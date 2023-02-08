В Общественной палате предложили выявлять способность к IT у детей раннего возраста

В России необходимо создать программу цифровой грамотности для детей, обеспечивающей их адаптацию в условиях цифровой трансформации, а также способной выявить в раннем возрасте склонность к ИТ-технологиям с тем, чтобы обеспечить преемственность уровней образования в данной сфере, предложил председатель Общественного совета при Минцифры, замглавы, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Такую инициативу он озвучил в Общественной палате, где прошел круглый стол «Помочь, увлечь, объединить – какие меры поддержки нужны кадрам ИТ-отрасли, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках круглого стола эксперты затронули и тему кадрового дефицита в российской ИТ-отрасли. «Над решением этой задачи активно работают, – отметил Сабитов. – Практически в каждом вузе есть программа подготовки ИТ-специалистов, даже в гуманитарных, потому что происходит цифровая трансформация всего общества, всех отраслей экономики. Однако необходимо обеспечить соответствие предоставляемого ИТ-образования реальным потребностям, биться не за количество выпускников, а за их качество».

С ним согласен директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), член Общественной палаты Сергей Гребенников. По его словам, государство и общественные организации сегодня делают действительно очень много для того, чтобы кадровый рынок в стране развивался, а образование и профессиональная переподготовка для специалистов стала доступнее.

Благодаря подобным инициативам уже есть положительный эффект. Так, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина отметила, что динамика численности ИТ-специалистов в России растет. Кроме того, несмотря на все известные события февраля прошлого года, крупные ИТ-корпорации не закрыли найм специалистов.

Горячкина также призвала уделить особое внимание масштабированию текущих образовательных проектов по программированию для детей. Спикер напомнила, о проекте «Урок цифры», который поддерживает Минпросвещения и Минцифры России. Кроме того, в прошлом году Минцифры запустило бесплатные курсы «Код будущего».

В свою очередь руководитель комитета по интеграции АРПП «Отечественный софт», заместитель гендиректора компании Postgres Professional Иван Панченко сказал, что все нынешние экстренные действия, в том числе в области образования, должны в перспективе превратиться в определенные саморегулирующиеся рыночные или общественные механизмы.

Поддерживать необходимо не только айтишников, но и весь ИТ-рынок в целом, уверен ИТ-эксперт Илья Костунов. «Рынку, российской ИТ-отрасли нужны перспективные решения, потенциально импортоопережающие, чтобы они были востребованы, в том числе и за рубежом», – подчеркнул он.