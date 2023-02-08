Названа самая популярная дата для заключения браков среди москвичей

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8 февраля, среда | Последнее обновление — 21:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сунак назвал сроки прибытия британских танков Challenger 2 на Украину
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Целый год Грузия ловко занималась политической эквилибристикой, ухитряясь ладить и с Россией, и с Западом. Но играм, похоже, приходит конец. Как всегда, всех со всеми поссорил Михаил Саакашвили. Завтра Брюссель, как ожидается, предъявит маленькой республике ультиматум: либо освобождайте Саакашвили, либо надолго забудьте про свои «европейские шансы». Как поступит Тбилиси – прогнется или пойдет на принцип, чем, конечно, порадует многих в Москве? Подробности...
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|EPA/ТАСС
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи.
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Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться.
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Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Названа самая популярная дата для заключения браков среди москвичей
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Самой популярной датой для бракосочетания в Москве в этом году является 23 марта из-за красивого сочетания троек – 23.03.2023, сообщили в пресс-службе мэра столицы.
На этот день планируют свадьбу около 700 пар, при этом подача заявлений на этот день продолжается. Следующая по количеству заявлений дата – 3 марта, ее выбрали более 670 пар. Также популярны даты 23 июня – порядка 500 пар и 23 февраля – 350 пар, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
«Всего же на этот год подано уже более 20 тысяч заявлений о заключении брака», – сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что больше всего заявлений молодожены подали на лето, в период с июня по август планируют зарегистрировать брак порядка восьми тысяч пар, что более 30% от общего числа подавших заявление на 2023 год.
Напомним, самой популярной датой для свадьбы в Москве в прошлом году стало 22.02.2022 – в этот день в столице поженились порядка 1,5 тыс. пар. Следующие две по популярности даты – 22.07.2022 (около 1 тыс. пар) и 11.11.2022 (более 950 тыс. пар).
Американский журналист раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков»
Журналист Херш: США установили взрывчатку под «Северными потоками» в ходе учений НАТО
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Американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, утверждает американский журналист Сеймур Херш.
Как пишет на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии Херш, ссылаясь на осведомленный источник, летом 2022 года водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22, заложили дистанционые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех ниток трубопровода «Северный поток», передает РИА «Новости».
По его данным, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого взрывные устройства были приведены в действие.
Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, к подготовке диверсии причастен советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, заявил Херш.
Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против «Северного потока» указывает на американцев.
Стало известно о больших потерях ВСУ на Сватово-Кременском направлении
Потери украинских военных за минувшие сутки на Сватово-Кременском направлении в ЛНР составили около 200 человек, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российской разведке в данный момент известно о потерях в 14-й, 92-й, 25-й, 81-й и 95-й бригадах ВСУ, а в 103-й бригаде теробороны около 30 человек пропали без вести, передает ТАСС.
Ранее американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.
В ЛНР заявляли, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.
Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины
Шеслер: Зеленский всеми способами пытается задавить пророссийские регионы
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Назначения силовиков главами пророссийских регионов Украины вызваны прежде всего задачами по мобилизации в ВСУ. Кроме того, Зеленский хочет задушить любую политическую жизнь. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о назначении украинским президентом Владимиром Зеленским новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
«В первую очередь офис Зеленского хочет усилить давление на население. Ведь на Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, а также Николаевскую и Одесскую области возлагают наибольшие задачи по мобилизации в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, эти пророссийские регионы являются становым хребтом оборонной промышленности Украины. Именно на их территории расположено больше всего предприятий по ремонту и производству техники, в том числе беспилотников», – отметила она.
«Также Зеленскому необходимо убрать любые возможности для нелояльных ему политических сил что-то противопоставить действующей власти. Политическая жизнь на Украине прекращена давно, сейчас ее закапывают окончательно», – полагает собеседница.
«В руководство регионов назначают не просто лояльных Зеленскому людей, а непосредственно сформированных внутри этой силовой и идеологической системы персоналий. Я думаю, стоит ожидать новые репрессии и чистки в бизнес-кругах этих областей. Там исходно были очень сильны позиции предпринимателя Игоря Коломойского. Поэтому вскоре будут попытки устранить его соратников», – заключила Шеслер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщают украинские СМИ.
Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания, сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
Напомним, в конце января Зеленский уволил глав нескольких украинских обладминистраций. А у предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Причем в случае с первым следственные действия проводят сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Коломойский и Аваков попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон.
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Небензя назвал условия прекращения конфликта России с Западом
Постпред РФ при ООН Небензя: Мир приблизится после прекращения прокси-войны против России и учета озабоченностей Москвы
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Перспектива мира приблизится тогда, когда продвигающие этот конфликт прекратят вести прокси-войну против России и займут реалистичную позицию по озабоченностям Москвы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после встречи с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.
Российский дипломат подчеркнул, что в Москве надеются на мир. Он выразил мнение, что перспектива мира приблизится тогда, когда те, кто продвигает этот конфликт, прекратят вести прокси-войну против России при помощи бедных украинцев, а также займут реалистичную позицию относительно озабоченностей РФ, которые Москва четко обозначила с первого дня. Небензя констатировал, что в данный момент не наблюдается готовности другой стороны к значимому взаимодействию, передает ТАСС.
Накануне президент Сербии Александар Вучич предрек переход конфликта на Украине в абсолютно неконтролируемую стадию. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
В Бундестаге сравнили отправку немецких танков на Украину с харакири
Председатель фракции Левой партии в Бундестаге Барч сравнил с харакири решение Берлина о поставках Киеву танков Leopard
Председатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч сравнил с харакири решение правительства ФРГ о поставках Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1A5.
