ЗАГСы Москвы зарегистрировали рекордное за 105 лет число браков

ЗАГСы Москвы в прошлом году зарегистрировали самое большое за последние 105 лет число браков

Дворцы бракосочетаний Москвы в 2022 году зарегистрировали самое большое за последние 105 лет число браков, сообщила сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что порядка 60% пожелавших вступить в брак выбрали торжественную церемонию бракосочетания, 14 тыс. молодоженов заключали брак на выездных площадках, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. Самой популярной площадкой стала башня «ОКО», там заключили брак более 1,5 тыс. пар.

При этом отмечается, что 100 тыс. браков, заключенных в течение года, зафиксировано в Москве уже во второй раз. В первый это было в 2014 году.

Самой популярной датой для свадьбы стало 22.02.2022 – в этот день в столице поженились порядка 1,5 тыс. пар. Следующие две по популярности даты – 22.07.2022 (около 1 тыс. пар) и 11.11.2022 (более 950 тыс. пар).

Чаще всего в 2022 году вступали в брак 27-летние мужчины и 25-летние женщины.