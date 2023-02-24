Журналист Херш уличил Байдена во лжи по поводу «Северных потоков»

Журналист Херш рассказал, почему Байден решил подорвать «Северные потоки»

Президент США Джо Байден решил подорвать «Северный потоки» только из политических соображений, заявил американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, целью Байдена было помешать Германии и Западной Европе открыть газопровод в случае скорого наступления холодов. Берлин наложил санкции и остановил один трубопровод, но при этом Германия могла открыть новый, чего глава Белого дома не хотел, заявил журналист в беседе с RT.

Херш отметил, что Вашингтон изучал возможность подрывов «Северных потоков» еще до начала СВО. Однако взрывчатка была установлена в июне, когда США думали, что на фронте у ВСУ все в порядке. «К сентябрю стало понятно, что у Киева серьезные проблемы», – сказал он.

Напомним, появилось все больше утечек о том, как технически ВМС США и ЦРУ совместно с ВМС Норвегии осуществили подрыв «Северных потоков», газета ВЗГЛЯД разбиралась, что для этого было предпринято.

Между тем Белый дом отверг сообщения о том, что водолазы ВМС США подложили взрывные устройства под газопровод «Северный поток – 2» под прикрытием учений «Балтопс».