По словам депутата, Макрону стоит выучить этот урок навсегда, и запомнить, что Россия способна разгромить любую мощную и непобедимую армию, передает РИА «Новости».

    Депутат отметил, что после взятия Парижа Россия изменила ход истории, став самой мощной и справедливой страной, и об этом подвиге российского народа необходимо возродить память.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Риши Сунака помочь киевским войскам начать контрнаступление.

    В свою очередь Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь, предоставляемую Украине.

    Коментарии (45)
    Стало известно о разногласиях Шольца и Бербок
    Spiegel: Германия отказалась создавать совет нацбезопасности из-за разногласий Шольца и Бербок

    11 марта 2023, 21:30

    Текст: Вера Басилая

    Власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок после многомесячных переговоров не смогли прийти к соглашению, пишет журнал Spiegel.

    Немецкое издание пишет, что новая структура, создаваемая по образцу США, должна была «улучшить координацию» между ведомством канцлера и министерствами, но Шольц и Бербок не смогли договориться, кто возглавит совет, и кто в него войдет. От проекта в правительстве отказались, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в немецком правительстве с самого начала возникали разногласия по ключевым вопросам внешней политики, в том числе поставкам оружия на Украину, и отношениям с Китаем.

    Ранее глава МИД Германии призналась, что ее предупредили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить ничего лишнего.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Шольц начал борьбу с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

    Коментарии (19)
    Сальдо оценил возможность полномасштабного наступления ВСУ в Херсонской области
    Сальдо заявил, что у ВСУ мало ресурсов для наступления на левобережье Днепра в Херсонской области
    		   
    11 марта 2023, 16:03
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале Сальдо заявил, что слухи о готовящемся контрнаступлении ВСУ на левый берег Днепра распространяют для того, чтобы обмануть военных и посеять панику среди населения. Врио губернатора Херсонской области отметил, что перемещение хоть каких-то значительных отрядов или техники сразу фиксируются российской разведкой, контроль ведется в режиме реального времени.

    По его словам, враг перебрасывает на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений, и приводит в порядок идущие с севера дороги, возможно, для быстрой доставки войск.

    Сальдо подчеркнул, что в случае попытки ВСУ переправиться через Днепр, ВС России готовы дать отпор, новую линию фортификационных сооружений даже не придется задействовать.

    Ранее Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона.

    Коментарии (18)
    Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил смысл обороны Артемовска
    Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский объяснил смысл обороны Артемовска
    		   
    11 марта 2023, 15:58
    Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск, чтобы выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

    Контрнаступление «уже не за горами», заявил Сырский агентству «Укринформ», передает ТАСС.

    Ранее Сырский признал, что в городе сложилась довольно сложная ситуация для ВСУ. Также он напомнил, что оборона продолжается уже семь месяцев.

    Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска. 

    Коментарии (15)
    Мадуро дал характеристику Путину и Байдену
    Президент Венесуэлы Мадуро назвал Путина великим воином

    11 марта 2023, 20:52

    Текст: Вера Басилая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского президента Владимира Путина великим воином, папу Римского – чудотворцем, а Джо Байдена – президентом.

    Мадуро в эфире программы La Pizarra дал характеристику мировым лидерам. Так, Путина он считает великим воином, папу Римского он назвал чудотворцем, секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро предателем, Джо Байден, по его мнению, президент, а Дональд Трамп – прошлое, передает РИА «Новости».

    Ранее американский военный разведчик Скотт Риттер отметил роль Путина в сохранении России.

    Экс-глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон заявила, что Путин хочет, чтобы Россия была сильной и могущественной страной.

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