«ЗооДруг» доставил десятую фуру с помощью для животных в Донецк

В Донецк прибыла десятая по счету 20-тонная фура «ЗооДруг» с помощью приютам для бездомных и других животных, рассказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина.

«Скоро кампания «ЗооДруг» отметит первую годовщину с момента запуска. За это время всем нам действительно удалось сделать многое, и вот уже десятый 20-тонник прибыл в Донецк. Сегодня регулярная отправка помощи для жителей ДНР и ЛНР, которые опекают собак и кошек из приютов и других животных, продолжается благодаря поддержке Фонда президентских грантов и усилиям сотрудников фонда помощи животным «Ника», чей проект выиграл в специальном конкурсе, а также всем неравнодушным гражданам, которые приносят помощь в пункты приема», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

20 приютов ДНР, на попечении которых находится более 3 тыс. животных, получили лечебный и ежедневный корм для собак и кошек, консервы, ветпрепараты и многое другое. Необходимые медикаменты для лошадей переданы сотрудникам двух конных клубов ДНР, а также приюта, где заботятся о сельскохозяйственных животных.

«Зоодруг» – всероссийская кампания по оказанию помощи животным Донбасса, запущенная по инициативе Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды 31 марта 2022 года, которую реализуют ведущие зоозащитные фонды и организации страны.

В этот раз сбор и отправка помощи организованы членом оргкомитета Всероссийской кампании «ЗооДруг» – фондом помощи животным «Ника» при поддержке Фонда президентских грантов.

Еще две фуры «ЗооДруг» будут отправлены в марте. Помощь получат приюты ДНР и ЛНР, которые содержат бездомных кошек и собак, а также лошадей, коз, свиней, грызунов и птиц.