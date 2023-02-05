Бербок попросили не шутить о Шольце

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5 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
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Китайский шар вскрыл проблемы ПВО США

Истребитель F-22 с авиабазы ВВС США Лэнгли атаковал китайский высотный аэростат ракетой AIM-9X Sidewinder REUTERS/Randall Hill
США сбили над своей территорией китайский аэростат из-за «разведывательной угрозы». Пекин выразил протест атакой на «гражданский объект». Инцидент привел к отмене визита в Китай главы Госдепа Блинкина. Какие выводы должны сделать США, Китай и Россия после произошедшего? Мог ли запуск зонда быть результатом закулисных интриг групп влияния в Китае? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Где готовили этот креативный класс

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

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    Шольц заявил о «консенсусе» с Зеленским по отказу от ударов по России

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    Освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс

    «Коридор без выхода»


    Зачем Украина создает восемь новых штурмовых бригад

    акции протеста


    Украинские продукты разоряют европейских фермеров

    объединенная группировка


    Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

    Несбиваемый аэростат


    США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром

    уроки прошлого


    Ирина Алкснис: Запад стер из памяти важные знания о России

    нефтяной фактор


    Глеб Простаков: Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

    никаких иллюзий


    Вадим Трухачёв: О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    Бербок попросили не шутить о Шольце

    Глава МИД ФРГ Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце и не говорить лишнего

    5 февраля 2023, 22:48

    Текст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Анналена Бербок призналась, что ее предупредили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить ничего лишнего.

    Бербок наградили орденом «Против зверской серьезности» от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен, его ежегодно вручают известным политикам за близость к народу и чувство юмора.

    Как пишут немецкие СМИ, Бербок, получив награду от организаторов мероприятия, произнесла речь, находясь в клетке.

    «Все на самом деле выглядит так серьезно, что сложно не терять уверенность и чувство юмора», – заявила министр, передает ТАСС.

    Также глава МИД Германии заявила, что хотела надеть на вручение леопардовый костюм, однако передумала. Бербок была одета в черный брючный костюм и шутовский колпак.

    «Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего», – пояснила Бербок на церемонии награждения, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, глава МИД Германии отметила, что не говорить лишнего можно только в том случае, если не говорить вообще ничего, указав, что у других это получается лучше, чем у нее.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Шольц начал борьбу с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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    Военный эксперт объяснил, почему США смогли сбить китайский аэростат
    		    5 февраля 2023, 13:08
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Пентагон с помощью истребителя F-22 сбил китайский аэростат у побережья Южной Каролины.

    «Судя по всему, аэростат американцы пытались сбить все эти дни с момента обнаружения, но не получалось. Впрочем, это совершенно естественно, ведь на него трудно навести ракету. Инцидент указал на лакуну в ПВО США, которая раньше не была такой опасной, поскольку над американской территорией никто не запускал воздушных шаров», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

    «Что касается заявлений американской стороны о том, что объект сбили, как только он перестал представлять опасность для людей на земле, то в их правдоподобность верится с трудом. Если б США могли успешно навести ракету на китайский аэростат, они бы сбили его еще до того, как он подошел бы к американской границе. К тому же он летел над весьма малонаселенными районами, а не над Сингапуром или Нидерландами», – заметил собеседник.

    «Для уничтожения объекта США использовали истребитель F-22A с хорошими высотными и летными характеристиками, который выпустил ракету AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения с достаточно короткой дистанции. Видимо, это стало возможным, потому что оболочка аэростата нагрелась от прямого солнца и стала выделяться температурой на фоне окружающей среды», – рассказал он.

    «По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя», – детализировал специалист.

    «Таким образом, специфика аэростата привела к тому, что по престижу США был нанесен если не сильный, то как минимум неприятный удар. Теперь ПВО США, а также военная авиация будут явно корректироваться для того, чтобы уметь заведомо определить и сбить приближающиеся к границам аэростаты. Задача эта для Вашингтона не сверхсложная, но определенных затрат и времени потребует», – считает аналитик.

    «Кстати, китайский воздушный шар пролетел на одним из трех позиционных районов, где располагаются американские баллистические ракеты средней дальности. Это говорит о том, что у Китая есть оборудование, чтобы по составу атмосферы, изменению химического состава воздуха определять расположение атомных объектов», – резюмировал Кашин.

    Ранее стало известно, что американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат ракетой AIM-9X у побережья штата Южная Каролина, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга.

    Китайский метеорологический зонд вошел в американскую опознавательную зону 28 января в районе Аляски, после чего 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию Соединенных Штатов 31 января в Айдахо.

    По словам представителя оборонного ведомства, у Вооруженных сил США 28 января не было возможности выстрелить по метеозонду над акваторией, так как он вошел в воздушное пространство Аляски.

    По словам представителя Пентагона, это была первая представившаяся возможность сбить разведывательный шар таким образом, чтобы это не представляло угрозу безопасности для американцев.

    Он заверил, что Северное командование ВС США и НАСА изучали несколько вариантов, при которых аэростат мог быть сбит над сушей и над водой. По его словам, в начале недели было окно возможностей уничтожить зонд над штатом Монтана, но оставались риски на земле.

    Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

    Коментарии (29)
    Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского
    		   5 февраля 2023, 08:58
    Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.

    Вспоминая в интервью с журналистом Ханохом Даумом о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского», передает ТАСС.

    После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.

    Напомним, 5 марта 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета прошли в Кремле, обсуждалась ситуация вокруг Украины.

    Коментарии (94)
    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
    		    5 февраля 2023, 15:20
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Валентина Григоренко

    Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

    Кроме того, отмечается, что в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Лес Попов в ЛНР, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

    В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

    Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, указали в ведомстве.

    На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа ДНР.

    В ведомстве сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.

    Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Водяное ДНР. В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, уточнили в пресс-службе.

    «На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области», – говорится в сообщении.

    В Минобороны заявили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах.

    В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алешки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха ДНР и Токмак Запорожской области.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны заявило, что российские военные в ходе СВО на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии.

    Коментарии (33)
    Для уничтожения китайского метеозонда Пентагон поднял в воздух F-22
    CNN: Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X
    		    5 февраля 2023, 01:31
    Фото: Ssgt Danielle Sukhlall/U.S Air/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга.

    По словам представителя американского оборонного ведомства, в операции были задействованы истребители F-22 с базы ВВС в Лэнгли, штат Вирджиния. Как утверждает источник телеканала, по цели выпустили одну ракету AIM-9X, передает ТАСС.

    Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой у побережья штата Южная Каролина.

    Коментарии (28)
    Эксперты Пентагона изучили ценное оборудование сбитого китайского аэростата

    5 февраля 2023, 04:33

    Текст: Антон Никитин

    Американские военные эксперты получили возможность изучить ценное оборудование на сбитом разведывательном аэростате, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

    По словам представителя Пентагона, американские эксперты имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность. Он также отметил, что в ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. В Пентагоне отвергли заявления Китая о том, что это метеорологический зонд, передает РИА «Новости».

    Тем временем Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что операция по сбору обломков сбитого китайского аэростата продолжается. Обломки зонда разбросаны в пределах семи миль (около 11 км) от американского побережья. По словам источника, части зонда находятся на относительно небольшой глубине, их извлечение пройдет, возможно, относительно быстро и не займет недель, передает ТАСС.

    Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. Для проведения операции Пентагон поднял в воздух истребители F-22.

    Коментарии (15)
    Титул «Миссис Вселенная» впервые получила представительница России
    		    5 февраля 2023, 15:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная – 2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова.

    Финал конкурса прошел 4 февраля в Софии, передает ТАСС.

    В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран – Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.

    Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. Сейчас она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны.

    Ранее титул «третья вице-бабушка Вселенной» в международном конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023» получила 46-летняя жительница Санкт-Петербурга Алена Сибиева.

    Коментарии (16)
    Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе
    Саймон Ципис: Беннет рассказал о срыве переговоров России и Украины ради личной выгоды
    		    5 февраля 2023, 19:22
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину.

    «Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

    Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле.

    «Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт.

    «Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он.

    «Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик.

    Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации.

    Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться».

    Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован.

    Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского».

    После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.

    Коментарии (10)
    Военный эксперт назвал ложью объяснения США вокруг сбитого китайского аэростата
    Военный эксперт Крамник: США сбили китайский аэростат, как только появилась возможность
    		    5 февраля 2023, 11:07
    Фото: REUTERS/Randall Hill
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Илья Крамник назвал ложными заявления командования ВС США, предложившего президенту Джо Байдену подождать «наиболее безопасного места» для сбития китайского аэростата.

    Как написал Крамник в своем Telegram-канале, заявления американского командования о том, что аэростат «сбили, как только перестал представлять опасность для людей на земле» являются ложными, поскольку сбить его над безлюдными районами Аляски или Канады было бы безопаснее, чем над густонаселенным Атлантическим побережьем.

    По его словам, заявление Байдена о том, что приказ сбить был отдан еще 1 февраля не был выполнен потому, что параметры цели не позволяли ее сбить, либо же средства ПВО ее просто не заметили. Крамник добавил, что как только аэростат начал спускаться и оказался на высоте 20 тыс. метров, появился смысл поднимать на него истребитель.

    Ранее ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. В Пентагоне сообщили, что китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски, 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию США 31 января в Айдахо.

    Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что приказывал сбить китайский метеозонд еще 1 февраля, но Пентагон рекомендовал подождать ради безопасности.

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    Пригожин: Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом
    		    5 февраля 2023, 12:07
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в Артемовске идут за каждую улицу и каждый дом, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

    По словам Пригожина, ВСУ из Артемовска не отступают и бьются до последнего, передает РИА «Новости». Он рассказал также, в северных кварталах города идут ожесточенные бои за «каждую лестничную клетку».  По словам основателя группы «Вагнер», «приятно, что СМИ желают отступления ВСУ», но по факту этого не происходит пока ни в одном из кварталов.

    Ранее Telegram-канал WarGonzo, сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. 

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    Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье
    		    5 февраля 2023, 16:50
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью, как встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году в Сочи. По его воспоминаниям, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в резиденции.

    По словам Беннета, встреча проходила пять-шесть часов, они с Путиным разговаривали «на самые разные и просто интересные темы», передает ТАСС.

    «Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей), это курортный город... Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить». Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет», – рассказал экс-премьер.

    Беннет рассказал, что Путин предложил ему вина, но оно было некошерное, ему пришлось отказаться.

    «Тогда он спрашивает: «А что вы будете пить?» Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: «Что будете? Водку?» Там только мы втроем – я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно – у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», – сказал Беннет.

    Ранее Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада.

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    Маск прокомментировал мемом атаку США на китайский аэростат
    Маск поиронизировал над атакой ВВС США на китайский аэростат
    		   5 февраля 2023, 12:24
    Фото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск в ответ на сообщение британской вещательной корпорации BBC в Twitter о сбитом зонде шарообразной формы опубликовал мем* по мотивам мультфильма «Вверх».

    На картинке американский военный истребитель бомбит воздушные шары, на которых перемещался дом главного героя мультфильма, передает ТАСС. За четыре часа мем* собрал более 100 тыс. лайков.

    Ранее в воскресенье военный эксперт Илья Крамник назвал ложными заявления командования ВС США, предложившего президенту Джо Байдену подождать «наиболее безопасного места» для сбития китайского аэростата.

    Напомним, ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. В Пентагоне сообщили, что китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски, 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию США 31 января в Айдахо.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по Ближнему Востоку
    Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по интересам Израиля на Ближнем Востоке
    		    5 февраля 2023, 11:42
    Фото: MAXIM SHEMETOV/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Израиль и Россия в ходе переговоров достигли компромисса по интересам государств на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По словам премьера, Иран хочет создать армию и расположить ее в Сирии рядом с границей Израиля. Кроме того, Тегеран якобы стремится уничтожить еврейское государство и подвергнуть его жителей опасности, разработав ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    «Изначально я сказал Путину: «Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое». Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», – добавил Нетаньяху французскому телеканалу LCI.

    Политик подчеркнул, что два лидера решили «оставить друг друга в покое».

    В среду Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет допускать военной конфронтации с Россией, для этого Тель-Авив осуществляет координацию с Москвой при полетах израильских ВВС над Сирией.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли дружба Путина и Нетаньяху спасти отношения России и Израиля.

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    Румынская баржа с пшеницей затонула в украинском порту
    Баржа из Румынии с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту

    5 февраля 2023, 11:54

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Румынская баржа, на которую было погружено 860 тонн пшеницы, затонула в украинском порту Рени, сообщили СМИ.

    Как сообщает телеканал Pro TV, во время загрузки пшеницы в порту Рени в машинное отделение баржи, принадлежащей компании из Констанцы, начала поступать вода, передает РИА «Новости». Пятерым румынским морякам удалось спастись, но предотвратить затопление судна с 860 тоннами пшеницы они не смогли, баржа затонула

    Ранее в МИД сообщили, что Россия отвергает обвинения в том, что якобы она искусственно затягивает инспекции судов в рамках «зерновой сделки», отметив, что список очередности проверок и прохода формируются украинской стороной.

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    Китай выразил США протест против нападения на гражданский аэростат
    МИД КНР выразил протест против нападения на гражданский аэростат со стороны США и оставляет за Китаем право на реакцию
    		    5 февраля 2023, 05:32
    Фото: Christian Ohde/
    imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Китай выражает протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат, Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

    В МИД КНР подчеркнули, что китайская сторона выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что уже неоднократно уведомляли американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация, передает ТАСС.

    Вместе с тем в МИД КНР подчеркнули, что Китай оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы.

    Накануне ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена.

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    Канада начала отправлять на Украину танки Leopard 2
    Министр обороны Канады Ананд сообщила о начале переброски на Украину танков Leopard 2
    		    5 февраля 2023, 06:30
    Фото: Hendrik Schmidt/ZB/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Из Канады на Украину отправлен первый из четырех обещанных Киеву танков Leopard 2, сообщила министр национальной обороны североамериканской страны Анита Ананд.

    Ананд сообщила, что первый канадский боевой танк Leopard 2 отправлен на Украину, самолет ВВС Канады с техникой на борту вылетел из Галифакса, что в провинции Новая Шотландия, передает ТАСС.

    Напомним, в конце января Минобороны Канады объявило о готовности передать Украине боевые танки Leopard 2 и предоставить Киеву канадских инструкторов.

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