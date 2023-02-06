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Полиция занялась случаем с избиением мальчика на «ватрушке» в цветах украинского флага
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В Кировской области несовершеннолетние избили другого ребенка из-за тюбинга, раскрашенного в цвета украинского флага, полиция ведет проверку, сообщили в региональном УМВД.
Инцидент произошел в городе Нолинск Кировской области, дети якобы избили мальчика, который катался на горке на «ватрушке» желто-синего цвета, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные Telegram-каналы.
При этом нападавшие при этом якобы называли его «украинцем».
В региональном УМВД сообщили, что им известно о происшествии, в конфликте участвовали дети 9-10 лет. Участники инцидента установлены и опрошены, проводится проверка, будет проведена профилактическая работа.
В ЕС объяснили отсутствие помощи пострадавшей от землетрясения Сирии
Представитель ЕК Уйвари: ЕС не направляет помощь Сирии после землетрясения, поскольку не получал запроса
ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
По его словам, Евросоюз не активировал механизм, который обеспечивает координацию международной помощи ЕС для Сирии, поскольку не получал такого запроса от Дамаска, но если сигнал со стороны сирийских властей поступит, то в Европе «немедленно рассмотрят этот вопрос», передает РИА «Новости».
Уйвари сообщил при этом, что механизм гражданской обороны для поддержки Турции был активирован Евросоюзом утром, туда уже вылетели спасатели из 10 государств ЕС.
Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.
СМИ: Поставки западных танков на Украину оказались под угрозой срыва
Обозреватель Lidovky: Западные танки не доедут до Украины проблем с логистикой
Танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнутся со значительными логистическими проблемами, они могут не доехать до пункта назначения, сообщил чешский военный журналист Томаш Влах.
В статье для чешского издания Lidovky Влах пишет, что обещанные Украине танки нужно в тайне от России поставить на поле боя, что вряд ли сможет ВСУ, таким образом, они могут так и не доехать до места назначения, передает Ura.ru.
«Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями», – подчеркнул Влах. Кроме того, для обеспечения логистики западной техники необходимо больше людей, чем воюют против российских войск.
Ранее в Германии пожаловались на молчание в ЕС после согласия ФРГ поставить танки на Украину.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава флота России
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ России
Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, корабль утилизируют, сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.
По его словам, «Дмитрий Донской» ждет утилизация на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими такими же субмаринами. При этом Мальцев отметил, что название «Дмитрий Донской передадут другому проекту, который строится на заводе «Севмаш», передает ТАСС.
В сентябре 2022 года подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ «Красноярск» и атомного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов».
Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») прослужит в составе ВМФ России еще несколько лет.
Яков Кедми: Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия
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Визит главы израильского МИД в Киев – это в первую очередь дипломатический акт, призванный снизить давление Запада на Израиль. Однако Украина использует этот визит для шантажа и вымогательства. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Саймон Ципис и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Я полагаю, что главу МИД Израиля Эли Коэна попросил посетить Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего недавнего визита в еврейское государство. Штаты всеми способами подталкивают Израиль к четкому проявлению проамериканской позиции и поддержке Киева», – рассказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Вместе с тем наш дипломат является членом нового правительства Израиля. Поэтому такой визит может стать «официальным стартом» работы для нового главы дипведомства. На фоне глубокого внутриполитического кризиса, каждый министр нового правительства пытается как можно нагляднее продемонстрировать свою работу. Поэтому логично, что Коэну надо проявить активность в конфликтном регионе», – полагает он.
«Очевидно, что Украина пытается разыгрывать «еврейскую карту», фактически шантажируя Израиль и ощущая свою безнаказанность. Однако на Украине присутствует большая еврейская община, и для Израиля это очень чувствительный вопрос», – отметил собеседник.
«Как сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в своем недавнем интервью, единственная призма, через которую он смотрел на украинский вопрос – это чувство ответственности за евреев на Украине», – пояснил Ципис.
«Кроме того, на Украине очень много олигархов и политиков, имеющих еврейское происхождение. Они оказывают давление через свои каналы на Израиль. Их, понятное дело, больше волнует украинское государство, но поскольку они евреи по происхождению, то считают возможным вот так шантажировать Израиль», – рассуждает политолог.
«Причиной такого дерзкого поведения Киева в отношении Израиля является еще и желание рассорить нашу страну с Москвой. На Украине понимают, что самый действенный метод для этого – прямые поставки Израилем оружия для ВСУ», – отмечает эксперт.
«Масла в огонь подливает Запад, действуя по двум фронтам. С одной стороны, они оказывают давление на Израиль, а с другой – подталкивают Украину к такому хамскому поведению, обещая, что ей за это ничего не будет», – добавил он.
«Шансы на выполнение Израилем требований Киева велики, поскольку наша страна очень сильно зависима от финансовой и технической помощи Запада, а конкретно США. И может дойти до того, что Вашингтон начнет шантажировать Израиль сокращением помощи», – заключил Ципис.
В свою очередь бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, рассуждая о темах встречи, отметил, что «разговаривать в ходе визита Коэна в Киев будут обо всем, но ни денег, ни оружия Украина не получит».
Как полагает собеседник, «это был специальный ход, чтобы оказать давление на Израиль». «Скорее всего, инициатива принадлежала сторонникам киевской власти в израильских политических кругах, которые все время пытаются втянуть Израиль в более активную поддержку Украины», – отметил он.
«По моему мнению, визит Коэна в Киев призван продемонстрировать положительное отношение Израиля к Украине, несмотря на отказ поставлять вооружения. Кроме того, стоит вспомнить тот факт, что первый звонок Коэна в должности министра иностранных дел Израиля был совершен главе российского МИД Сергею Лаврову», – рассуждает политолог.
«Тель-Авив отказывался поставлять оружие Украине, поскольку это не соответствовало национальным интересам Израиля. Круги, связанные с беглыми олигархами и российской оппозицией, придерживающиеся абсолютно проамериканской политики, пытаются втянуть Израиль в конфликт с Россией. Однако это давление не меняет оценку правительством национальных интересов страны, которые определяются международной обстановкой, в том числе на Ближнем Востоке, а также присутствием военного контингента ВС России в Сирии», – заключил Кедми.
Ранее СМИ сообщили, что накануне визита в Киев главы израильского МИД Эли Коэна, власти Украины потребовали от Тель-Авива публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины.
Также Киев рассчитывает на то, что Израиль окажет помощь в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей, и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Накануне экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, обвинил страны Запада в срыве переговоров между Россией и Украиной. Напомним, в начале СВО Беннет выполнял роль одного из посредников между Россией и Украиной. В интервью он отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить (президента РФ Владимира) Путина, а не договариваться».
Также Беннет выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Он также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву. До этого в рамках интервью CNN премьер рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». При этом Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
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Финансист Рубини предсказал закат доллара как основной резервной валюты
Financial Times: Американский финансист Рубини допустил закат доллара в качестве резервной валюты в течение 10 лет
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Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет, сообщили СМИ.
Как передает слова Рубини Financial Times, в течение следующего десятилетия произойдет закат доллара США как основной резервной валюты из-за усиливающегося геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином и неизбежным появлением двух конкурирующих мировых резервных валют, передает ТАСС.
По его словам, Китай и Саудовская Аравия уже провели свою первую транзакцию в юанях, и этому примеру могут последовать другие страны.
Как уточнил экономист, доминированию доллара также угрожают цифровые валюты и платежные системы Alipay и WeChat Pay.
Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин призвал Эр-Рияд расширять торгово-экономическое сотрудничество и создать зону свободной торговли между Китаем и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Напомним, в октябре минувшего года президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС.
Сейсмолог объяснил природу землетрясений в Турции и Сирии
Сейсмолог: Землетрясения в Турции и Сирии могут продлиться несколько месяцев
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Если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян, комментируя землетрясения в Турции и Сирии.
В Сирии и Турции произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. В результате стихийного бедствия погибли более 1,4 тыс. человек в Турции (по данным на 17.30 мск) и свыше 400 человек в Сирии (по данным на 15.30 мск). Отмечается, что эпицентр пришелся на Кахраманмарш.
«Землетрясения там, конечно, являются вполне ожидаемыми. Я не хочу сказать, что они спрогнозированы, но это ожидаемо, потому что это место одно из самых активных на Земле – я имею в виду континентальную часть. Там контакт трех крупнейших литосферных плит. Движение этих плит приводит к возникновению сильных землетрясений», – говорит Татевосян.
По его словам, когда речь идет о таком большом землетрясении, как в Турции и Сирии, то эпицентр – это довольно условная характеристика данного события, потому что его нельзя представить определенной точкой. Эпицентральная область и место, где располагается очаг, это довольно протяженная область. Размер толчка землетрясения с магнитудой 7,7 разносится на более 100 километров от условного эпицентра. Именно поэтому в результате землетрясений пострадали сирийские провинции Латакия, Хама, Алеппо и Тартус, которые находятся в паре сотен киллометров от эпицентра Кахраманмарш.
