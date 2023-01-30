Шольц начал борьбу с главной русофобкой Германии

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Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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США провоцируют войну против важного партнера России

Результаты ударов оцениваются противоречиво REUTERS
«Феноменально успешной» называют израильские СМИ атаку, которой подвергся в минувшие выходные Иран. Если верить западным источникам, уничтожены важные объекты иранского ВПК, сделано это руками Тель-Авива, а за атакой стоят Соединенные Штаты Америки. И главное – все это имеет непосредственное отношение к интересам России. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Германия балансирует на грани войны и переговоров

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анналена Бербок заявила, что Германия и остальная Европа ведут против России войну. И тем самым чуть не испортила тонкую дипломатическую игру Олафа Шольца. Подробности...

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Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
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Почему поддержка Эрдогана Москвой не имеет альтернатив

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Шольц начал борьбу с главной русофобкой Германии

    Шольц начал борьбу с главной русофобкой в Германии
    Шольц пытается добиться большей автономности Германии от Вашингтона
    		   30 января 2023, 18:35
    Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Олег Исайченко

    Похоже, давние противоречия между канцлером Германии и главой МИД ФРГ обострились с новой силой. По данным немецких СМИ, Олаф Шольц начал внимательно следить и фиксировать все оплошности Анналены Бербок. Почему канцлер ФРГ именно сейчас озаботился этим вопросом и какую роль в их конфликте играют США и Украина?

    Ведомство Олафа Шольца «тщательно фиксирует» все ошибки главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Об этом сообщает газета Bild. По данным издания, главный дипломат Германии неоднократно давала повод для недовольства. Так, она призывала к скорейшей отправке танков на Украину, после чего ее ждал «серьезный разговор» с канцелярией Шольца.

    Кроме того, разногласия между политиками возникали в ходе визита Шольца в Китай, а также из-за отказа Бербок принять участие в совместном заседании министров Франции и Германии из-за семейного отпуска. В целом же первые стычки между ними фиксируются с сентября 2021 года, когда в Германии началась последняя по счету предвыборная кампания.

    По итогам выборов Шольцу удалось сформировать коалицию с участием Бербок, но их разногласия стали еще более явными. В том числе по судьбе «Северного потока – 2», а также по будущим взаимоотношениям Берлина с Пекином. В обоих случаях Бербок выступала с резкими заявлениями.

    После начала СВО Бербок неустанно радикализируется. Она постоянно говорит о необходимости поражения Москвы, о «войне с Россией» и обязательном насыщении Украины немецкой военной техникой. Более того, она первой из членов нынешнего кабмина посетила Украину. Там она вновь пообещала новые поставки западного вооружения для ВСУ.

    Что касается Шольца, то его заявления в отношении России и украинского кризиса менее категоричны. В сравнении с Бербок, естественно. В частности, он сказал, что дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей. Когда в понедельник журналисты вновь спросили его о поставках истребителей на Украину, Шольц в буквальном смысле вышел из себя. «Все уже сказано по этому поводу. И мной тоже», – заключил канцлер.

    Противостояние Шольца и Бербок особенно заметно на фоне экономического кризиса в Германии. Так, еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что ФРГ является одной из наиболее пострадавших стран ЕС.

    Однако, по мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, немцам еще предстоит ощутить на себе силу того кризиса, который сейчас зарождается в Германии. Кроме того, противостояние Шольца и Бербок (которую нередко называют главным врагом России в Германии) в известной мере отражает раскол в отношениях Берлина и Вашингтона.

    «Бербок должно было насторожить, что ее разногласия с Шольцем приобрели публичный характер. Однако она неспособна полноценно анализировать происходящее. В противном случае глава МИД старалась бы реже допускать заявления, противоречащие линии канцлера», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

    «Очевидно, что именно такая глава МИД больше всего отвечает интересам США. Фактически Бербок является ставленницей Вашингтона. Заявления о том, что ей неважно мнение граждан Германии в вопросе поддержки Украины, – лишнее тому подтверждение. Подобные слова стоили бы кресла любому политику, но только не тому, кого поддерживает Белый дом», – подчеркивает эксперт.

    «Вся «самостоятельность» дипломата обусловлена сразу двумя вещами – наличие четких инструкций и контроля со стороны США, а также полный личный непрофессионализм», – отмечает собеседник. «При этом сам Шольц сейчас пытается защитить свой имидж. Он как канцлер несет ответственность за деятельность всех министерств. Подобными публикациями простому немцу дают понять, что заявления Бербок не равны мнению Шольца. Идет своего рода подготовка к отставке главы МИД», – акцентирует эксперт.

    «Уверен, что в случае увольнения дипломата канцлер будет действовать жестче, чем раньше. В частности, ему придется настаивать на том, чтобы пост занял кто-то из предложенных им кандидатур, как это уже произошло с новым министром обороны Борисом Писториусом», – резюмирует Гердт.

    Иного мнения придерживается научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов. По его словам, говорить о возможной отставке Бербок пока преждевременно.

    «У нее неплохой уровень поддержки населения. Более того, для определенной части общества ее действия и слова являются единственно верными и приемлемыми, несмотря на отсутствие логики и продуманности. Черно-белую картину мира довольно просто продать избирателю», – сказал он.

    «Шольц и Бербок представляют разные партии. Хороших отношений между ними не может быть. Оба являлись кандидатами на пост канцлера, что тоже оказывает определенное влияние на характер их отношений. Более того, их политические взгляды, а также жизненный опыт максимально не схожи», – акцентирует эксперт.

    «Шольц – политик старой закалки. Он «в игре» с 1980-х годов: это опытнейший человек, долгое время занимавший пост первого бургомистра Гамбурга. В то же время Бербок никакого управленческого опыта не имеет.

    Она – исключительно партийный работник. Глава МИД понимает, что данное сравнение проходит не в ее пользу, поэтому пытается компенсировать отставание частым обращением к идеологическим тезисам», – отмечает Соколов.

    «Партия «Зеленых», в которой состоит Бербок, – самая проамериканская организация в ФРГ. Шольц, как представитель СДПГ, в большей степени заинтересован в сдержанных внешнеполитических действиях. Канцлер хочет уравновесить влияние Вашингтона более самостоятельными решениями в тех областях, где это еще возможно», – акцентирует собеседник.

    «Вспомним его поездку в Китай или непростую позицию по поставкам тяжелых вооружений на Украину. Видно, что Шольц пытается выстраивать отношения с альтернативными центрами силы: о чем-то договориться с Пекином, как-то снизить последствия разрыва диалога с Москвой», – рассказывает эксперт.

    «Бербок проявляет себя совсем по-другому. Для нее идеалы трансатлантизма являются ответом на все вопросы, встающие перед Германией сегодня. Канцлер в большей степени осознает истинные последствия введенных в отношении Москвы ограничений», – отмечает Соколов.

    Схожего мнения придерживается и германский политолог Александр Рар. «Бербок нельзя назвать дипломатом. Она, скорее, политолог. Ей повезло сделать карьеру в партии «Зеленых», причем за счет активной русофобии. И сейчас она второй по популярности политик в стране», – сказал он.

    «Нынешнее противоборство с Шольцем – суть борьбы за пост канцлера в 2025 году. И у главы МИД есть неплохие шансы заполучить данную должность. Шольц это чувствует, поэтому его действия и высказывания становятся все более непримиримыми по отношению к России», – замечает политолог.

    Эксперт также обратил внимание на стремление канцлера добиться большей «самостоятельности» для Германии во внешней политике и особенно – в отношениях с США. «Восточноевропейские страны и американцы ему четко сказали: хочешь быть лидером в Европе, возглавляй проукраинскую коалицию», – заметил собеседник.

    При этом Рар уверен: простые немцы пока не чувствуют на себе экономического проседания Германии. «Нашлись миллиарды для затыкания дыр. Америка продает сжиженный газ в Европу. Но если европейцы не смогут вновь заполнить все газовые хранилища газом к следующей зиме, придется непросто. Заводы придется закрыть, кризиса не миновать. В Германии начнется катастрофическая деиндустриализация», – акцентировал он.

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