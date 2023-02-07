Пашинян сообщил Эрдогану об отправке спасателей в зону бедствия

Взгляд
7 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
Разделы

Запад признал скорую кончину доллара

Michael Kappeler/DPA/Global Look Press
Отказ мира от доллара предрекает самый известный американский экономист, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, Нуриэль Рубини. Теперь о закате доллара заговорили не только в России, но и на Западе. Еще более шокирующий прогноз, который делает Рубини: это произойдет в течение всего десяти лет. До сих пор в столь короткие сроки смерти доллара никто не верил.  Подробности...
Перейти в раздел…

Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

После взятия Соледара и успехов в Артемовске российским военным предстоит битва за Северск РИА Новости
Российские военные заняли выгодные рубежи в районе Северска в ДНР, который получает все более важное значение. По некоторым данным, в ближайшее время этот город окажется в эпицентре боевых действий. Почему ему отведена роль «третьего столпа» обороны ВСУ и как могут развиваться дальнейшие события в случае успеха ВС России? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина доводит поляков до полного разорения

Многим полякам теперь не по карману самые простые продукты EPA/TASS
«Мы злимся, потому что считаем каждый грош». Такими словами поляки комментируют рекордный взлет цен, который они каждый день видят в магазинах. Сами эти магазины между тем закрываются, и то же самое грозит и фермерским хозяйствам Польши. Люди нищают и начинают экономить на самых обычных вещах. Причем здесь, казалось бы, Украина? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Для украинских политиков Бога нет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Так ли все было, как рассказывает бывший израильский премьер, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
    Власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 Украине МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела России Пожар в турецком порту Искендерун потушен Минкульт Украины согласовал снос памятников Ватутину и Чкалову в Киеве
    Дания запланировала отправить Киеву списанные танки Подъезд жилого дома обрушился в Тульской области из-за взрыва газа Названы сроки работы МЧС России в зоне землетрясения в Турции Большинство американцев выступило против отправки войск на Украину
    В Германии назвали сроки поставки первых танков Leopard 1 Киеву The NYT: Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена Ученый допустил сравнимое с турецким землетрясение в Крыму Создатель УАЗа-«буханки» умер на 97-м году жизни

    Главная тема


    Россия изменит подход к космической разведке

    ледяная корка


    Морозы сорвали контратаки ВСУ под Сватово

    «забитые морги»


    Западные СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск

    научный эксперимент


    Китайский ученый рассказал о судьбе первых в мире генетически модифицированных детей

    Видео

    пример для подражания


    Украина решила уподобиться азиатской стране

    шокирующий прогноз


    Запад признал скорую кончину доллара

    деоккупация ДНР


    Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

    «Сан-Ремо»


    Зеленского изгнали с конкурса итальянской песни

    военная помощь


    Шольц предвидит поражение Украины

    на стороне России


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

    исторический фактор


    Олег Хавич: Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

    государственное предательство


    Антон Беликов: Где готовили этот креативный класс

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    Пашинян сообщил Эрдогану об отправке спасателей в зону бедствия

    Премьер Армении Пашинян сообщил по телефону Эрдогану об отправке спасателей в Турцию

    7 февраля 2023, 21:16

    Текст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что спасательные силы Армении отправляются в зону бедствия, и выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения.

    Кабмин Армении сообщил, что Пашинян позвонил Эрдогану и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения в Турции. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и добавил, что из Еревана готовится к вылету самолет, на борту которого находятся спасатели Армении, передает ТАСС.

    В свою очередь президент Турции поблагодарил Никола Пашиняна за помощь, отметив, что турецкое правительство высоко ценит поддержку Еревана, подчеркнув важность этого шага также в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Напомним, между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

    Ранее стало известно, что спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней.

    Число погибших от землетрясения в Турции превысило 4,5 тыс. человек.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Среди погибших есть россиянин.

    Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.

    В Турции произошло новое землетрясение

    7 февраля 2023, 06:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    В центральной части Турции случилось новое землетрясение, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.

    Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.

    Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.

    Коментарии (13)
    В штате Нью-Йорк произошло самое сильное за 40 лет землетрясение

    7 февраля 2023, 03:49

    Текст: Алексей Дегтярев

    В северо-западной части американского штата Нью-Йорк зафиксировано землетрясение, оно стало сильнейшим за последние 40 лет наблюдения.

    Землетрясение зарегистрировали в округе Эри, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

    Очаг подземных толчков залегал на глубине в 3 км, эпицентр находился в 2 км к востоку от города Уэст-Сенек. Сейсмологи указали, что землетрясение было ощутимо даже у Ниагарского водопада.

    Данных о пострадавших и о разрушениях не приводится.

    Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Турции погибли более 2,3 тыс. человек, в Сирии – 656 человек.

    Также землетрясение зафиксировали на острове Тайвань.

    Коментарии (2)
    Названы сроки работы МЧС России в зоне землетрясения в Турции

    7 февраля 2023, 15:57

    Текст: Александра Юдина

    Спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней, вероятно срок работы будет продлен, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС России Игорь Акмаев.

    По его словам, автономия пребывания спасателей в случае необходимости может быть продлена на более долгий срок, передает ТАСС.

     

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.

    Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.

    Коментарии (2)
    Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека
    В результате землетрясений в Турции погиб 3 тыс. 381 человек, обрушилось более 5,5 тыс. зданий
    		    7 февраля 2023, 09:53
    Фото: Depo Photos/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 3381 человека, обрушилось в общей сложности 5575 зданий, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

    Отмечается, что число раненых увеличилось до 20 436 человек, погиб 3381 человек, обрушились 5575 зданий, передает РИА «Новости».

    Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение.

    Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.

    Коментарии (0)
    Россиянин погиб при землетрясении в Турции
    Источник: Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
    		   7 февраля 2023, 12:00
    Фото: Zakariya Yahya/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции, сообщили в российских оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, по дипломатическим каналам пришло подтверждение гибели россиянина в результате землетрясения в Турции.

    Ранее в АТОР заявили, что в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.

    Коментарии (0)
    На Тайване произошло землетрясение

    7 февраля 2023, 00:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    В восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Китайский сейсмологический центр утром во вторник.

    Подземный толчок зарегистрирован в 4.20 по местному времени (23.20 мск), передает ТАСС со ссылкой на данные центра.

    Эпицентр, согласно данным учреждения, залегает в 34,4 км к северо-востоку от города Хуалянь, в нем живут порядка 350 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,8 км.

    О пострадавших и ущербе не сообщается.

    Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, пострадали более 13 тыс. человек, в Сирии погибли 656 человек.

    Коментарии (0)
    Число погибших в Турции возросло до 2921 человека

    7 февраля 2023, 05:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2 тыс. 921 человека, сообщил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.

    Погибли 2 тыс. 921 человек, пострадали 15 тыс. 834 человека, сообщил Сезер в эфире турецкого телевидения, передает ТАСС.

    Между тем советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил, что российские спасатели в Турции разделятся на несколько групп и будут действовать в круглосуточном режиме.

    Напомним, в Турцию прилетели три спецборта МЧС России вместе с замглавы ведомства Александром Чуприяном.

    Ранее сообщалось о 2 тыс. 316 жертвах землетрясения в Турции, и 656 – в Сирии.

    Коментарии (2)
    Эрдоган: Пострадавших от землетрясения разместят в отелях Антальи
    Эрдоган сообщил об открытии отелей в Анталье для размещения пострадавших

    7 февраля 2023, 16:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Турции приняли решение открыть в курортном городе Анталья отели, где планируют размещать пострадавших в результате землетрясения, сообщил президент Тайип Эрдоган.

    Также планы по предоставлению гостиниц для этих целей разрабатывают во всех других городах и регионах, прилегающих к зоне бедствия. Размещать людей будут в отелях, которые временно не работают из-за зимнего сезона, передает ТАСС.

    Уточняется, что в самой Анталье подготовлено 50 тыс. койко-мест.

    Ранее сообщалось, что зона землетрясения, а это 10 провинций, на три месяца будет считаться зоной чрезвычайного положения. Всего в результате природной катастрофы, эпицентром которой стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, пострадали 13,5 млн граждан.

     

    Также во вторник сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек.