«Количество разрушений и, соответственно, жертв в результате этих разрушений, конечно, определяется не только магнитудой самого землетрясения, ну и тем, насколько близко эти населенные пункты расположены к очагу. Во-вторых, влияет качество строительства, были ли проведены антисейсмические мероприятия. Поэтому здесь несколько факторов влияет на то, какова картина разрушений», – рассказывает специалист.
Сейсмолог рассказывает, что магнитуда – это только характеристика величины толчка по общим критериям. Также есть интенсивность землетрясений, которая меряется в баллах. В связи с этим у каждого землетрясения есть только одна магнитуда, а интенсивность в разных точках отличается, что объясняет большой разброс последствий данного стихийного бедствия.
«Безусловно, после сильного землетрясения возникает так называемая афтершоковая серия, или последовательность афтершоков. Обычно, скажем, афтершоковая серия длится 3–4 месяца, я имею в виду на таком уровне, что наблюдается действенное превышение числа событий на фоновом уровне. Но, как правило, эти повторные толчки имеют меньшую магнитуду», – поясняет Татевосян.
Он подчеркивает, что в предстоящие 3–4 месяца мы можем наблюдать толчки как магнитудой 7 и выше, так и более мелкие и едва ощутимые. Также он объясняет, что если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, поскольку при первом толчке все постройки были целые, а после него – поврежденные. Соответственно, даже если в Турции будут наблюдаться слабые толчки, они все равно могут оказать разрушительный эффект.
Что касается прогнозирования землетрясений, то это сделать на сегодняшний день практически невозможно. Дело в том, что изучив ту или иную территорию, специалисты могут предположить, что в определенном районе высока вероятность сильного землетрясения. Тем не менее предсказать, когда именно оно будет, нельзя даже приблизительно.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Сирии и Турции объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения. Также повреждения культурных объектов наблюдаются в Турции: обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Итальянцы отменили видеообращение Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»
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Президент Украины Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс «Сан-Ремо» текст с обращением, его видеовыступления не будет, заявили ведущий фестиваля Amedeo Sebastiani и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта. Против выступления президента Украины на музыкальном фестивале выступили десятки тысяч итальянцев.
Колетта отметил, что Зеленский пришлет не видео, а текст, передает РИА «Новости». Представитель Rai подчеркнул, что содержание письма пока неизвестно.
Напомним, организаторы мероприятия планировали предоставить украинскому лидеру слово в заключительный вечер смотра 11 февраля. Но граждане Италии создали онлайн-петицию против речи Зеленского, за неделю ее подписали 85 тыс. человек.
К ней присоединились журналисты, политики и преподаватели вузов, в том числе бывший гендиректор канала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей «Движения 5 звезд» и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста. Сын Берлускони также выступил против речи Зеленского на фестивале «Сан-Ремо».
Ведущий конкурса в свою очередь добавил, что «Сан-Ремо» «исторически поднимает полемику». «Все имеют право высказывать свое мнение», – сказал он, комментируя протесты против обращения Зеленского.
Дрон взорвался в Калужской области
Губернатор Шапша: В окрестностях Калуги в воздухе взорвался дрон
В окрестностях Калуги ранним утром понедельника, 6 февраля, в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Шапша сообщил в Telegram-канале, что взрыв, после которого раздался громкий хлопок, произошел в лесу вблизи города на высоте 50 метров. В результате произошедшего пострадавших нет, как нет и ущерба гражданским и социальным объектам.
На месте происшествия в настоящее время работают представители силовых структур, добавил губернатор.
В октябре Шапша сообщал, что в Калужской области упал беспилотный летательный аппарат, инцидент произошел на военном аэродроме Шайковка.
Мирошник рассказал о стратегическом значении Северска
Мирошник: Северск имеет стратегическое значение для фронта
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Несмотря на то, что Северск – довольно небольшой городок, его географическое положение дает серьезное преимущество военным. Установление контроля над ним сделает нас на шаг ближе к разрушению линии обороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили, что ВС России заняли выгодные рубежи у Северска.
«Северск – относительно небольшой городок, который занимает доминирующие позиции с точки зрения ландшафта. Он имеет стратегическое значение. Дело в том, что сейчас на линии обороны ВСУ Северск – Соледар – Артемовск идут активные бои. Соледар уже проломлен, в скором времени должна решиться судьба Артемовска, на очереди окажется Северск», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сам населенный пункт уже почти полгода находится под украинским контролем. Это приводит к постоянным обстрелам Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. Восстанавливать эти города просто не получается. Судьба всей агломерации зависит от того, кто контролирует Северск», – объяснил собеседник.
