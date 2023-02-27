В правительстве утвердили план мероприятий Года педагога и наставника

В России в Год педагога и наставника пройдут встречи, форумы, выставочные и культурно-просветительские проекты, олимпиады и конкурсы, а также научные конференции, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Год педагога по и наставника проводится по инициативе президента России Владимира Путина в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки, говорится в Telegram-канале российского правительства.

Организация подобных мероприятий призвана помочь в поощрении учителей и распространению их опыта; в улучшении качества школьных программ; в привлечении в учебные заведения молодых людей; в повышении престижа педагогических профессий.

В марте на базе МГУ начнется всероссийская олимпиада учителей «Педагог – это призвание», которая продлится до октября, а в апреле состоится всероссийских форум молодых учителей «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство».

Одним из значимых событий плана станет Большая учительская неделя. В сентябре-октябре 2023 ода будут подведены итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России», «Первый учитель» и других. Кроме того, в рамках недели пройдет съезд учителей сельских школ и собрание Всероссийского экспертного педагогического совета.

Другой раздел плана посвящен 200-летию со дня рождения Ушинского. Он насчитывает 16 мероприятий, связанных с изучением научного и общественного наследия педагога и популяризацией его идей среди нынешнего поколения учителей и наставников. Так, в Москве, Петербурге, Тульской и Ярославской областях пройдет акция «Аллея Ушинского», организаторами которой выступят педагогические университеты этих регионов.

В плане также отражены показатели эффективности проведения мероприятий Года педагога и наставника. Главный из них – рост числа выпускников школ, которые поступают в педагогические вузы.