В ЭИСИ рассказали о работе депутатов новой волны в регионах

Эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) рассказали, как депутаты новой волны работают в субъектах России, от которых были избраны, и о том, как они взаимодействуют с местными жителями.

Зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов («Новые люди») в соцсетях рассказал о том, как в рамках очередного приема удалось найти решение совершенно разных проблем – от получения места для ребенка в детском садике до восстановления справедливости в борьбе с «черными риелторами», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Больше всего запомнилось, что сегодня меня благодарили за то, что я первый внимательно выслушал и вник в проблему. Получается, вся та цепочка людей, которая решения принимала и проблему создала, даже не вникала в суть. За что тогда они получают деньги?» – поделился впечатлениями от встречи Леонов. «Будем помогать вместе», – заверил парламентарий.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко («Единая Россия») провела прием граждан в Курской области. Она сообщила, что большая часть обращений касается социальной повестки. В частности, жители обеспокоены сложившимися условиями получения медицинской помощи в связи с реорганизацией системы здравоохранения Курской области.

Депутат передала соответствующие обращения в профильное министерство региона для получения разъяснений. Кроме того, Харченко смогла лично оказать необходимую помощь ребенку из семьи, относящейся к категории малоимущих. «Малыш направляется на лечение в Санкт-Петербург, и ему нужна специальная ортопедическая обувь. Проблема уже решена. Выделю средства. Главное, чтобы детки не болели», – сообщила депутат.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») помогла многодетной семье, в которой воспитываются девять детей, с организацией подъезда к участку, ранее выделенному семье государством.

«Прием граждан – это всегда очень личные вопросы, это болезненные темы или проблемы, в которых самостоятельно люди не смогли найти решение. Приходя к депутату на прием, люди идут за надеждой о поддержке и помощи, а значит, такую помощь всеми посильными возможностями нужно оказать», – выразила убежденность Буцкая.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия») рассказала, что на региональной неделе лично привезла коллекционные издания книг для библиотеки в село Спасское Котельничского района Кировской области по просьбе местных жителей. «Часть специально отобрали из нашей думской коллекции, отправили почтой из Москвы, а теперь привезли лично», – поделилась Бутина, сообщив подписчикам, что книги для местной библиотеки – обещанные и желанные.