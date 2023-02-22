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22 февраля, среда | Последнее обновление — 19:25 | vz.ru
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Ван И рассказал Лаврову о подходах Китая к урегулированию конфликта на Украине
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И рассказал главе МИД России Сергею Лаврову о видении КНР коренных причин украинского кризиса.
Он также изложил подходы к его политическому урегулированию, говорится на сайте МИД России.
Лавров в свою очередь положительно оценил конструктивную линию Пекина и подтвердил высокую степень близости наших оценок в данном комплексе вопросов.
Кроме того, Лавров и Ван И на встрече в Москве говорили о необходимости скорейшего восстановления контактов России и КНР, в том числе на высшем уровне, прервавшихся из-за карантинных ограничений.
Напомним, российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
Китай поддержал российский проект резолюции ООН по «Северным потокам»
КНР поддержала резолюцию РФ в СБ ООН по «Северным потокам» и призвала провести расследование
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Китай поддерживает проект российской резолюции в Совете Безопасности ООН по расследованию диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2», заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Китайский дипломат отметил, что Китай также выступает за проведение расследования взрывов и привлечению тех, кто это сделал, к ответственности, передает ТАСС.
Ранее российская сторона представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». В проекте резолюции содержится призыв выявить исполнителей диверсии, спонсоров, организаторов и сообщников. Генсек должен выбрать «независимых и международно признанных юристов», которые войдут в комиссию.
Проект резолюции осуждает диверсию на газопроводах и подчеркивает, что уже установлено вне сомнений, что это была диверсия, а не стихийное бедствие или техногенная катастрофа. Кроме того, в тексте указывается, что атаке предшествовали неоднократные угрозы в отношении газопровода со стороны США.
Документ может быть вынесен на голосование на этой неделе, Россия запросила проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля.
Китай отказался верить США на слово в ситуации вокруг «Северных потоков»
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь счел недостаточными заверения США в непричастности к взрывам на «Северных потоках»
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Заверений США в том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним», передает ТАСС.
Однако Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
ООН как международная организация с наибольшими полномочиями и самым широким представительством может играть активную роль в проведении расследования, сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Китай «приветствует внесенный на рассмотрение СБ ООН российский проект резолюции» по данному вопросу.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Ван И: Отношения Пекина и Москвы прочны как скала и выдержат любые испытания
Китайско-российские отношения прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуацией, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
На встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым Ван И заявил, «что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов», передает РИА «Новости».
Ван И подчеркнул, что полностью разделяет высокую оценку стратегического взаимодействия Китая и РФ, выраженную Патрушевым.
Ранее Патрушев заявил, что Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств.
СМИ: Си Цзиньпин в ближайшие месяцы может приехать в Россию
WSJ: Пекин готовит визит Си Цзиньпина в Москву
Глава КНР Си Цзиньпин намеревается посетить российскую столицу в ближайшие месяцы для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Пекин намеревается играть более активную роль в прекращении конфликта на Украине, сказали собеседники Wall Street Journal, знакомые с планами поездки лидера КНР в Россию. Встреча Си Цзиньпина и Путина должна стать толчком к многосторонним переговорам, добавили источники.
Напомним, во вторник в Москву прилетел глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК и член Политбюро Ван И. Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в ходе встречи с Ван И заявил, что Запад создал кампанию по сдерживанию России и Китая.
В Кремле говорили, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
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Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.
Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».
Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.
С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.
Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.
Представитель МИД Китая: США наживаются на войне на Украине
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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне в Украине.
По его словам, США говорят о мире, но предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте, сообщает РИА «Новости».
«США являются крупнейшим поставщиком оружия на поле боя украинского конфликта. Вчера США объявили, что предоставят 500 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, но при этом Вашингтон продолжает распространять ложную информацию о том, что оружие поставляет Китай. Каковы их намерения? США постоянно говорят, что хотят защитить мир, но на самом деле они сильно наживаются на войне. Военно-промышленные предприятия США заработали кучу денег на украинском конфликте. Где их совесть?» – заявил дипломат.
«Будет ли им стыдно за это? США придерживались политики борьбы до последнего афганца. Неужели они хотят, чтобы теперь Украина сражалась до последнего украинца?», – сказал Ван Вэньбин. Он подчеркнул, что Китай никогда не примет указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений.
Напомним, Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
На Украине пообещали изучить мирный план Китая
Кулеба заявил, что Киев получил ключевые пункты мирного плана Китая
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Член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился ключевыми пунктами мирного плана КНР с Украиной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, на встрече с Ван И китайский дипломат поделился с ним ключевыми деталями плана по мирному урегулированию, после получения полного текста и его изучения, будут сделаны выводы, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая, а значит все, что КНР будет делать в отношении украинского конфликта, должно быть нацелено на защиту территориальной целостности.
Ранее Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности Китая работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня и боевых действий.
Эксперт: Москва и Пекин сближаются в противостоянии США
Китаист Маслов: Россия и Китай объединяют усилия против гегемонии США
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Россия и Китай видят будущее мира в многополярности. Кроме того, у стран огромное поле для дальнейшего сближения по ряду вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее член политбюро ЦК КПК Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. В ближайшее время также начнутся переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.
«Пекин и Москва за последние годы ни разу не изменяли тезису о многополярном мире. Несмотря на то, что государства мыслят его по-разному, оба выступают против гегемонизма в мировой политике. Причина такого единения в том, что китайская экономика также пострадала от ограничений западных стран», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
«И нет никаких сомнений, что государства будут лишь углублять партнерство. В частности, внимание будут уделять экономическому развитию и увеличению темпов двусторонней торговли. Уже в этом году, судя по всему, мы можем выйти на новый рекорд товарооборота», – полагает собеседник
«По итогам встречи Ван И с Николаем Патрушевым также можно с уверенностью сказать, что страны объединят усилия по вопросам безопасности. Тема военного союза с Пекином – вопрос дискуссионный. Но по риторике китайского МИД видно, что государства готовятся к более конкретизированному противостоянию с Вашингтоном», – продолжил китаист.
«Раньше мы вырабатывали совместную базу и преодолевали некое недоверие, которое было между Россией и Китаем. Но сейчас есть конкретные точки соприкосновения – «Северные потоки» одна из них. Примечательно, что у Китая не так много союзников, которые полностью разделяли бы все опасения государства в вопросах безопасности. И Россия – это один из таких партнеров, если не единственный в числе крупных», – подчеркнул эксперт.
«Особое значение будет иметь встреча Ван И с Сергеем Лавровым. Если с Патрушевым в приоритете стояли вопросы безопасности, то тут речь пойдет о внешнеполитическом сотрудничестве. Не исключаю, что будет обсуждаться вопрос Тайваня, видение многополярного мира и ситуация в Азии и Европе. Стороны могут прийти к конкретным договоренностям», – заключил Маслов.
Во вторник в Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И. По словам Патрушева, Запад развязал кампанию по сдерживанию России и Китая. В текущей ситуации особую значимость приобретает дальнейшее углубление двусторонней координации действий Пекина и Москвы на международной арене. Он также подчеркнул, что РФ поддерживает КНР по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.
Стратегическое взаимодействие России и Китая стремительно развивается, отметил в свою очередь Ван И. Он подчеркнул, что отношения двух стран «прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуации». При этом обе стороны назвали действующее стратегическое партнерство «безусловным приоритетом внешней политики».
Накануне официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне на Украине. По его словам, Вашингтон слишком часто говорит о мире, в то время как американские предприятия ВПК заработали на текущем конфликте колоссальные суммы. Дипломат подчеркнул, что КНР никогда не воспримет угроз со стороны Штатов в вопросе российско-китайских отношений.
В среду Ван И встречается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны подтвердили готовность защищать интересы друг друга, сообщает агентство ТАСС. При этом представитель Китая подчеркнул, что Пекин остается приверженным развитию отношений с Россией. Он также отметил, что КНР надеется на «выход на новые договоренности» в диалоге с Москвой.
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Эксперт: Китай намерен настаивать на снижении вмешательства США в конфликт на Украине
Политолог Ткаченко: Китай однозначно указывает на США как на инициатора конфликта на Украине
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Китай предпринимает попытки увеличить свое политическое и дипломатическое влияние. Этим обусловлены мирные концепции Пекина и турне Ван И по Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что во вторник в Москву прибудет глава МИД Китая Ван И, он может встретиться с президентом Владимиром Путиным.
«Один из главных вопросов мировой политики этого десятилетия заключается в том, насколько близки Россия и Китай. Возможно, после визита Ван И в Москву ответ на него станет чуть более понятен. Вместе с тем на протяжении последнего времени мы видим ряд моментов, в которых прослеживается пророссийская политика Китая», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Китай вполне однозначно указывает на США как на инициатора конфликта на Украине, а Европу как на спонсора и исполнителя. Поэтому в рамках встреч Ван И с российскими коллегами речь, скорее всего, пойдет о выработке особого дипломатического стиля. Возможно, Россия все больше будет демонстрировать готовность завершить конфликт переговорами, а Китай продолжит настаивать на снижении вмешательства США», – отметил собеседник.
«Это может быть основой того документа, который китайские власти анонсировали как мирную инициативу по Украине и обещали представить в ближайшее время. Кроме того, именно с обсуждением инициативы по Украине Ван И накануне посетил ряд европейских столиц», – добавил он.
«Что касается китайской инициативы по глобальной безопасности для мировой политики, ее оценить пока сложно, поскольку нет конкретики и деталей. По сути, это длинное изложение тезиса о необходимости возвращения к действиям в рамках международного права и верховенству надгосударственных структур», – объясняет политолог.
«Но такие благие пожелания мало соотносятся с сегодняшней реальностью. Поэтому я думаю, что на 50% китайские идеи глобального миропорядка – это вопрос внутренней политики. Си Цзиньпину важно быть в глазах китайцев глобальным лидером, поэтому к экономической мощи Китая добавляется еще и дипломатическая», – отметил Ткаченко.
«При этом влияние Пекина на внешний мир и особенно евроатлантические отношения невелико. Кроме того, Китай не вмешивается и в конфликт на Украине. Поэтому оба китайских документа могут быть попыткой увеличить политико-дипломатический вес Пекина», – считает эксперт.
«Говорить о том, что концепции изменят что-то прямо сейчас, не приходится. Кроме того, урегулирование вопросов глобальной безопасности по китайской схеме невыполнимо ввиду отсутствия желания со стороны коллективного Запада. И мирная инициатива по Украине может упереться в те же препятствия», – заключил политолог.
Ранее стало известно о планах главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, члена Политбюро Ван И прибыть во вторник в Москву. В Кремле не исключили вероятности встречи президента России Владимира Путина с китайским дипломатом.
Во вторник Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности, говорится в документе, текст которого распространило Синьхуа. Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.
Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру. Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И сообщил о желании Китая представить план мирного урегулирования конфликта на Украине. «Приближается годовщина начала российской СВО на Украине, и Китай в связи с этим планирует в письменной форме обозначить свою позицию по политическому решению украинской проблемы», – сказал Ван И в Мюнхене. По его словам, даже в сложнейших ситуациях «необходимо дать шанс миру». Деталей предложения китайский дипломат не представил.
Позднее европейские источники предположили, что китайский план урегулирования конфликта на Украине будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву. Bloomberg пишет, что США и их союзники обеспокоены, что инициатива Пекина может найти отклик в странах Глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН.
Напомним, в прошлый четверг Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине. В тот же день Китай выступил за политическое решение украинского конфликта.
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Китай собрался обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил о намерении Пекина обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни
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В ближайшие дни Пекин, вероятно, представит свой план мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
По словам постпреда, он «слышал», что план «выйдет в течение нескольких дней», передает РИА «Новости».
Тем временем украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал его о «разговоре с коллегой из Китая». Кулеба сообщил Зеленскому, что у Китая «есть идеи соответствующего документа или резолюции». При этом президент Украины пояснил, что «официального документа никакого не видел».
В среду возобновляет работу спецсессия Генассамблеи ООН по Украине, в четверг, как ожидается, участники проголосуют по проекту резолюции об урегулировании на основе «мирного плана» Зеленского. По словам пстпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, США не ожидают, что Китай представит на обсуждение ГА альтернативный проект резолюции на основе своего мирного плана, передает ТАСС.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Кроме того, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И объяснил Кулебе ключевые детали плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Европейские источники заявили, что китайский план урегулирования будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву.
Патрушев: Коллективный Запад действует против России и Китая
Патрушев заявил о важности российско-китайского взаимодействия на международной арене
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Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
По словам Патрушева, в связи с кампанией Запада по сдерживанию России и Китая особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, Россия поддерживает Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая.
Также Патрушев заявил, что безусловным приоритетом внешней политики России является курс на развитие стратегического партнерства с Китаем.
Ранее руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая и член Политбюро Ван И прилетел в Москву.
В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
Стал известен день визита экс-главы МИД Китая в Россию
Источник: Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в Россию ожидается во вторник
Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, экс-главы МИД Китая, члена Политбюро Ван И в Россию ожидается во вторник, 21 февраля, сообщил близкий к организации визита источник.
По словам источника, прибытие Ван И в Россию ожидается во вторник, передает ТАСС.
Ранее в Кремле не исключили вероятности встречи президента России Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в Москве.
Ван И прибыл в Москву
Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая и член Политбюро Ван И прилетел в российскую столицу, сообщил источник, близкий к организации визита.
«Ван И прибыл в Москву», – сказал собеседник ТАСС. Встречу с Ван И в среду проведет глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее источник сообщал, что прибытие Ван И ожидается во вторник, во второй половине дня. В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
В понедельник Ван И был в Будапеште, где провел встречу с руководителем венгерского МИД Петером Сийярто. До этого он посещал Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Китай возложил на США ответственность за ситуацию вокруг СНВ-3
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США принять меры по возобновлению работы механизмов контроля над вооружениями
США первыми вышли из механизмов контроля над вооружениями в отношениях с Россией, Вашингтон должен первым сделать шаги по их восстановлению, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Китайского дипломата спросили, должна ли Россия вернуться к исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он ответил, что США «должны быть первыми готовы принять ответственные шаги, чтобы эти инструменты заработали», передает РИА «Новости».
Чжан Цзюнь сказал, что СНВ-3 и другие механизмы – это «важная часть глобальной архитектуры безопасности». Он выразил сожаление, что в данной сфере участники делают «негативные шаги». Дипломат призвал «заинтересованные стороны» к продолжению диалога.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он внес в Госдуму соответствующий законопроект.
В Китае оценили визит Байдена в Киев
МИД КНР прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев
Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров, а не подливать масло в огонь или наживаться на конфликте, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китайский дипломат, комментируя визит Джо Байдена в Киев, отметил, что все стороны должны создавать условия для переговоров, предпринимать усилия, которые способствуют политическому регулированию, а не искать выгоду и подливать масло в огонь, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит американского президента Джо Байдена на Украину никак не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России.
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