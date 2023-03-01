В поддержку участников СВО сделали более 50 тыс. талисманов

В рамках всероссийской акции «Талисман добра» дети при поддержке родителей за первую неделю сделали свыше 50 тыс. разных талисманов в поддержку участников специальной военной операции.

Дети изготавливали талисманы при поддержке родителей, советников директоров по воспитанию, педагогов, активистов Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В школах по всей стране прошли классные часы и мастер-классы, на которых ученики делали талисманы: значки, открытки, мягкие сердечки, плюшевые игрушки, поделки из оригами, аппликации и многое другое.

Ученики седьмого и девятого классов школы №6 Севастополя самостоятельно сшили брелоки в виде героя мультфильма – Чебурашки.

Учащиеся из школы №11 Хасавюрта к своим талисманам прикрепили «ключики добра». Их сверстники из школы №19 сделали браслеты с надписью: «Россия». По задумке, такой талисман военные будут всегда носить на запястье.

Дети из Донецкой народной республики на каждом талисмане написали слова благодарности солдатам за защиту Родины и их семей.

Школьники добавляли в поделки элементы культуры и традиций родного края, чтобы каждый солдат вспомнил дорогие и родные сердцу места. Отряд Орлят из школы № 9 имени Некрасова Ленинградской области создал талисманы для своих земляков в виде бабочек.

«Я была очень рада одной из первых принять участие в такой масштабной и доброй акции. Приятно осознавать себя частью большого и важного дела. Сейчас нашим солдатам как никогда нужна поддержка, участие, теплые слова, так как они находятся далеко от дома, от родных, ежедневно рискуют жизнью. В наших силах помочь им укрепить боевой дух, поднять настроение и просто согреть душу небольшим, но очень значимым талисманом», – рассказала активистка из Ликино-Дулевского лицея Арина Жукова.

Участники акции активно делятся видеороликами и фотографиями своих талисманов в соцсетяхс хештегами #Талисман_добра, #Росдетцентр, #РДДМ, #МЫВМЕСТЕ.

«В наше непростое время очень важно оказывать поддержку людям, которые защищают нашу страну. Благодаря акции «Талисман добра» школьники создали обереги для военнослужащих, в которые вложили любовь и заботу. Подобные мероприятия дают возможность выразить свою патриотическую и гражданскую позицию», – отметил советник директора по воспитанию Ликино-Дулевского лицея Алексей Панфилов.

Ученики также начали получать первые благодарности от военнослужащих. В видеообращении к ученикам «Донской реальной гимназии №62» участники СВО выразили уверенность, что талисманы принесут им удачу.

Акция будет проходить бессрочно, и присоединиться к ней может любой желающий. Все талисманы будут направлены в пункты сбора гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ, откуда их передадут участникам специальной военной операции.