    Коментарии (0)
    Самолет МЧС со спасателями прилетел в пострадавшую от землетрясения Сирию
    		    7 февраля 2023, 11:01
    Фото: Максим Григорьев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Самолет Ил-76 МЧС России прилетел в Сирию со спасателями, кинологами и специальной техникой на борту, сообщают корреспонденты.

    На борту самолета находятся 50 спасателей и необходимое для поиска и спасения людей из-под завалов оборудование, передает ТАСС.

    Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в крупном нефтеналивном порту Джейхан в Турции. А в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.

    Коментарии (0)
    В Турции число погибших превысило 3,5 тыс. человек

    7 февраля 2023, 15:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 3,5 тыс. человек, это число продолжает расти, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    По его словам, природная катастрофа затронула более 13 млн граждан страны, став одним из самых крупных мировых бедствий, передает ТАСС.

    Президент добавил, что произошедшие подземные толчки привели к колоссальным разрушениям. Центром стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, в которых проживали 13,5 млн человек. 

    Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

    Коментарии (0)
    Десятки русскоговорящих гидов остались под завалами отеля в Турции
    АТОР: Десятки русскоговорящих гидов остались под завалами отеля в Турции

    7 февраля 2023, 10:49

    Текст: Александра Юдина

    В отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции, приехавших туда в рамках профессионального образования, сообщает Ассоциация туроператоров.

    В Telegram-канале АТОР уточняется, что на месте отеля ведутся спасательные работы. В данный момент известно минимум о четырех разрушенных отелях в Адыямане, Малатье, Кахраманмараше и Антакье. В двух из них жили спортивные команды.

    В ассоциации заметили, что некоторые СМИ восприняли слово «русскоговорящие» как синоним россиян, однако речь идет о гражданах Турции, которые могут общаться с туристами на русском.

    Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.

    Коментарии (0)
    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек
    Вице-президент Турции: Число погибших при землетрясении выросло до 3 тыс. 419 человек

    7 февраля 2023, 12:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек, раненых до 20 тыс. 534, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

    По его словам, число жертв землетрясения возросло до 3 тыс. 419 человек, 20 тыс. 534 получили ранения, доставку помощи в регионы осложняют погодные условия, на местах работают 12 тыс. 181 спасатель, передает РИА «Новости».

    По словам Октая, на данный момент Турция получила помощь от 14 стран в связи с землетрясением.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.

    Коментарии (2)
    Пожар в турецком порту Искендерун потушен
    Возникший после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун потушен
    		    7 февраля 2023, 20:32
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Крупный пожар в порту Искендеруна потушен при помощи вертолетов и самолетов, сообщило министерство национальной обороны Турции.

    Ведомство сообщило, что возникший после землетрясения в порту Искендерун пожар потушили с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров.

    Также стало известно, что МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендерун.

    Коментарии (0)
    Количество жертв землетрясения в Турции превысило 2 тыс. человек

    6 февраля 2023, 23:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2316 человек, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

    В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 тыс. 293 человека получили различные ранения, заявил Татар, передает РИА «Новости».

    До этого власти Сирии сообщили об увеличении числа погибших от стихийного бедствия в стране до 656 человек.

    Коментарии (0)
    В Турцию прибыл самолет с замглавы МЧС России Чуприяном

    7 февраля 2023, 03:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    Борт российского МЧС приземлился в турецком аэропорту, на нем в Турцию прибыл заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

    Самолет Ан-148 совершил посадку в аэропорту города Адана, еще два самолета с российскими спасателями должны прибыть в страну в скором времени, передает РИА «Новости».

    Также вместе с ним приземлились два Ил-76, самолеты доставили в зону бедствия свыше 100 спасателей и врачей, девять единиц спецтехники. В состав группы вошел аэромобильный госпиталь МЧС, сообщает ТАСС.

    У российских спасателей с собой есть эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы поиска, которые помогают искать пострадавших в завалах на глубине до 4,5 метров, и беспилотники.

    В группе также есть кинологи, имеющие опыт поиска пострадавших в разрушенных зданиях.

    Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы помочь Турции в ликвидации последствий землетрясения.

    Свою помощь пообещал и президент США Джо Байден.

    По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •