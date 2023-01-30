Германию назвали одной из наиболее пострадавших от кризиса стран ЕС

Еврокомиссар Джентилони назвал Германию одной из наиболее пострадавших от кризиса стран ЕС

Германия является одной из стран ЕС, наиболее пострадавших от кризиса, но ситуация лучше, чем ожидалось осенью, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Джентилони сообщил, что сейчас говорят о «небольшом сокращении», а не о «глубокой рецессии» в экономике. Еврокомиссар считает, что пик инфляции остался позади, а барометры настроений находятся в хорошем состоянии. Джентилони отметил, что полгода назад говорили об угрозах рецессии, стагфляции и блэкаутах, но сейчас полагают, что «период сокращения будет гораздо короче» и что после него экономика перейдет к «сдержанному росту», передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил об адаптации страны к реальности без сотрудничества с Россией. Он анонсировал крупнейшую с XIX века индустриальную модернизацию в Германии. Тем временем немецкое издание Der Spiegel заявило, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ждет рецессия.