Шольц начал борьбу с главной русофобкой Германии

Шольц начал борьбу с главной русофобкой в Германии

Похоже, давние противоречия между канцлером Германии и главой МИД ФРГ обострились с новой силой. По данным немецких СМИ, Олаф Шольц начал внимательно следить и фиксировать все оплошности Анналены Бербок. Почему канцлер ФРГ именно сейчас озаботился этим вопросом и какую роль в их конфликте играют США и Украина?

Ведомство Олафа Шольца «тщательно фиксирует» все ошибки главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Об этом сообщает газета Bild. По данным издания, главный дипломат Германии неоднократно давала повод для недовольства. Так, она призывала к скорейшей отправке танков на Украину, после чего ее ждал «серьезный разговор» с канцелярией Шольца.

Кроме того, разногласия между политиками возникали в ходе визита Шольца в Китай, а также из-за отказа Бербок принять участие в совместном заседании министров Франции и Германии из-за семейного отпуска. В целом же первые стычки между ними фиксируются с сентября 2021 года, когда в Германии началась последняя по счету предвыборная кампания.

По итогам выборов Шольцу удалось сформировать коалицию с участием Бербок, но их разногласия стали еще более явными. В том числе по судьбе «Северного потока – 2», а также по будущим взаимоотношениям Берлина с Пекином. В обоих случаях Бербок выступала с резкими заявлениями.

После начала СВО Бербок неустанно радикализируется. Она постоянно говорит о необходимости поражения Москвы, о «войне с Россией» и обязательном насыщении Украины немецкой военной техникой. Более того, она первой из членов нынешнего кабмина посетила Украину. Там она вновь пообещала новые поставки западного вооружения для ВСУ.

Что касается Шольца, то его заявления в отношении России и украинского кризиса менее категоричны. В сравнении с Бербок, естественно. В частности, он сказал, что дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей. Когда в понедельник журналисты вновь спросили его о поставках истребителей на Украину, Шольц в буквальном смысле вышел из себя. «Все уже сказано по этому поводу. И мной тоже», – заключил канцлер.

Противостояние Шольца и Бербок особенно заметно на фоне экономического кризиса в Германии. Так, еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что ФРГ является одной из наиболее пострадавших стран ЕС.

Однако, по мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, немцам еще предстоит ощутить на себе силу того кризиса, который сейчас зарождается в Германии. Кроме того, противостояние Шольца и Бербок (которую нередко называют главным врагом России в Германии) в известной мере отражает раскол в отношениях Берлина и Вашингтона.

«Бербок должно было насторожить, что ее разногласия с Шольцем приобрели публичный характер. Однако она неспособна полноценно анализировать происходящее. В противном случае глава МИД старалась бы реже допускать заявления, противоречащие линии канцлера», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Очевидно, что именно такая глава МИД больше всего отвечает интересам США. Фактически Бербок является ставленницей Вашингтона. Заявления о том, что ей неважно мнение граждан Германии в вопросе поддержки Украины, – лишнее тому подтверждение. Подобные слова стоили бы кресла любому политику, но только не тому, кого поддерживает Белый дом», – подчеркивает эксперт.

«Вся «самостоятельность» дипломата обусловлена сразу двумя вещами – наличие четких инструкций и контроля со стороны США, а также полный личный непрофессионализм», – отмечает собеседник. «При этом сам Шольц сейчас пытается защитить свой имидж. Он как канцлер несет ответственность за деятельность всех министерств. Подобными публикациями простому немцу дают понять, что заявления Бербок не равны мнению Шольца. Идет своего рода подготовка к отставке главы МИД», – акцентирует эксперт.

«Уверен, что в случае увольнения дипломата канцлер будет действовать жестче, чем раньше. В частности, ему придется настаивать на том, чтобы пост занял кто-то из предложенных им кандидатур, как это уже произошло с новым министром обороны Борисом Писториусом», – резюмирует Гердт.

Иного мнения придерживается научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов. По его словам, говорить о возможной отставке Бербок пока преждевременно.

«У нее неплохой уровень поддержки населения. Более того, для определенной части общества ее действия и слова являются единственно верными и приемлемыми, несмотря на отсутствие логики и продуманности. Черно-белую картину мира довольно просто продать избирателю», – сказал он.

«Шольц и Бербок представляют разные партии. Хороших отношений между ними не может быть. Оба являлись кандидатами на пост канцлера, что тоже оказывает определенное влияние на характер их отношений. Более того, их политические взгляды, а также жизненный опыт максимально не схожи», – акцентирует эксперт.

«Шольц – политик старой закалки. Он «в игре» с 1980-х годов: это опытнейший человек, долгое время занимавший пост первого бургомистра Гамбурга. В то же время Бербок никакого управленческого опыта не имеет.

Она – исключительно партийный работник. Глава МИД понимает, что данное сравнение проходит не в ее пользу, поэтому пытается компенсировать отставание частым обращением к идеологическим тезисам», – отмечает Соколов.

«Партия «Зеленых», в которой состоит Бербок, – самая проамериканская организация в ФРГ. Шольц, как представитель СДПГ, в большей степени заинтересован в сдержанных внешнеполитических действиях. Канцлер хочет уравновесить влияние Вашингтона более самостоятельными решениями в тех областях, где это еще возможно», – акцентирует собеседник.

«Вспомним его поездку в Китай или непростую позицию по поставкам тяжелых вооружений на Украину. Видно, что Шольц пытается выстраивать отношения с альтернативными центрами силы: о чем-то договориться с Пекином, как-то снизить последствия разрыва диалога с Москвой», – рассказывает эксперт.

«Бербок проявляет себя совсем по-другому. Для нее идеалы трансатлантизма являются ответом на все вопросы, встающие перед Германией сегодня. Канцлер в большей степени осознает истинные последствия введенных в отношении Москвы ограничений», – отмечает Соколов.

Схожего мнения придерживается и германский политолог Александр Рар. «Бербок нельзя назвать дипломатом. Она, скорее, политолог. Ей повезло сделать карьеру в партии «Зеленых», причем за счет активной русофобии. И сейчас она второй по популярности политик в стране», – сказал он.

«Нынешнее противоборство с Шольцем – суть борьбы за пост канцлера в 2025 году. И у главы МИД есть неплохие шансы заполучить данную должность. Шольц это чувствует, поэтому его действия и высказывания становятся все более непримиримыми по отношению к России», – замечает политолог.

Эксперт также обратил внимание на стремление канцлера добиться большей «самостоятельности» для Германии во внешней политике и особенно – в отношениях с США. «Восточноевропейские страны и американцы ему четко сказали: хочешь быть лидером в Европе, возглавляй проукраинскую коалицию», – заметил собеседник.

При этом Рар уверен: простые немцы пока не чувствуют на себе экономического проседания Германии. «Нашлись миллиарды для затыкания дыр. Америка продает сжиженный газ в Европу. Но если европейцы не смогут вновь заполнить все газовые хранилища газом к следующей зиме, придется непросто. Заводы придется закрыть, кризиса не миновать. В Германии начнется катастрофическая деиндустриализация», – акцентировал он.

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