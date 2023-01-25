Шольц анонсировал крупнейшую с XIX века индустриальную модернизацию в Германии

Названы причины кадровых перестановок в офисе Зеленского

Экс-посол Мирошник: Зеленский уволил Тимошенко по просьбе Вашингтона

В скором времени будут меняться кадры не только в офисе Владимира Зеленского, но и в силовых структурах. Когда на эти места будут посажены проамериканские чиновники вместо пробританских, Вашингтон повысит уровень контроля над Украиной. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя отставку советника Зеленского Кирилла Тимошенко и ряд других перестановок.

«Исходно за всеми изменениями в офисе Зеленского стоят Соединенные Штаты. Им необходимо полное переформатирование власти в стране. При этом уже состоявшиеся увольнения далеко не последние», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Сейчас своих должностей могут лишиться также руководители СБУ, могут появиться новые главы МВД и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По сути, вся силовая вертикаль гражданской власти на территории Украины сменится», – уверен собеседник.

«Очевидно, что Тимошенко не сам решил уйти в отставку. Его некогда посадили на это место, чтобы отмывать деньги через сложные коррупционные схемы. Причем все ниточки так или иначе ведут к президенту Зеленскому, которого трогать не станут, и Андрею Ермаку», – объясняет дипломат.

В особенности скандальным считается коррупционный проект «Велике будівництво», который в народе называют «Велике крадівництво» («Большое строительство» и «Большое воровство», соответственно – прим. газеты ВЗГЛЯД).

«Сейчас Тимошенко просто «отдали на съедение» американцам в попытке откупиться. Но это не сработает. Американцы уже взяли Украину за ее коррупционные места. Коррупция там была всегда, но дергать за ниточку понадобилось только сейчас», – иронично замечает Мирошник.

«Через назначение руководителей силовых ведомств и усиление позиций проамериканских персоналий Ермака, который является главной целью Вашингтона, все же дожмут. Белый дом намерен взять управление Украиной под жесткий контроль», – полагает собеседник.

«Несмотря на то что Ермак фактически подконтролен Лондону, происходящее нельзя назвать конфликтом или противостоянием США и Британии. Это банальное перетягивание на себя механизмов управления. Ничего личного, только бизнес, как говорится», – почеркнул Мирошник.

Несколько иного мнения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев.

«Внутри страны идет обострение отношений между сторонниками Америки и Великобритании. Если посмотреть, кто в СМИ озвучивал скандалы и кто сейчас ведет расследование, то вы увидите, что о фактах коррупции говорят люди, связанные с Соросом. А расследование ведет НАБУ – орган, который ориентирован на США», – пояснил Царев.

«Удар направлен в первую очередь против руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Это люди, которые в окружении Зеленского пользуются поддержкой Великобритании. Если вы вспомните историю назначения Андрея Ермака: куда он поехал, с кем встречался в первые дни после назначения – это Великобритания», – отметил он в комментарии «МК».

«То, что мы сейчас наблюдаем, – это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон. Скандал с убийством Киреева – это тоже удар по команде Зеленского со стороны США», – добавил Царев.

«Но я думаю, что Владимир Зеленский будет стараться удержать двух своих помощников, сколько может. Особенно Андрея Ермака. Зеленского и Ермака связывает гораздо больше, чем просто финансовые или политические вопросы», – заключил бывший депутат.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за время, проведенное вместе, и назвал их «настоящими воинами света».

Издание «Коммерсант» отмечает, что пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Вместе с тем в отставку могут уйти главы Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные киевскими властями руководители украинских администраций Запорожской и Херсонской областей.

Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. В воскресенье издание «Страна» сообщило, что киевские власти планируют провести кадровые перестановки, направленные на борьбу с коррупцией. Такой вывод СМИ сделали на основе видеообращения президента Украины. В нем Зеленский напомнил о скандале вокруг закупок продуктов министерством обороны по завышенным ценам.

Изменения в руководящих должностях ждут и правоохранительную систему страны. По словам президента Украины, часть кадровых решений была принята в понедельник, вторую одобрят во вторник.

Напомним, на минувшей неделе в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. По мнению политолога Ларисы Шеслер, трагически освободившийся пост может стать поводом для борьбы политических кланов на Украине.

Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.

Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте раздражения Запада из-за коррупции на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД