Десантный катер в Севастополе назвали в честь Героя России Дорохина

Десантный катер в Севастополе назвали в честь погибшего в СВО Героя России Дорохина

Десантный катер Д-296 Черноморского флота получил имя моториста турбинной группы электромеханической боевой части сторожевого корабля «Ладный» Владислава Дорохина.

На церемонии командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Виктор Соколов отметил, что за последние полгода это третий боевой корабль, которому присваивается имя павших героев-черноморцев, сообщает ТАСС.

«Владислав Дорохин в последнем бою проявил героизм, прикрывал отход своих боевых товарищей. Мы всегда будем помнить и воспитывать наших черноморцев на подвиги наших героев», – добавил он.

Мать героя поблагодарила командование Черноморского флота. «Для нас это честь, что память нашего сына будет сохранена. Мы гордимся сыном», – сказала Ольга Дорохина.

Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк отметил, что своим подвигом Дорохин показал, «на что способен русский солдат ради любви к Родине, помощи товарищам, ради свободы* и справедливости». «Во все времена и эпохи такими людьми гордился и дорожил наш народ. В эти дни мы по-особому чувствуем связь времен и поколений. На примерах наших дедов и прадедов, разгромивших нацистов в годы Великой Отечественной войны, сегодня воспитываются военнослужащие нашей армии и флота. Владислав Дорохин достойный наследник героического поколения победителей фашизма. Мы сохраним память о герое», – заявил Гоцанюк.

Дорохин служил в морской пехоте ЧФ на корабле «Ладный», в июне 2022 года он был водителем-наводчиком БМП, при наступлении его группа попала в засаду, где он прикрыл отход сослуживцев. У него закончились боеприпасы, он сымитировал сдачу в плен и подорвал гранатами себя вместе с приблизившимися к нему украинскими солдатами. Владиславу Дорохину посмертно присвоена Золотая Звезда Героя России.