Кабмин расширил программу поддержки зеленых инвестпроектов

Правительство России расширило поддержку инвестиционных проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду, сообщила пресс-служба кабмина.

Как сообщили в пресс-службе, теперь претендовать на льготное финансирование смогут проекты, связанные с расчисткой и восстановлением водных объектов, с возведением энергоэффективного жилья, созданием и модернизацией инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа с последующим получением энергии, передает ТАСС.

Получить финансирование могут проекты, связанные с производством аккумуляторных батарей, их утилизацией и повторным использованием, а также модернизацией и ремонтом инфраструктуры для транспортировки водорода.

Отмечается также, что получить льготное финансирование смогут проекты, при реализации которых используется технология электрических тепловых насосов.