«Тот факт, что мы заняли выгодные рубежи, позволяет рассматривать происходящее как подготовку к потенциальному наступлению. Мы располагаем необходимыми силами. И следующим на пути должен стать Красный Лиман», – добавил экс-дипломат.
«Только после взятия этих городов можно будет говорить о том, что линия обороны Северск – Соледар – Артемовск разобрана. Тогда получится вынудить ВСУ отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – рассуждает он.
«Также мы наблюдаем, что ВСУ начали дезертировать в районе Кременной. В первую очередь это связано с серьезными потерями с их стороны. Кроме того, мотивация войск там практически на нуле. Все понимают, что мы имеем преимущество, а они просто отправлены на убой. И чтобы сохранить себе жизнь, противник просто дезертирует», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения вооруженных сил заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике.
Марочко отметил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. В свою очередь российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ. Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данном направлении.
Кроме того, Марочко также сообщил о том, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил. Наши военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ.
Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он
3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении. Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
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Стало известно о дезертирстве в ВСУ в районе Кременной
Марочко: ВСУ дезертируют из-за наступления российских войск в районе Кременной
Часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), где сейчас ведется наступление российских сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он сообщил, что в районе Кременной отмечено «самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими». Российские военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ, передает РИА «Новости».
Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он.
Накануне ВСУ обстреляли Кременную, в результате ранены семь мирных жителей, девять жилых домов повреждены.
В Турции произошел новый мощный подземный толчок
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Подземный толчок магнитудой 7,7 зафиксирован днем в понедельник, 6 февраля, в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее утром в Турции произошло мощное землетрясение.
Уточняется, что новый подземный толчок произошел в 10.24 по времени UTC (13.24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, население которого составляет около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».
Изначально магнитуду оценили в 7,8, однако позднее она была скорректирована.
Подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Сирийское национальное агентство SANA.
Кроме того, очередная волна подземных толчков ощущалась в столице Ливана Бейруте. Многие вышли на улицы, опасаясь более сильных толчков.
В результате первого землетрясения магнитудой 7,4 в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
Как сообщал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала TRT, 78 повторных подземных толчков были зафиксированы после первого землетрясения в провинции Кахраманмараш. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы.
Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата
Китай сделал США серьезное представление из-за уничтожения аэростата
Китайские власти сделали Вашингтону серьезное представление за уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов, сообщил в МИД КНР.
В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьезное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения, передает ТАСС.
В нем подчеркивается, что Соединенные Штаты подобными действиям нанесли серьезный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений после встречи на Бали.
Ранее Китай выразил США протест против нападения на гражданский аэростат.
Напомним, ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как китайский шар вскрыл проблемы ПВО США.
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Артемовске
Пушилин: ВС России закрепились на севере и востоке Артемовска и выдавливают ВСУ с их позиций
Российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в Артемовске бойцы штурмовых отрядов закрепились в северной части города, в восточной части закрепились частично и продолжают вытеснять противника, передает ТАСС
Ранее Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
Во Франции заявили о расхищении Украиной финансовой помощи Парижа
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Необходимо прекратить предоставлять Украине миллиарды евро, поскольку эта помощь полностью расхищается, заявил лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя коррупционный скандал в Минобороны Украины.
Политик на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что теперь министр обороны Украины Алексей Резников оказался «замешан в крупном коррупционном деле». «Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Остановим это», – добавил он, передает ТАСС.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
В пятницу департамент стратегических расследований нацполиции Украины предъявил обвинение советнику министра обороны Константину Слюсарю по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство Минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию».
Украина потребовала от Израиля официально осудить Россию
СМИ: Киев попросил у Израиля кредит и потребовал осудить действия России на Украине
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Власти Украины потребовали от Израиля публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины, сообщают СМИ.
Портал Walla со ссылкой на украинские и израильские источники сообщает, что перед визитом на Украину главы МИД Израиля Эли Коэна, Киев выдвинул требования израильскому государству. Так, Израилю был отправлен запрос на кредит в 500 млн долларов. Кроме того, пишет портал, израильскому государству следует сделать четкое публичное заявление против России и поддержать «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского, предполагающего вывод российских войск за пределы территории, которую Украина считает своей.
Также сообщается, что Киев рассчитывает, что Израиль окажет помощь в в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Напомним, Коэн сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Киев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.