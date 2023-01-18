Шольц объявил о независимости Германии от российских нефти и газа

В Германии объяснили отставку министра обороны Ламбрехт

Немецкий политолог Рар: США и НАТО хотят видеть во главе Минобороны Германии «ястреба» вместо Ламбрехт

Кристина Ламбрехт неоднократно оказывалась в центре скандалов. Однако главной причиной ее ухода с поста министра стало недовольство США и стран НАТО. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт.

«Ламбрехт за последние два года, будучи в должности главы министерства обороны, очень часто позорилась. Началось с того, что она летала на вертолете в рабочую поездку вместе со своим сыном. Затем, перед Новым годом, она записала видеообращение на фоне фейерверков, где призывала остановить конфликт на Украине», – рассказал германский политолог Александр Рар.

«После этого все стали активно высмеивать Ламбрехт, а СМИ настойчиво требовали ее отставки. Однако эта травля не единственная и не основная причина ухода», – обращает внимание эксперт.

«НАТО и США не нравилась министр обороны. Она медлила с поставками серьезного вооружения Украине. Ведь когда еще в начале конфликта партия «Зеленых» требовала отправить Киеву танки, Ламбрехт ограничилась только касками. Теперь ситуация дошла до проблем с поставками танков», – напоминает собеседник.

«Сейчас у канцлера Олафа Шольца остается очень мало возможностей для маневра. Согласно квотам, он обязаан назначить на пост министра женщину. Но это должен быть «ястреб», поскольку «голубь» вновь не устроит США и НАТО», – отмечает он. Резюмируя, в качестве основной кандидатуры на пост министра обороны ФРГ Рар назвал уполномоченную Бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хегль.

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке, сообщила газета Bild со ссылкой на личное заявление министра. В своем заявлении она пояснила, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы вытеснило план дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.

Как пишет ТАСС, канцлер Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт. Сообщается, что о преемнике решение будет принято «в самое ближайшее время».

Ранее оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отставки Ламбрехт на фоне связанных с ней череды скандалов. Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы бундесвера. Также критику вызвало ее новогоднее обращение.

Отмечается, что у политика крайне низкий рейтинг в Германии. Так, согласно опросу INSA, 64% немцев выступали за ее отставку. Кроме того, 59% считают ее плохим министром. И лишь 9% немцев считают, что Ламбрехт хорошо проявила себя на должности главы министерства обороны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД