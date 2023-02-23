Дети из луганской гимназии передали бойцам на передовую сладкие подарки и теплые поздравления

Военнослужащие в зоне спецоперации получили в подарок от старшеклассниц Луганской гимназии имени Фесенко сладкую выпечку и рисунки детей с поздравлениями ко Дню защитника Отечества.

Ученицы ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное учреждение – гимназия №30 имени Фесенко» еще 22 февраля начали готовить ко Дню защитника Отечества выпечку для бойцов в зоне СВО, сообщает «Жизнь Луганска».

Всего они испекли 250 сладких пирожков. Вместе с ними к военнослужащим отправили коробку с рисунками детей и поздравлениями, все это забрали сотрудники «Почты ЛНР».

Директор гимназии Лина Вокалова рассказала, что было очень много желающих испечь пирожки, но школьная кухня небольшая и пришлось делать отбор участников, в результате чего определили четырех старших девушек, у которых уже есть опыт работы с выпечкой.

Перед началом изготовления пирожков дети прошли инструктаж по технике безопасности, а сам процесс проходил под пристальным наблюдением специалистов. Вскоре прибыли сотрудники «Почты ЛНР» и погрузили заветные посылочки в почтовый транспорт.

«Для нас это очень почетная миссия. Ведь мы же связываем детские сердца и их труд с нашими защитниками. Наши сильные смелые добрые воины, мы, почтовые работники, от всего сердца поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Дорогие наши, ваша почта будет доставлена в ближайшее время», – сказала начальник Луганского почтамта Ирина Самара.

Вокалова пояснила, что такая акция проводится не впервые. Школа регулярно на праздники отправляет сладкие подарки на фронт, но в этот раз их пекут своими руками дети.

«Главное, передать не просто сладкое лакомство, а частичку души. Вместе с нашими пирожками на передовую отправятся и рисунки наших детей, которые своими руками сделали поздравительные открытки для наших бойцов», – заключила директор.