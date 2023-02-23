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В США согласились со словами Путина о духовной катастрофе Запада
Ветеран Дрейвен отказал США, где развращают детей, в моральном праве называть Россию «злом»
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Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Дрейвен написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что в США «развращают детей, меняют их пол, спорят о местоимениях и 600 гендерах». Мужчин в США, по его словам, заставляют «преклоняться перед женщинами», а также убеждают всех, что разрушенный дом и семья, контролируемые правительством, лучше полноценной семьи. Кроме того, церковь в США учит уважать ЛГБТ и искажает Божье слово, приводит его слова РИА «Новости».
«Наших детей водят на шоу трансвеститов, их воспитывают сексуальные извращенцы, которые ненавидят себя и Америку», – написал он, добавив, что в США «стравливают расы друг с другом», а американские средства массовой информации, научные круги и индустрия развлечений работают на одну и ту же цель: разделять и держать в неведении.
США по всей планете развязывают войны, заставляют подчиняться своим «извращенным обычаям», пишет Дрейвен.
«И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?» – возмутился он.
Ранее бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил, что Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить.
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.
Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.
Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин.
США сочли действия России и Китая вызовом мировому порядку
Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил о вызове миропорядку со стороны России и Китая
Укрепление отношений России и Китая беспокоит США, поскольку Москва и Пекин хотят бросить вызов мировому порядку, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
По версии Прайса, завершение Второй мировой войны привело к появлению «правил, принципов и норм», которые позволили установить беспрецедентный уровень стабильности, регулируя отношения между странами, передает ТАСС.
Прайс подчеркнул, что порядок был установлен не США, а совместными усилиями стран, «в том числе в рамках ООН, Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, международного права». Как утверждает Прайс, «Китай и Россия различными путями бросают вызов этому порядку».
США «очень внимательно следят за тем, чтобы определить, действительно ли КНР решит предоставить летальное вооружение» России, но пока подобных поставок не фиксировали.
Напомним, Россия не раз критиковала Запад за попытки заменить Устав ООН так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, основан на двойных стандартах.
Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе
Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад
Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости».
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
В США назвали свидетельства провала попыток Запада изолировать Россию
Washington Post: Попытки Запада изолировать Россию провалились
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Спустя год после начала специальной военной операции (СВО) на Украине раскол в международном сообществе между сторонниками России и теми, кто поддерживает Запад, только углубился, пишет американская газета The Washington Post.
В статье The Washington Post говорится, что Россия «использует разочарование в США для завоевания симпатий на Глобальном Юге». Конфликт на Украине, по оценке автора публикации, «обнажил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок». Издание указывает, что попытка Запада изолировать Россию провалилась и тому есть множество свидетельств, передает ТАСС.
В частности, пишет WP, на прошлой неделе Индия объявила, что объем ее торговли с Россией вырос на 400% с начала СВО. Кроме того, издание напоминает, что российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за последние шесть недель радушно приняли в девяти странах Африки и Ближнего Востока. Особенно WP отмечает, что глава МИД ЮАР Наледи Пандор назвал встречу с Лавровым замечательной, а Россию и ЮАР – друзьями.
По данным аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU), две трети населения мира проживают в странах, отказавшихся осуждать российскую политику. Санкции в отношении России ввели только 33 государства, они же и направляют военную помощь Украине.
Автор статьи предположил, что связано это с «историческими претензиями» к Западу – «колониализмом, высокомерием», а также тем, что Запад не направляет такое же количество ресурсов, как в помощь Киеву, на разрешение конфликтов и борьбу с нарушениями прав человека в других частях мира.
Россия и Китай сближаются с развивающимися странами, используя разочарованность ими в США и Европе и предоставляя альтернативу гегемонии Запада, продолжает газета. Ключевыми полями сражений за сердца и умы автор публикации называет Ближний Восток, Африку и Азию. В меньшей степени, по его оценке, это относится к странам Латинской Америки, «чьи судьбы географически более тесно связаны с Соединенными Штатами».
Как отмечал ранее глава МИД Сергей Лавров, даже недруги России вынуждены признать, что попытки изолировать нашу страну провалились.
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Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
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Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.
Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».
Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.
С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.
Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.
Лепс исполнил новую песню на концерте в «Лужниках»
Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в «Лужниках»
Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!»
«Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист.
Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках». Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.
Путин: Сегодня весь российский народ является защитником Отечества
Владимир Путин обратился к россиянам в канун Дня защитника Отечества
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Весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».
Президент подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи.
Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», – обратился президент с трибуны к зрителям.
«В этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина – это семья, в нашем сердце это одно и то же», – добавил Путин.
Президент отметил, что битва на исторических рубежах России идет прямо сейчас. «Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничном мероприятии, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей», – сказал глава государства.
Он добавил, что этот бой «ведут такие же мужественные бойцы», как и те военные, которые находятся на мероприятии в «Лужниках».
Концерт посвящен участникам специальной военной операции. Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций. Общее число участников составляет до 200 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в «Лужниках».
Россияне назвали послание Путина важным и интересным
ВЦИОМ: Большинство россиян назвали послание Путина интересным, искренним и честным
Россияне считают послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию честным и искренним, позицию российского лидера – четкой и понятной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.
Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию, передает РИА «Новости».
Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».
На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.
Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.
Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.
В Британии назвали определяющее десятилетие решение Путина
Британский журналист Марр: Решение Путина по ДСНВ изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие
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Решение президента Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире, заявил британский журналист Эндрю Марр.
Марр в эфире британской радиостанции LBC заявил, что Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, однако мир, по его словам, находится только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире, передает РИА «Новости».
Британский журналист добавил, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие на Украине.
Кроме того, Марр назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что впереди нас ждет самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ, а также писала, что ответ на это со стороны США состоит из бравады и лжи.
Путин назвал отличившихся на передовой военных основой развития Вооруженных сил
Путин поблагодарил ветеранов за победу над германским нацизмом и отметил героизм участников СВО в боях с неонацизмом
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что данный праздник символизирует героическую историю российских армии и флота, а также «нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны». Он выразил благодарность «ветеранам, которые разгромили нацизм», и подчеркнул, что «нынешнее поколение солдат и офицеров» приумножает «ратные традиции своих дедов и прадедов».
Президент заявил, что сейчас российские военные «героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически».
Он обещал, что власти страны будут уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности России, вести развитие Вооруженных сил с опорой на реальный боевой опыт и совершенствовать систему подготовки военных. По словам Путина, военные, которые проявили себя на передовой, должны стать основой такого развития.
Глава государства заверил, что войска продолжат насыщать передовой техникой. Он отметил, что российская промышленность наращивает производство обычных вооружений и осваивает серийное производство перспективных.
По словам президента, особое внимание продолжат уделять укреплению ядерной триады. Так, в 2023 году начнется боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. В России продолжат серийное производство гиперзвуковых «Кинжалов», стартуют массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Кроме того, 100% достигнет доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах – в состав ВМФ примут АПЛ «Император Александр III» проекта «Борей-А». В течение нескольких лет ожидается еще три крейсера данного проекта.
«Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство – залог нашей победы, – заявил Путин. – Желаю крепкого здоровья и успехов в службе Родине, благополучия вашим родным и близким».
Напомним, накануне Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Путин напомнил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации возникшей у ее границ военной угрозы.
Депутат: Бизнес поможет вытащить Россию из-под прессинга западных санкций
Депутат Нифантьев перечислил главные сигналы российскому бизнесу в послании президента Федеральному Собранию
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Получая прибыль, предприниматели должны создавать рабочие места и инвестировать в нашу страну, делать ее лучше. Только так Россия обретает настоящий суверенитет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Ранее президент России в рамках послания Федеральному собранию обратился к крупным бизнесменам, призвав их быть со своей Родиной.
«Основной сигнал бизнесу заключается в том, что Россия обретает настоящий суверенитет. У нас есть все, начиная от талантливых граждан и заканчивая огромными запасами ресурсов. Поэтому важно, чтобы предприниматели, помимо получения прибыли, занимались созданием рабочих мест и инвестировали в нашу страну, делали ее лучше. Они должны быть горды тем, что занимаются бизнесом в России», – считает член думского комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.
