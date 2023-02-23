Атаман Всероссийского казачьего общества поздравил защитников отечества с праздником

Атаман Всероссийского казачьего общества Долуда поздравил защитников отечества с праздником

День защитника Отечества, как и День Победы, является самым почитаемым и народным праздником в России. Он означает признание патриотизма, отваги, чести и мужества как высшей и непреходящей ценности в жизни граждан России. Об этом заявил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО), казачий генерал Николай Долуда.

«Сегодня этот праздник символизирует не только силу духа и беззаветное служение Родине, но и единение народа, гордость за тех, кто вслед за Александром Невским, Дмитрием Донским, героями Сталинграда и штурма Берлина – продолжает ратную историю России», – приводятся его слова на сайте ВсКО.

Долуда отметил, что казаки во все времена надежно охраняли рубежи Родины, проявляли героизм и доблесть.

«В годы Великой Отечественной войны семь кавалерийских корпусов и 17 кавалерийских дивизий получили звания гвардейских. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, около 100 тыс. казаков-кавалеристов награждены государственными орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза были удостоены 262 казака», – напомнил атаман.

Он добавил, что в наши дни более 16 тыс. казаков России по доброй воле приняли и принимают участие в специальной военной операции, достойно сражаются в ее самых горячих точках. Свыше 500 казаков представлены к государственным наградам. Более 300 – уже награждены орденом Мужества, медалью «За Отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью ЛНР «За боевые заслуги» и другими государственными наградами.

«Мы выражаем сердечные слова благодарности каждому, кто рискуя жизнью, надежно защищает национальные интересы, суверенитет и независимость Родины. Низкий поклон их родным и близким, матерям, женам, сыновьям, которые ждут своих защитников и живут с ними единой болью, единой заботой, единой любовью к родной земле», – сказал Долуда.