Пушилин заявил о превращении Украины в полигон НАТО

Пушилин: Украина превратилась в полигон НАТО для отработки «кровавых сценариев»

Страны Запада превратили Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев, как Запад изо дня в день переходит свои же красные линии, соглашаясь поставлять Киеву все более тяжелое и дальнобойное оружие», – сказал он, передает ТАСС.

Пушилин добавил, что Запад поставил перед Киевом задачу стереть города ДНР с лица земли. «Мы в самом начале специальной военной операции недооценили только одно – цинизм противника, его готовность идти на любые жертвы ради достижения целей, навязанных западными партнерами», – отметил врио главы ДНР.

По его словам, в республике убедились, что противник использует мирных жителей в качестве живого щита. Пушилин также подчеркнул, что опыт минских соглашений показал отсутствие международных норм и правил.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.