Барч отметил, что подобным шагом правящая в ФРГ коалиция «Светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), превращает Германию в участника конфликта. Он предупредил, что правительство ФРГ затеяло опасную игру ва-банк, так как танковое харакири выходит на новый уровень, передает ТАСС.
Накануне власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. В тот же день американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
ВСУ лишились американских гаубиц в Запорожской области из-за просроченных боеприпасов
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С начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й мотопехотной бригады ВСУ между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка в Запорожской области потерял минимум четыре американские гаубицы M101 калибра 105 мм.
Эти орудия были поставлены в соединение из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 мм, используемых в гаубицах «Нона-К» и Д-30, которые, оставшись без снарядов, стали безполезны, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Применение старых американских гаубиц калибра 105 мм вместо орудий советского типа привело к тому, что из-за поставленных боеприпасов с истекшим сроком годности на позициях артиллерии 58-й бригады зафиксированы два случая разрыва снарядов в канале ствола.
Кроме того, в конце января в районе населенного пункта Малиновка по позициям гаубиц М101 был нанесен удар 300-мм комплексами «Смерч». В результате чего еще два орудия были уничтожены. Обнаружить позиции с американскими гаубицами 1950 года производства помог комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин».
После ударов по позициям артиллерийского дивизиона 58-й бригады ВСУ подразделение было вынуждено отказаться от огневой поддержки наземных сил, а также использования орудий калибра 105 мм и активной артиллерийской работы вообще.
Ранее бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой.
Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
В СНБОУ призвали уничтожить угрожающие Украине объекты в России
Секретарь СНБОУ Данилов призвал уничтожить угрожающие Украине объекты на территории России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.
Данилов заявил в интервью Reuters, что если в России есть объект, который наносит ущерб Украине, то ВСУ должны уничтожить эти объекты. Таким образом, Данилов вступил в прямое противоречие с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолякой, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России.
Поставлявший Украине беспилотники завод загорелся в Латвии
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников для ВСУ
В городе Марупе в Латвии несколько часов тушат огонь на территории крупного завода по производству БПЛА Edge Autonomy, предприятие поставляло дроны Украине.
По информации издания Delfi, огонь быстро распространяется. На месте работают 50 человек личного состава городских пожарных, также в тушении огня задействованы девять автоцистерн, три автолестницы и команда спасателей из рижского аэропорта, передает «Газета.Ru».
Причины происшествия не называются. Жителей близлежащих районов призвали закрыть окна и двери своих домов и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья.
Edge Autonomy является одним из ведущих латвийских производителей дронов, которые поставлялись в том числе Украине для нужд армии.
Рогов предложил «подвинуть» линию фронта из-за американских бомб
Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 км из-за бомб GLSDB
Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 км, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км, поэтому нужно действовать на упреждение и отодвинуть линии фронта вглубь территории, подконтрольной режиму Зеленского, на 150 км, что позволит обезопасить новые регионы России и территории, находящееся в тылу, передает РИА «Новости».
По его словам, под угрозой находятся не только Мелитополь, Бердянск и Энергодар, но также, Курчатов, где находится атомная станция, Курск, Белгород, Луганск, Таганрог, Армянск и Джанкой.
Ранее Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву, необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде.
Напомним, президент Владимир Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
Транспортный беспилотник ТрАМП дальнего радиуса действия разработали в России
В России разработан транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров, сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как сообщил источник РИА «Новости», транспортная авиационная многофункциональная платформа, или просто ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа, способный нести груз массой до 250 килограммов на 600 километров, а также выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задачи. Крейсерский потолок БПЛА составляет 3 тыс. метров, крейсерская скорость – 195 км/ч, объем грузового отсека – 2650 литров.
Среди эксплуатационных особенностей ТрАМПа источник также назвал модульную конструкцию основных узлов, позволяющее взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки шасси, систему спасения груза и летательного аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре при авариях.
Ранее студенты Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного грузового самолета с вертикальным взлетом.
Латвийский военный проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском
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Латвийский майор Национальных вооруженных сил и офицер штаба Земессардзе (национальная гвардия Латвии) Янис Слайдиньш в эфире Riga TV24 проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском.
Телезритель в эфире поинтересовался, применяли ли украинцы химическое оружие. В ответ на это, как сообщает Baltnews в своем Telegram-канале, Слайдиньш лишь поинтересовался: «В каком секторе?»
«У меня есть информация, что ранее в районе Бахмута (так на Украине называют Артемовск) применялся хлор. Нужно знать конкретное место (о котором новость появилась в интернете). Так я с ходу сказать не могу. Но это вполне возможно, ведь в центральной части фронта такие запасы точно есть. Однако официально подтвержденной информации у меня нет», – сказал он.
Напомним, на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом
Бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой.
Применение высокоточного боеприпаса позволило «Викингам» уничтожить противника и при этом не повредить расположенную рядом церковь, передает РИА «Новости».
Ранее российские войска нанесли удар высокоточным снарядом «Краснополь», уничтожив полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре, обнаруженные по работе терминала Starlink.
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей при поножовщине в химкинской школе девочки
Состояние раненной кухонным ножом в грудь и голову школьницы в Химках оценивается как стабильное, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
В своем Telegram-канале она отметила, что состояние девочки оценивается как стабильное.
«Будем надеяться и верить. Берегите детей», – подчеркнула омбудсмен.
Накануне в одном из лицеев Химок школьница напала на свою одноклассницу с ножом, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад одного из основателей Pink Floyd
Россия просит Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Позиция Уотерса состоит в том, что ответственность за эскалацию на Украине лежит на США, передает телеканал «360».
Напомним, Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.
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