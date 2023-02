Путин: Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить Путин указал на зарубежные прогнозы роста экономики России 9 февраля 2023, 19:18 Текст: Алексей Дегтярёв

Общий рост экономики страны в 2023 году предсказывает не только ее руководство, но и международные институты, заявил президент Владимир Путин. «В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что это указывает на преодоление «самых сложных» этапов, которые пытаются создать России, и подчеркнул, что страна будет идти вперед. Глава государства отметил, что отдельные российские отрасли столкнулись с трудностями, это было неизбежно. «Но думаю, что для многих из тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики», – сказал президент. Путин заявил об огромных убытках ушедших из России зарубежных брендов 9 февраля 2023, 15:22

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Мировые бренды несут огромные убытки по причине ухода с российского рынка, но «всего доброго» им, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АСИ. Путин отметил, что многие мировые бренды уходят в российского рынка под давлением своих правительства, из-за чего несут огромные убытки, передает ТАСС. «Всего им доброго!» – пожелал президент зарубежным брендам. «Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Но дело даже не в деньгах, многие душу вкладывали, надо прямо сказать, работали коллективно, но под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой в общем-то неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал», – отметил глава государства. Путин указал, что оставленные компании подхватывают российские предприятия и продолжают успешно работать по этим направлениям. «Наверное, кто-то думал, что у нас все рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит», – отметил Путин. Ранее в Госдуме объяснили провал тренда на релокацию ИТ-специалистов из России. Основатель Pink Floyd Уотерс изменил отношение к Путину Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил об уважении к Путину 9 февраля 2023, 19:02

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью, что изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. Уотерс в интервью газете Telegraph заявил, что стал больше уважать президента России, передает РБК. Он добавил, что поменял отношение после прослушиваний подкаста The Duran, где озвучивалось отличное от его мнение о России. «Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», – заключил музыкант. Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение России на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами. Новости СМИ2 Путин назвал Россию лучшей в мире страной 9 февраля 2023, 16:45

Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Лучшая в мире страна – это Россия, хотя и есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Президент обратился к одному из участников заседания, который заявил о «других странах лучших в мире». «Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. Вы сказали «в других странах лучших в мире» и дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна – это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто. Но, правда, нам есть над чем работать», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что российские товары должны стать предметом национальной гордости. Путин: Нацпроект по беспилотникам должен быть готов весной Путин: Нацпроект по беспилотникам должен быть вскоре готов 9 февраля 2023, 15:56

Фото: Павел Быркин/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Правительство России должно в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ). «В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого – обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И что крайне важно, высокий уровень локализации их производства», – цитирует его ТАСС. Путин добавил, что результаты всей большой совместной работы будут обсуждаться на специальном совещании весной. Он отметил, что в мероприятии примут участие представители министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области. Ранее Путин поручил до сентября внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение ИИ во всех отраслях экономики и соцсферы. Также президент поручил создать систему подготовки кадров для работы с беспилотниками. Новости СМИ2 Путин: Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить Путин: Россия пытается закончить идущие с 2014 года боевые действия на Украине 9 февраля 2023, 19:11

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, которые шли с 2014 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. «Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе», – цитирует его ТАСС. Он добавил, что Киев начал войну. «Она продолжалась восемь лет на истребление людей, которые там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком. Сколько можно было уже терпеть?» – указал глава государства. Ранее Путин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области – исторически российские регионы, их нужно как можно быстрее вывести на общероссийские показатели развития в ключевых сферах. Эксперт: Россия возвращает уважение к науке и производству Социолог Гагарин: В России необходимо создать систему, связывающую науку, образование и производство 8 февраля 2023, 22:08

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Параллельный импорт не избавит страну от технологической зависимости. Россия уже много сделала для достижения технологического суверенитета. Сейчас важно сосредоточиться на том, что может быть быстро внедрено в производство, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Анатолий Гагарин. В среду Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию, на котором обсуждалась повестка технологического развития страны. «Сейчас по всей стране происходит реальное внедрение тех научных разработок, которые осталось «докрутить». Наука, образование и производство полностью готовы к этому. То, что на заседании Совета по науке и образованию президент поставил вопрос системно, говорит о том, что в ближайшее время мы сумеем реализовать поставленные задачи и достичь нужных результатов», – считает социолог, директор Экспертного аналитического центра Уральского федерального университета Анатолий Гагарин. Сосредоточенность на повестке развития предполагает создание системы, «которая связывала бы науку, образование и производство». «Стоит задача создать условия для скорейшего достижения технологического суверенитета. Но не менее важно реализовать стратегию развития с помощью организации образовательных процессов. Разработки, которые будут внедряться, требуют массового производства, а это предполагает большое количество подготовленных людей. Поэтому президент и говорит о том, что у нас должны быть собственные компетенции и технологии», – отметил эксперт. С помощью параллельного импорта невозможно решить задачу критической зависимости от зарубежного производства и необходимо создать систему технологического суверенитета, добавляет социолог. «Сейчас уже сделано достаточно много. Но поставленная президентом задача и четко очерченный набор приоритетов – это как раз то, что крайне необходимо. Распылять средства нельзя ни в коем случае, их нужно сосредотачивать на том, что уже сейчас может быть внедрено в производство», – убежден собеседник. По словам эксперта, Россия должна избавиться от критической зависимости от зарубежных технологий, прежде всего в производстве микрочипов, микропроцессоров и прочей элементной базы. «Президент говорит о работе с генетическими ресурсами. У нас есть в этом отношении много разработок, в том числе на Урале. Кроме того, и гиперзвуковые технологии становятся вполне ощутимыми продуктами нашей науки и техники, показывая, насколько мы впереди в этих вопросах», – перечислил Гагарин. Нынешние реалии позволяют использовать отечественные ноу-хау, которые ранее не были реализованы в силу разных причин. «Все, что накоплено нами на протяжении 20 лет, может быть внедрено в производство. Возможности для этого есть. Поэтому обращение президента к субъектам Федерации, корпорациям и частным компаниям – это тот призыв, который должен быть реализован в ближайшее время», – уверен эксперт. Гагарин особо отметил включенность молодых ученых в технологическую повестку развития страны. «Люди и амбиции есть. Им необходимо создать соответствующие условия. Наука требует постоянной финансовой и организационной подпитки, одних грантов недостаточно. Ученым нужны определенные горизонты и условия для работы. Перейдя на рельсы долгосрочного финансирования и планирования, молодежь уже получила определенную уверенность в будущем и в том, что ее работа будет востребована и оплачена. Мы приходим к тому, что постепенно возвращаем уважение к науке и производству», – подытожил Гагарин. В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Он назвал верным решение российских властей сформировать целостную систему планирования и управления в науке. На встрече обсуждалось внедрение новых разработок, которые бы способствовали укреплению суверенитета страны. Среди приоритетных направлений в сфере науки и технологий Путин назвал ЖКХ, энергетику и безопасность. «Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов», – сказал глава государства, призвав сосредоточиться также на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения и ключевых отраслей промышленности. Президент отметил, что под руководством президиума совета начата работа по обновлению подходов, самой методологии научно-технологического прогнозирования, а также по подготовке прогноза на долгосрочный период. Путин поручил правительству ускорить утверждение инновационных проектов по быстрому реагированию на опасные инфекции, а также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения. «Мы уже приступили к реализации федеральных научно-технических программ и важнейших инновационных проектов. Их результатом должно стать создание собственных наукоемких решений в области сельского хозяйства и генетики, а также формирование национальной системы мониторинга климата, строительство и эксплуатация крупных исследовательских установок мирового уровня, что позволит в том числе создавать новые лекарства, материалы и так далее», – сказал Путин. Новости СМИ2 Путин назвал мощными транспортные проекты в Москве Путин дал высокую оценку транспортным проектам в Москве 7 февраля 2023, 14:51 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным выслушал доклад о планах завершения строительства Большого кольца метро и развития Московских центральных диаметров и высоко оценил транспортные проекты в городе. «Мощное развитие Москвы», – передает слова Путина ТАСС. Собянин в свою очередь отметил, что за годы при поддержке главы государства в Москве реализовали целый ряд проектов, связанных с подземным метро, наземным метро, дорогами. Также в прошлом году была открыта Большая кольцевая линия метро, две трети которой было построено. Мэр Москвы предложил в ближайшие дни открыть Большую кольцевую линию по всему кругу при участии Путина. Также Собянин заявил, что столица за два года нарастила объем инвестиций в пять раз. Также на 40% увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета московского НПЗ. При этом с учетом ввода новых мощностей МНПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличился в два раза. Путин ранее заявил, что Москва лучше других мегаполисов мира справляется с трафиком. Limp Bizkit выпустила клип с лицами мировых лидеров и призывом «быть в одной команде» Limp Bizkit выпустила клип с лицами Путина, Байдена и Зеленского и призывом «быть в одной команде» 9 февраля 2023, 18:16

Текст: Алексей Дегтярев

Американская Nu-metal группа Limp Bizkit выпустила видеоклип на композицию Out Of Style, где с помощью дипфейка заменены лица музыкантов на лица президентов России, США и Украины Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также на лицо председателя КНР Си Цзиньпина. Вокалист коллектива Фред Дерст перевоплотился в Путина, гитарист – в Байдена, а ди-джей – в Зеленского, басист – в Си Цзиньпина. Барабанщику же лицо сменили на внешность главы КНДР Ким Чен Ына. Клип загружен на официальном YouTube-канале Limp Bizkit. Кроме того, напротив играющих музыкантов с лицом американского актера Тома Круза мужчина жарит сосиски – это также сделано с помощью дипфейка. Также в ролике есть отсылка различные ситуации, возникавшие с президентом США ранее. В одной сцене гитарист с лицом Байдена заснул, а в другой – упал с велосипеда. Клип начинается со слов Дерста с лицом Путина о том, что прошлое уже не изменить, но можно начать создавать новое будущее уже сегодня, передает RT. В песне также звучат и другие призывы к миру, и призыв «быть в одной команде». У большинства зарубежных и российских пользователей клип вызвал положительную реакцию. Напомним, в 2015 году Дерст заявлял, что хотел бы получить российское гражданство и жить в Крыму. Новости СМИ2 Путин: После бегства американцев из Афганистана ситуация там лучше не становится 8 февраля 2023, 19:59 Текст: Ольга Иванова

Ситуация в Афганистане не улучшается после ухода войск США, заявил президент России Владимир Путин, открывая встречу, посвященную афганской проблематике, с представителями по безопасности из ряда стран. «После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации, включая «Аль-Каиду*» (запрещена в России), которая наращивает свой потенциал», – приводит его слова ТАСС. Путин также отметил, что другие конфликты в мире не снижают значимости ситуации вокруг Афганистана. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена попытками использовать ситуацию в Афганистане для создания военных баз внерегиональными странами. Путин назвал ситуацию в Афганистане очень сложной, а также рассказал о контактах с Кабулом. По его словам, посевные площади опиатов в этой стране и оборот наркотиков растут, что вызывает беспокойство. Напомним, Путин проводит встречу, посвященную афганской проблематике, с представителями по безопасности из ряда стран. Во встрече участвует секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, а также его коллеги – советники по национальной безопасности и секретари совбезов – из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Путин призвал за короткий срок вывести на новый уровень отечественные технологии Путин: Россия должна как можно скорее вывести на новый уровень собственные технологии 8 февраля 2023, 16:19 Текст: Елизавета Шишкова

Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень собственные критически важные технологии по ряду направлений, в том числе в сфере IT и промышленности, заявил президент Владимир Путин на вручении молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год. Он также призвал развивать технологии в сфере транспорта, разработки лекарств и новых материалов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для страны продукции, передает ТАСС. Глава государства добавил, что работать над этим нужно на опережение: заниматься созданием собственных уникальных, глобально конкурентных решений — в медицине, в экологии, в энергетике, в сельском хозяйстве и промышленности, в области безопасности. «И здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами. Фундамент для этого у нас есть — это и крепкие научные традиции, и мощный задел, созданный предшественниками», — сказал президент. Ранее Путин заявил о необходимости тиражировать систему «врачебных подсказок» с помощью искусственного интеллекта. Новости СМИ2 Путин: Москва лучше других мегаполисов справляется с трафиком 7 февраля 2023, 14:22 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин во вторник на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным отметил, что Москва лучше других мегаполисов мира справляется с трафиком. Путин напомнил, что несколько лет назад существовали сомнения о способности Москвы обеспечивать нормальное движение при такой плотности населения. Он подчеркнул, что в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира, сообщает РИА «Новости». В свою очередь Собянин подчеркнул, что Москва лидирует среди мегаполисов за последние годы благодаря поддержке президента. Путин назвал мощным темп развития Москвы, когда Собянин рассказал о реализации ряда проектов в 2022 году, планах на 2023 год. «Мощное развитие Москвы. Мощное», – сказал президент. Ранее сообщалось, что московские компании за десять месяцев этого года нарастили объем промышленного производства на 8,9%. Путин поручил оперативно утвердить инновационный проект по защите от инфекций Путин поручил скорее утвердить инновационный проект по защите от инфекций 8 февраля 2023, 17:19 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поручил правительству как можно скорее утвердить инновационные проекты в области быстрого реагирования на инфекции и развития новых источников энергии. «Особо обращаю внимание правительства: необходимо ускорить утверждение важнейших инновационных проектов по формированию системы быстрого реагирования на инфекционные заболевания. А также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения», – сказал он заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень свои критически важные технологии, в том числе в сфере IT и промышленности. Новости СМИ2 Путин выступил за распространение практики «врачебных подсказок» с помощью технологий ИИ Путин выступил за тиражирование практики «врачебных подсказок» с помощью технологий ИИ 7 февраля 2023, 15:35 Текст: Елизавета Шишкова

Систему «врачебных подсказок» с помощью искусственного интеллекта необходимо тиражировать, заявил президент России Владимир Путин, комментируя такую практику в Москве. В ходе встречи с президентом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с помощью «врачебных подсказок» для врачей первого звена поставлено уже 9 млн диагнозов. Система с ИИ является большой поддержкой для врача не только в Москве, но и в мире, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что такую практику надо тиражировать. В ноябре Путин поручал Минздраву уделить особое внимание внедрению ИИ в медицине, тогда он привел в пример столицу. Президент добавил, что необходимо скорее внедрять современные подходы и на федеральном уровне. Собянин добавил, что в различных областях медицины с помощью ИИ было поставлено 8 млн диагнозов, начиная от онкологии, с сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями и так далее. Мэр рассказал, что врач ставит диагноз самостоятельно, а ИИ помогает правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, а также выписать рецепт и правильно диагностировать. Собянин добавил, что в Москве помимо поликлинического звена, в этом году заканчивают целый ряд крупнейших проектов, например, «Коммунарку». Ранее Путин поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов до посещения врача. Путин призвал обновить Стратегию научно-технологического развития России 8 февраля 2023, 17:44 Текст: Ольга Иванова

Стратегию научно-технологического развития России надо обновить с учетом актуальных реалий, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. «Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов. В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ – стратегию научно-технологического развития», – цитирует его ТАСС. Путин добавил, что «ситуация поменялась», так как стратегия была принята в 2016 году. Также он добавил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок в приоритетных технологиях. Глава государства призвал сосредоточиться на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить территориальную целостность и безопасность страны, работу здравоохранения, ЖКХ, энергетики, ключевых отраслей промышленности. «По этим направлениям у нас должны быть собственные компетенции, базовые технологии. В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов, в том числе имею в виду элементную базу, технологии работы с генетическими ресурсами», – сказал Путин. Ранее на заседании Путин поручил правительству как можно скорее утвердить инновационные проекты в области быстрого реагирования на инфекции и развития новых источников энергии. Новости СМИ2 Путин наградил молодых ученых премиями в области науки и инноваций 8 февраля 2023, 17:11 Президент России Владимир Путин в День российской науки вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год. Торжественная церемония прошла в Кремле. Глава государства поздравил лауреатов с отмечаемым сегодня Днем российской науки. «Тем более что в этом году свой профессиональный праздник вы встречаете с особенными чувствами – в связи с присуждением вам государственной премии в области науки и инноваций для молодых ученых. Безусловно, это большой успех, авторитетное признание вашего вклада в развитие научного знания, заслуженная награда за годы учебы и успешного труда, за ваш талант, целеустремленность, преданность своему делу, верность традициям», – обратился он к присутствующим, сообщает ТАСС. Путин отметил, что награждать в День российской науки именно молодых ученых стало доброй традицией. Как показывает история, продолжил он, «именно молодые люди делают крупнейшие научные открытия». Лауреатами премии стали пять человек. Они отмечены за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа, а также за создание системы испытания сложных технических устройств. В частности, старший научный сотрудник Казанского федерального университета, кандидат технических наук Ирек Мухаматдинов (34 года) разработал специальные катализаторы на основе переходных металлов, введение которых в пласт нефти одновременно с горячим водяным паром «активирует» их и вызывает акватермолиз нефти, снижая ее вязкость. Такая технология существенно снижает затраты не только на добычу и транспортировку нефти, но и на ее дальнейшую переработку. Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Александр Осадчиев (36 лет) исследовал механизмы опреснения трех северных морей – Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского. Научные результаты, полученные Осадчиевым, внесли существенный вклад в развитие физической океанологии, в частности, в понимание одного из ключевых механизмов происходящих изменений в Арктике – взаимодействия океана с водами суши, а также крупномасштабных и синоптических процессов в океане. С практической точки зрения результаты Осадчиева важны для прогноза и оценки последствий глобальных климатических изменений, происходящих в Арктической зоне Российской Федерации под влиянием естественных и антропогенных факторов. Доценты Санкт-Петербургского государственного университета, кандидаты химических наук Ирина Тимофеева (34 года) и Андрей Шишов (33 года) награждаются за разработку методов быстрого и точного анализа с экстракцией – выделением требуемого вещества из пробы. Эти методы применимы в широком спектре задач, в том числе в контроле качества сельскохозяйственной продукции, медицине, криминалистике, анализе нефтепродуктов и во многих других областях. Также в числе лауреатов – сотрудник Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Иван Фисенко, он отмечен за «разработку технологии испытаний сложных технических устройств, обеспечивающих укрепление обороноспособности страны».