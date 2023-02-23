Самолет Минобороны упал в Белгородской области

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23 февраля, четверг | Последнее обновление — 12:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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Когда дело доходит до большой войны, или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии.
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22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте.
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Если такой человек, причем никем не принуждаемый, сделал откровенную ставку на Херша, это либо безумство храбрых (что на него мало похоже), либо дедушка старый, ему все равно, либо в США пробудились силы, которые считают, что это уже слишком и пора унять вашингтонских молодцов.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Самолет Минобороны упал в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о падении самолета Минобороны
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Самолет Минобороны России упал в Валуйском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС», – сообщил он в своем Telegram.
Гладков добавил, что ситуация находится под контролем, причины падения самолета устанавливаются.
В силовых структурах сообщили ТАСС,что самолет потерпел аварию на окраине села. Пилот катапультировался, его состояние выясняется.
В Кишиневе назвали вероятную цель вторжения ВСУ в Приднестровье
Политолог Андриевский: ВСУ заинтересовано в находящихся на складах в Приднестровье боеприпасах
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Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил молдавский политолог Виталий Андриевский. Ранее стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией.
«Местные СМИ действительно активно тиражируют новости о том, что ВСУ собирают войска на границе с Приднестровьем. Многие писали , что целью Украины могут быть склады с боеприпасами, расположенные в районе населенного пункта Колбасна. Однако к вечеру пока все спокойно», – считает молдавский политолог Виталий Андриевский.
«С чем мы имели дело – не совсем понятно. Я не исключаю и целенаправленную информационную атаку со стороны заинтересованных акторов. Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что он не планирует давать указание армии по захвату каких-либо регионов нашего государства», – отмечает эксперт.
«Украина может зайти в Молдавию (Кишинев считает Приднестровье территорией республики – прим. газеты ВЗГЛЯД) только в том случае, если санкцию на это даст правительство страны. Вопрос лишь в том, готов ли Кишинев пригласить ВСУ «в гости». Если встанет вопрос о передаче складов в Колбасне украинцам, то сперва надо определиться, стоит ли овчинка выделки. Состояние этих складов нам неизвестно», – подчеркивает собеседник.
«Сейчас Россия движется вперед. Если мы увидим удачное наступление Москвы, Кишинев может всерьез обеспокоиться возможной утратой Приднестровья и дать ВСУ «зеленый свет» на пересечение границы», – уточняет эксперт.
«Другое дело, что сейчас Молдавия в большей степени занята внутренними проблемами. Существует риск начала государственного переворота. Общество требует, чтобы государство оплатило все их зимние счета за ЖКХ. Было собрано около 400 тыс. подписей за подобные действия, и оппозиция активно использует эту тему для раскачки ситуации в государстве», – пояснил политолог.
Ранее в Сети появилась информация о скоплении украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Как сообщает экс-депутат Одесского горсовета, историк и политолог Александр Васильев, «мой источник, непосредственно наблюдающий за ситуацией, уже несколько дней сообщает о резком увеличении перемещений ВСУ в районе границы». «А источники из Кишинева советуют ждать оттуда громких новостей», – добавил Васильев.
Предположительно, целью атаки ВСУ могут стать гигантские военные склады в населенном пункте Колбасна, которые охраняются силами приднестровской милиции и российскими миротворцами. Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорина Речан заявлял, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.
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Москва предложила Западу и Киеву «сложить оружие»
Замглавы МИДа Галузин заявил о готовности России к переговорам в случае согласия Запада и Киева «сложить оружие»
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Если Украина и страны Запада хотят провести переговоры, они должны сложить оружие и прекратить обстрелы российских городов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Галузин сказал, что после этого можно начать «обсуждение на базе новых геополитических реалий». Он заявил, что Москва готова к достижению целей специальной военной операции на Украине политико-дипломатическим путем. Галузин напомнил, что цели СВО включают «защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение исходящих с ее территории угроз для безопасности России».
Однако, по его словам, Украина заняла «абсолютно неконструктивную позицию». Как подчеркнул Галузин, Киев «с подачи Запада открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России», передает ТАСС.
Он считает, что «англосаксы» пытаются сделать конфликт «максимально кровопролитным» и помешать любым «субстантивным переговорам по мирному урегулированию». Поставки странами Запада вооружения киевскому режиму будут неминуемо приводить к эскалации конфликта, заявил дипломат.
Требования президента Украины Владимира Зеленского (в частности, вывод российских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма) доказывают, что власти Украины оторваны от реальности, сказал Галузин. Он также отметил украинский законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Галузин подчеркнул, что Зеленский «абсолютно несамостоятелен в принятии решений».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.
Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.
Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин.
Байден споткнулся и упал на трапе самолета в Польше
Президент США Джо Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета при отлете из Варшавы, сообщил пул Белого дома.
В пояснении инцидента говорится, что на полпути вверх глава США споткнулся и упал вперед, но смог быстро подняться и продолжить движение вверх, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что прежде чем заходить в самолет, Байден обернулся и помахал провожающим, никаких заявлений он не делал.
Напомним, президент США уже не раз оступался на трапе самолета. Так, в середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Затем 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе. Инцидент повторился 8 июня.
В Белом доме объяснили происхождение пятна на лбу Байдена
Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО со следом от пепла на лбу, которым он, как католик, намазал лоб в день начала Великого поста, написал пул Белого дома.
Традицию «пепельной среды» Байден блюдет ежегодно, сообщает ТАСС.
Напомним, пользователей соцсетей заинтересовал синяк на лбу президента США Джо Байдена, стали появляться различные версии его происхождения. Самой популярной версией среди пользователей Twitter (заблокирован в России) является очередное падение президента США на трапе самолета, на этот раз при вылете из Польши.
Ранее сообщалось, что Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета при вылете из Варшавы.
Албания задержала танкер с российской нефтью
Албания задержала танкер с нефтью, которая может быть из России
Полиция Албании на основании эмбарго Евросоюза задержала танкер с нефтью, которая может быть из России, сообщает газета «Вечерние новости».
Танкер шел под флагом Либерии и был задержан в албанском порту Дуррес. Как заявили в албанской полиции, судно вышло из Азербайджана, оно было загружено нефтью с другого танкера в греческом порту Каламата, передает ТАСС.
Полиция задержала 22 члена экипажа, начато следствие.
Напомним, в начале декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель.
Подделавшие документы на авто для убийцы Дугиной отправлены под суд в Туле
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении подозреваемых в подделке документов о регистрации автомобиля, который позже использовался в ходе убийства Дарьи Дугиной, сообщили в ведомстве.
Двое подозреваемых – Андрей Кузнецов и Александр Сучков подозреваются в изготовлении и обороте поддельных документов с целью скрыть преступление, передает РИА «Новости».
По данным следствия, в период с 2017 по 2022 год Сучков и еще ряд лиц торговали поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовили свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper.
Документ позволил облегчить совершение убийства Дарьи Дугиной, говорится в релизе.
Напомним, журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда взорвалась машина. За убийством стоят украинские спецслужбы.
Российские силы продвинулись к центру Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Российские войска бьются с ВСУ уже почти в центре Артемовска
Российские силы продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) почти до центра города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, инициатива сейчас в руках российских бойцов, которые уже давно вошли в Артемовск с северной стороны и бьются уже практически в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Гагин добавил, что сдача украинцами Артемовска – вопрос времени, причем он считает, что произойдет это достаточно скоро.
20 февраля сообщалось, что российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города.
Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР
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Американский телеканал CNN – полностью дискредитировавшее себя СМИ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, произошедшем накануне визита президента США Джо Байдена в Киев.
Рябков сказал, что программа испытательных пусков не является вопросом, который стоит комментировать. Вся достойная публичного освещения информация предоставляется Министерством обороны, приводит его слова РИА «Новости».
В последнее время, продолжил Рябков, в публичном пространстве возникает множество ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы. Целью таких провокаций является проверка реакции официальных кругов в той или стране, в данном случае – в России, сказал замминистра иностранных дел.
Всему, что появляется в СМИ, доверять нельзя, указал он. «Тем более если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», – добавил Рябков.
О недостоверности сообщений канала CNN написало ранее агентство Bloomberg. По данным источника агентства, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве.
