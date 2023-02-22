Более 340 человек арестовали в Турции после разрушительных землетрясений

Число арестованных по обвинению в мародерстве и нарушении законов Турции составило более 340 человек, сообщил телеканал ТРТ.

По его данным, главные прокуроры 11 провинций установили также 564 подозреваемых в нарушении правил строительства зданий, которые моментально обрушились во время землетрясения, передает ТАСС.

Арестовали не менее 160 из них, а остальные находятся в розыске. В рамках расследования дел о мародерстве было выявлено 282 подозреваемых, 181 из них арестован.

Напомним, в результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли более 41 тыс. человек, а из-под завалов удалось спасти 114 тыс. граждан.