Он убежден, что все предприниматели услышали слова президента о том, что заработанное нужно хранить в своей стране. Собеседник отметил, что в России есть все необходимые условия для открытия своего дела, в том числе низкая налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса.
«У нас есть возможности для самозанятых. Через приложение Федеральной налоговой службы можно открыть свое дело за считаные минуты. Существующие льготные режимы распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей», – добавил Нифантьев.
По мнению депутата, российский бизнес способен вытащить Россию из-под прессинга западных санкций. Для этого, среди прочего, необходима кооперация бизнеса и системы образования для подготовки кадров под конкретные отрасли экономики.
«Если у предпринимателя есть знания, силы и амбиции, то государство должно создавать условия, чтобы малое предприятие становилось средним, затем крупным или даже крупнейшим. В дальнейшем они также обеспечат заказами малый и средний бизнес. И те предприниматели, которые ответственно инвестируют прибыль в отечественный бизнес, также получат поддержку государства», – заверил Нифантьев.
Также он допускает изменение денежно-кредитной политики в отношении предприятий с долгим выходом на точку безубыточности. «Например, вложения в предприятия химической промышленности окупаются очень долго. И здесь, конечно, нужна государственная поддержка. Но уже делается многое. Президент, в частности, говорил о промышленной ипотеке, которую предлагается расширить на строительство новых производственных цехов», – указал Нифантьев.
Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться. Каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получать поддержку.
В своем напутствии предпринимателям Путин призвал их быть со своей Родиной. «Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – сказал президент. Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции.
Офицер ВДВ поделилась эмоциями от концерта-митинга в «Лужниках»
Офицер ВДВ Екатерина Дайлидко: В «Лужниках» ощущается колоссальная поддержка военных и единство российского народа
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Вся Россия сплотилась против внешнего давления, практически никто не остался в стороне. Поддержка нашего народа просто неимоверная, рассказала газете ВЗГЛЯД офицер Воздушно-десантных войск России Екатерина Дайлидко, приглашенная в качестве гостя на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках».
«Мы побывали на главной трибуне концерта. Руку мне пожал сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Сейчас меня просто переполняют эмоции. Прежде всего, от гордости за свою страну и за свой народ», – рассказала она.
Офицер добавила, что на концерте-митинге чувствуется небывалая поддержка военных со стороны гостей, «а за ними стоит вся страна». «Мы смогли стать единым целым, устоять и показать свою силу. Впечатлений столько, что передать словами невозможно», – подчеркнула она.
В то же время студенты, которые пришли на стадион, объяснили свое участие тем, что «Лужники» стали идеологической передовой России. По их мнению, собравшиеся на концерте граждане послали четкий сигнал Западу: «Мы добьемся победы».
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент.
Байден назвал ошибкой решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3
Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3 большой ошибкой, сообщил в Twitter журналист телеканала CBS из пресс-пула Эд О'Кифи.
На вопрос журналистов перед встречей с «Бухарестской девяткой» президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-3 – это «большая ошибка», сообщает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ. В Североатлантическом альянсе выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3.
Миронов: Справороссы могут отказаться от участия в президентских выборах
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Миронов предложит партии отказаться от участия в президентских выборах
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидатуры от СРЗП на президентские выборы.
Он уточнил, что предложит поддержать действующего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Ранее Путин провел встречу с Мироновым, в ходе которой обсудил несколько вопросов. По словам президента, он всегда находится в контакте с Мироновым, но личные встречи всегда имеют смысл.
Байден отказался считать решение России по СНВ-3 подготовкой к применению ЯО
Байден не увидел в решении России приостановить участие в СНВ-3 признака подготовки к применению ядерного оружия
Со стороны Москвы было ошибкой приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), но это не следует считать признаком подготовки к применению ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил, что решение России является «не очень ответственным». Однако он не считает, что глава российского государства Владимир Путин «думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде», например, использовании межконтинентальных баллистических ракет.
США не видят свидетельств изменения Россией готовности сил ядерного сдерживания. Байден полагает, что вопрос о СНВ-3 можно решить, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Напомним, Путин объявил, что Россия собирается приостановить свое участие в СНВ-3. Госдума и Совфед уже одобрили соответствующий законопроект.