Украина собралась устроить вооруженную провокацию против Приднестровья
Минобороны узнало о планах Украины устроить вооруженную провокацию против Приднестровья
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Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с привлечением националистического формирования «Азов» (признано в России террористической организацией), сообщило российское Минобороны.
Провокацию осуществят подразделения Вооруженных сил Украины. Киев хочет инсценировать наступление российских войск с территории Приднестровья, чтобы получить повод для вторжения. Для этого украинских диверсантов собираются переодеть в форму военнослужащих Вооруженных сил России, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Министерство заверило, что внимательно следит за ситуацией на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой. Военное ведомство «готово к реагированию на любые изменения обстановки».
Напомним, после того как стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией, высказывались опасения, что Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации.
Разочарованный речью Байдена Качиньский попал на видео
В Сети опубликовано видео с разочарованным речью Байдена в Варшаве Качиньским
В соцсетях появилось видео с председателем правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярославом Качиньским, который, как утверждается, оценил речь американского президента Джо Байдена в Варшаве как малосодержательную.
Видео можно увидеть в YouTube.
Стипендиат фонда Барака Обамы Барт Сташевский, также присутствовавший на выступлении Байдена, сообщил, что лидер «Права и справедливости» покинул трибуну со словами: «Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД) ничего не сказал».
Сташевский утверждает, что Качиньский таким образом оценил речь Байдена, проходя мимо бывшего премьер-министра Польши Яна Белецкого, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден, выступая в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США можно определить как «недруга» россиян – это хуже, чем «враг».
На митинг-концерт в «Лужниках» пришли свыше 200 тыс. человек
На митинг-концерт в «Лужниках» в Москве пришли свыше 200 тыс. человек
Свыше 200 тыс. человек пришли на митинг-концерт в «Лужниках» в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она рассказала, что правопорядок и безопасность на митинге-концерте обеспечивают полицейские вместе с коллегами из других правоохранительных органов, передает РИА «Новости».
Она отметила, что на самой арене присутствуют 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находятся еще более 112 тыс. человек.
Напомним, весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».
Бывший американский разведчик заявил о проигрыше Украины
Экс-офицер американской разведки заявил, что для Украины «все кончено»
Украина уже проиграла в противостоянии с Россией, несмотря на то, что Запад говорит обратное, заявил изданию Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.
Он заявил, что «все уже знают, что Украина побеждена», передает РИА «Новости».
Риттер отметил, что Киев, полагается на поле боя в основном на артиллерию, но запасы будут истощены к лету, при этом НАТО не сможет их восполнить.
По мнению бывшего разведчика, Польша, которая сейчас призывает к наращиванию поставок оружия Киеву, только начинает осознавать, что победы не будет.
Риттер добавил, что Россия скоро будет «стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль».
Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша в ближайшие несколько недель передаст Украине 14 танков Leopard 2.
В МИД рассказали о работе над переходом от SWIFT к более защищенным системам
Захарова: Россия работает над переходом от SWIFT к защищенным от внешнего давления механизмам
В России ведется работа для перехода от SWIFT к более защищенным от внешнего давления механизмам передачи платежной информации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она пояснила, что в этих целях активно развиваются различные другие пути передачи финансовой информации, в том числе под эгидой Центрального банка, передает ТАСС.
Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что работа по подключению иранских банков к российскому аналогу SWIFT идет в плановом режиме.
США сочли действия России и Китая вызовом мировому порядку
Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил о вызове миропорядку со стороны России и Китая
Укрепление отношений России и Китая беспокоит США, поскольку Москва и Пекин хотят бросить вызов мировому порядку, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
По версии Прайса, завершение Второй мировой войны привело к появлению «правил, принципов и норм», которые позволили установить беспрецедентный уровень стабильности, регулируя отношения между странами, передает ТАСС.
Прайс подчеркнул, что порядок был установлен не США, а совместными усилиями стран, «в том числе в рамках ООН, Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, международного права». Как утверждает Прайс, «Китай и Россия различными путями бросают вызов этому порядку».
США «очень внимательно следят за тем, чтобы определить, действительно ли КНР решит предоставить летальное вооружение» России, но пока подобных поставок не фиксировали.
Напомним, Россия не раз критиковала Запад за попытки заменить Устав ООН так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, основан на двойных стандартах.
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