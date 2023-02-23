В США согласились со словами Путина о духовной катастрофе Запада

Ветеран Дрейвен отказал США, где развращают детей, в моральном праве называть Россию «злом»

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.

Дрейвен написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что в США «развращают детей, меняют их пол, спорят о местоимениях и 600 гендерах». Мужчин в США, по его словам, заставляют «преклоняться перед женщинами», а также убеждают всех, что разрушенный дом и семья, контролируемые правительством, лучше полноценной семьи. Кроме того, церковь в США учит уважать ЛГБТ и искажает Божье слово, приводит его слова РИА «Новости».

«Наших детей водят на шоу трансвеститов, их воспитывают сексуальные извращенцы, которые ненавидят себя и Америку», – написал он, добавив, что в США «стравливают расы друг с другом», а американские средства массовой информации, научные круги и индустрия развлечений работают на одну и ту же цель: разделять и держать в неведении.

США по всей планете развязывают войны, заставляют подчиняться своим «извращенным обычаям», пишет Дрейвен.

«И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?» – возмутился он.

Ранее бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил, что Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить.

Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.