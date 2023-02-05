Матвиенко предложила напомнить в ООН о «пробирке Пауэлла»

Матвиенко: В ООН надо вновь напомнить всему миру о «пробирке Пауэлла»

Спикер Совета Федерации Матвиенко призвала на площадке ООН вновь поднять тему «пробирки Колина Пауэлла», которая повлекла за собой бомбардировки Ирака, отметив, что это преступление не имеет срока давности.

По ее словам, было бы правильным, если бы этот сюжет о чудовищной лжи, приведшей к огромной трагедии, четко прозвучал в ближайшее время на площадке ООН, передает РИА «Новости». Матвиенко добавила, что это преступление без срока давности должно оставаться в памяти человечества.

Она отметила также, что последующие за преступлением бомбардировки Ирака имеют основания «стоять в одном ряду с ядерной атакой на Хиросиму и Нагасаки».

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну заявил газете ВЗГЛЯД, что как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ.