Куклу Хагги Вагги сожгли на Масленицу в Липецкой области

Огромную куклу Хагги Вагги, которая символизировала чучело Масленицы, сожгли в археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области, рассказала арт-директор парка Юлия Мякотных.

В археологическом парке «Аграмач» праздновали Масленицу и по традиции сжигали чучело. По словам Мякотных, в этом году за два месяца до праздника было проведено голосование, в котором Хагги Вагги победил других кандидатов в борьбе за право быть сожженным на Масленицу, передает РИА «Новости».

По традиции, которая сложилась в парке, на Масленицу сжигают злого персонажа из книг, фильмов или даже из актуальной повестки. Кукла этого персонажа олицетворяет чучело Масленицы.

Ранее в Роскачестве рассказали, что детские игрушки «Хагги Вагги» содержат в себе опасное химическое вещество, данные товары также не обладают сертификатами соответствия.