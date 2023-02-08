Шольц пообещал новые санкции против России к годовщине СВО

Шольц: Санкции против России мы еще раз ужесточим к годовщине начала СВО

Европа продолжит санкционное давление на Россию в годовщину специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

По его словам, «президент Владимир Путин не добьется своих целей ни на поле боя, ни с помощью продиктованного мирного соглашения», а санкции против России еще раз ужесточат к годовщине начала спецоперации, передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Одновременно Шольц назвал сплоченность высшим благом западных государств и раскритиковал «публичные торги под девизом: боевые танки, подводные лодки, самолеты - кто потребует еще больше». По его словам, от таких дискуссий и разногласий выигрывает только российский президент и его пропаганда.

Кроме того, немецкий канцлер в очередной раз подчеркнул, что, несмотря на всю предоставляемую Украине помощь НАТО не должна стать одной из сторон в военном конфликте с Россией.

Шольц также напомнил об обещании, данном Украине на саммите ЕС в июне 2022 года о поддержке ее пути в сторону европейской интеграции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах.