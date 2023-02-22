СБУ задержала в монастыре обвиняемого в госизмене киевского блогера Дмитрия Скворцова

Взгляд
22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:58  |  vz.ru
Разделы

Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
Перейти в раздел…

Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки демобилизованных фронтовиков, а также их семей. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто пострадал до начала СВО. Подробности...
Перейти в раздел…

Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Путин намерен строить мирное будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

Перейти в раздел…

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
Верите ли вы в существование НЛО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
    Российские силы продвинулись к центру Артемовска Китаист: Москва и Пекин сближаются в противостоянии США Глава военной разведки Украины назвал «неслучайными» многие пожары в России Умер заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев
    Кремль решил не публиковать переговоры Путина с Меркель, Олландом и Порошенко Эксперт объяснил, как хакеры смогли передать по радио фейк о воздушной тревоге В Тбилиси обвинили Киев в «конфронтационных шагах» Из машины фельдъегерской службы в Забайкалье украли 60 кг золота
    Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР Премьер Баварии назвал нынешнее правительство Германии худшим за всю историю страны Скотт Риттер: Россия скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль Снегоуборочная машина в Петергофе снесла памятник барону Штиглицу

    Главная тема


    Конфликт с Россией приводит французов к голоду

    только победа


    Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО

    «неготовность к урегулированию»


    Американист: Байден в Варшаве усилил ястребиную риторику по Украине

    Atomic Heart


    На Украине потребовали запретить российскую видеоигру об альтернативном СССР

    Видео

    мировой рынок СПГ


    Запад испугался силы Китая на газовом рынке

    непопулярные решения


    Макрон готовит французов к жертвам ради конфликта с Россией

    катастрофа в Огайо


    Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины

    «Мы тут русские»


    Зеленский готовит новый обман русских жителей Украины

    обещание президента США


    Почему Байден предрек Украине «тяжелые годы»

    Первые выстрелы


    Евдокия Шереметьева: Как Украина начала войну

    Непредсказуемое десятилетие


    Геворг Мирзаян: Переживет ли мир лихие 2020-е

    Мягкая сила


    Максим Соколов: Госдеп США отправился в поход на Италию

    на ваш взгляд


    Вы печете блины на Масленицу?

    СБУ задержала в монастыре обвиняемого в госизмене киевского блогера Дмитрия Скворцова

    Служба безопасности Украины задержала скрывающегося в монастыре киевского блогера Дмитрия Скворцова

    22 февраля 2023, 14:25

    Текст: Александра Юдина

    СБУ задержала обвиняемого в госизмене блогера Дмитрия Скворцова, который скрывался от ареста в Свято-Благовещенском мужском монастыре УПЦ в Киеве, сообщили в спецслужбе.

    Уточняется, что киевский блогер был основателем «Русского клуба», который занимался подготовкой публикаций для информагентств «Русская народная линия» и «Одна родина». В своих материалах автор называл закономерным вхождение Крыма в состав России, а также популяризировал вопрос с ситуацией в Донецкой и Луганской народных республиках, передает ТАСС.

    СБУ подтвердила задержание Дмитрия Скворцова, находившегося в розыске с августа 2022 года. По данным украинского издания «Информнавигатор», суд оставил Скворцова под стражей на 53 дня, его отвезли в Лукьяновское СИЗО.

    По информации спецслужб, блогеру заочно предъявили обвинение в августе 2022 года, вменив статью по факту госизмены. После этого обвиняемый обратился в бегство и предпринял попытку скрыться от СБУ на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ.

    В начале февраля спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.

    Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине
    Польский генерал Стружик исключил захват Крыма Украиной
    		    21 февраля 2023, 21:24
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, к которым подготовятся уже в этом году, но Крым в любом случае останется в составе России, заявил польский генерал, бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик.

    Генерал привел в пример Афганистан, Ирак и Балканы, отметив, что опыт последних лет говорит о том, что войны не заканчиваются тем, как все ожидают. По его словам, наступит время для переговоров, при этом решения о перемирии появятся уже в этом году, передает ТАСС.

    По мнению Стружика, Украине будет очень сложно вернуть Крым, даже скорее невозможно. Он останется в составе России.

    Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.

    Коментарии (32)
    Российские силы предотвратили создание ВСУ «огненного мешка» под Красным Лиманом
    Марочко: ВС РФ пресекли попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
    		    22 февраля 2023, 08:10
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Российские силы пресекли попытку украинских военных контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики предприняли действия наступательного характера из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить российские позиции. Попытки ВСУ наступать были сорваны упреждающими ударами российских сил, сказал Марочко.

    По его словам, ВСУ пытались создать так называемый огневой мешок, однако благодаря работе Вооруженных сил России, им этого не удалось.

    По данным Минобороны, за сутки подразделениями группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.

    Коментарии (13)
    Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
    Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
    		    21 февраля 2023, 17:07
    Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

    Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.

    По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».

    Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    Коментарии (31)
    Кремль решил не публиковать переговоры Путина с Меркель, Олландом и Порошенко
    Песков сообщил о решении России не публиковать стенограмму переговоров «нормандской четверки» по подготовке «Минска-2»
    		    22 февраля 2023, 07:46
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Кремль не собирается обнародовать стенограмму переговоров лидеров стран «нормандской четверки», которые велись за закрытыми дверями при подготовке минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, не стоит ли опубликовать стенограмму после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко. Песков отметил, что российская сторона «практически никогда этого не делает и не будет делать и сейчас», передает ТАСС.

    Как заявил пресс-секретарь, никто из лидеров «не раскрывал никакие детали». По словам Пескова, «просто и Меркель, и Олланд, и Порошенко», как выяснилось, «серьезно не относились к этим документам». Договоренности оказались «ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне».

    Песков подчеркнул, что глава российского государства «приложил много усилий» для реализации соглашения. «К сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.

    Напомним, Меркель открыто подтвердила, что подписание минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Порошенко также признал, что Украина согласилась на минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.

    Коментарии (59)
    Минобороны сообщило о выполнении заявок штурмовых подразделений на боеприпасы
    Минобороны заявило о выполнении всех заявок на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в кратчайшие сроки

    21 февраля 2023, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции на Украине выполняются в кратчайшие сроки; все заявки, поданные на февраль, будут обеспечены в ближайшие дни, сообщило Минобороны России.

    «Так было и так будет», – заявили в ведомстве. В Минобороны рассказали, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставлено 1,6 тыс. реактивных снарядов к РСЗО, более 10 тыс. боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков, передает ТАСС.

    Поставки боеприпасов в соответствии с заявками на март начнутся 25 февраля. В сообщении говорится, что за 2022 год «потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок». «Это наш приоритет», – заверили в ведомстве. 

    Комментируя «появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовска», Минобороны подчеркнуло, что командование уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».

    Минобороны рассказало, что лишь за последние два дня общее продвижение российских штурмовых подразделений вперед на подготовленные оборонительные позиции вооруженных сил Украины у Артемовска превысило 2,5 км. Отмечается, что успешное продвижение было бы невозможно без полноценной поддержки огневыми средствами группировки «Юг». В связи с этим, как указывает Минобороны, «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».

    Штурмовые группы получают всю необходимую поддержку, заверило ведомство. Несмотря на сложные метеоусловия у Артемовска, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолето-вылетов штурмовой авиации, заявили в министерстве.

    В сообщении говорится, что добровольцы, как и бойцы штурмовых подразделений группировки Вооруженных сил России, «мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима». Как заявило Минобороны, «попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».

    Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал ликвидировать межведомственные недомолвки и подобную «прочую чушь». «Все для дела, все для результата, на это должно быть все нацелено», – подчеркнул он.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (46)
    Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
    		   21 февраля 2023, 17:43
    Фото: РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.

    Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».

    Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.

    В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые. 

    Коментарии (36)
    Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
    Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
    		    21 февраля 2023, 21:07
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.

    По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.

    Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне

    Коментарии (15)
    Американский подполковник раскрыл обман Байдена в Киеве
    Подполковник армии США Дэвис назвал визит Байдена в Киев «большой постановкой»
    		    22 февраля 2023, 08:49
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Антон Никитин

    Визит президента США Джо Байдена в Киев во время воздушной тревоги является большой постановкой, не принесшей Украине никакой реальной пользы, заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

    Дэвис в эфире Fox News заявил, что необъявленный визит Байдена в украинскую столицу под звуки сирены выглядел «большой постановкой», особенно «когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими». По его словам, американские власти знали, что никакой атаки не планируется. Он также обратил внимание, что никто «даже не вздрогнул», когда зазвучали сирены, «так что почти все знали, что это произойдет», передает РИА «Новости».

    Визит Байдена в Киев, считает Дэвис, ничего не изменил, ведь американские власти готовы дать украинским властям все, что те захотят. «Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины», – заключил подполковник.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что США уведомили Россию о визите Байдена в Киев, однако ФСБ РФ не давала американскому президенту гарантий безопасности.

    Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Коментарии (7)
    Российские силы продвинулись к центру Артемовска
    Советник врио главы ДНР Гагин: Российские войска бьются с ВСУ уже почти в центре Артемовска
    		    22 февраля 2023, 12:41
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российские силы продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) почти до центра города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, инициатива сейчас в руках российских бойцов, которые уже давно вошли в Артемовск с северной стороны и бьются уже практически в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    Гагин добавил, что сдача украинцами Артемовска – вопрос времени, причем он считает, что произойдет это достаточно скоро.

    20 февраля сообщалось, что российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города.

    Коментарии (18)
    Зеленский забыл о том, что Берлускони пережил бомбардировки
    Зеленский упрекнул Берлускони в том, что тот якобы никогда не переживал бомбардировки
    		    22 февраля 2023, 01:39
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони никогда не переживал бомбардировки, хотя тот находился в Милане, когда город во Вторую мировую войну атаковала авиация союзников.

    Зеленский встретился в Киеве с премьером Италии Джорджей Мелони. На пресс-конференции его попросили прокомментировать критику со стороны Берлускони, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

    Зеленский заявил, что у политиков есть право на мнение, если они обладают мандатом от избирателей, Киев же «видит поддержку итальянского общества». Зеленский сказал, что, по его мнению, «Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников». Президент Украины также заявил, что «Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России».

    Однако Берлускони родился в 1936 году в Милане. В 1943 году, когда Италия воевала на стороне гитлеровской коалиции, Милан подвергся тяжелым бомбардировкам со стороны авиации союзников, в основном британских ВВС. Берлускони рассказывал, что «никогда не забудет, как союзники бомбили Милан». «Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана», – рассказывал он.

    Напомним, Берлускони раскритиковал действия Зеленского, которому, как считает итальянский политик, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса». Поведение Зеленского Берлускони оценил негативно, отметив, что с ним не поехал бы разговаривать.

    Коментарии (10)
    Взрывы прогремели в городах Украины
    В украинских городах и в контролируемом ВСУ Херсоне прозвучали взрывы

    22 февраля 2023, 03:57

    Текст: Антон Антонов

    В Днепропетровской и Сумской областях, а также в Херсоне, который сейчас тоже контролируется вооруженными силами Украины, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинская пресса сообщала о взрывах в пригороде Херсона. Затем поступила информация о взрывах в самом городе, передает РИА «Новости».

    Позднее взрывы также прогремели в Днепропетровске (Днепре) и Сумах, передает ТАСС.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы».

    Коментарии (3)
    На Украине потребовали запретить российскую видеоигру об альтернативном СССР
    Украинский замминистра Борняков потребовал запретить российскую видеоигру Atomic Heart об альтернативном СССР
    		    22 февраля 2023, 09:18
    Фото: Atomic Heart/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Замглавы министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что украинские власти намерены просить компании Sony, Microsoft и Valve о запрете продаж компьютерной игры Atomic Heart российской студии Mundfish.

    Борняков заявил, что разработка игры происходила «на деньги, имеющие происхождение из попавших под санкции российских предприятий и банков», сообщает DTF.

    Кроме того, украинское ведомство требует запретить продажи игры и в других странах из-за якобы ее «токсичности», будто бы имеющейся угрозы «сбора данных» пользователей, а также «потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры, на ведение боевых действий» против Украины.

    Борняков также указал, что разработчики Atomic Heart из студии Mundfish не выступили с публичным осуждением политики России.

    Кроме того, Борняков призвал самих пользователей игнорировать игру, передает ТАСС.

    Atomic Heart – это приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие разворачивается в альтернативном Советском Союзе, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население страны. Главным героем игры является майор Сергей Нечаев – агент советской разведки.

    Игровая студия Mundfish, в которую входят российские разработчики, была основана в 2017 году на Кипре. Игра разработана с участием партнеров с Кипра и из Китая, а графическим партнером проекта является американская компания Nvidia.

    Релиз Atomic Heart состоялся в ночь на 21 февраля 2023 года. За первые сутки после старта продаж видеоигру Atomic Heart купили более 38 тыс. пользователей в магазине Steam.

    Коментарии (20)
    ЕС не смог преодолеть разногласия по новым санкциям против России
    Источник в Брюсселе сообщил о сохраняющихся разногласиях между странами ЕС по новым санкциям против России
    		    22 февраля 2023, 04:25
    Фото: Reiner Unkel/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Между странами Евросоюза все еще остаются разногласия по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    При этом источник ТАСС выразил уверенность, что до указанной даты странам удастся договориться по спорным вопросам. После заседания постоянных представителей государств ЕС он сказал, что «остаются определенные затруднения», но «еще есть среда и четверг, чтобы их снять». По словам источника, все в ЕС согласны с тем, что новый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля и стать «важным сигналом в годовщину» начала Россией спецоперации на Украине.

    Напомним, страны ЕС, в частности, не смогли согласовать санкции в отношении синтетического каучука. Кроме того, споры велись из-за предложения ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в черный список внесут сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.

    Коментарии (10)
    Представитель МИД Китая: США наживаются на войне на Украине
    		    21 февраля 2023, 22:02
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне в Украине.

    По его словам, США говорят о мире, но предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте, сообщает РИА «Новости».

    «США являются крупнейшим поставщиком оружия на поле боя украинского конфликта. Вчера США объявили, что предоставят 500 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, но при этом Вашингтон продолжает распространять ложную информацию о том, что оружие поставляет Китай. Каковы их намерения? США постоянно говорят, что хотят защитить мир, но на самом деле они сильно наживаются на войне. Военно-промышленные предприятия США заработали кучу денег на украинском конфликте. Где их совесть?» – заявил дипломат.

    «Будет ли им стыдно за это? США придерживались политики борьбы до последнего афганца. Неужели они хотят, чтобы теперь Украина сражалась до последнего украинца?», – сказал Ван Вэньбин. Он подчеркнул, что Китай никогда не примет указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений.

    Напомним, Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

    Коментарии (3)
    Бывший американский разведчик заявил о проигрыше Украины
    Экс-офицер американской разведки заявил, что для Украины «все кончено»
    		    22 февраля 2023, 12:52
    Фото: BlackRock/Youtube
    Текст: Елизавета Шишкова

    Украина уже проиграла в противостоянии с Россией, несмотря на то, что Запад говорит обратное, заявил изданию Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.

    Он заявил, что «все уже знают, что Украина побеждена», передает РИА «Новости».

    Риттер отметил, что Киев, полагается на поле боя в основном на артиллерию, но запасы будут истощены к лету, при этом НАТО не сможет их восполнить.

    По мнению бывшего разведчика, Польша, которая сейчас призывает к наращиванию поставок оружия Киеву, только начинает осознавать, что победы не будет.

    Риттер добавил, что Россия скоро будет «стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль».

    Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша в ближайшие несколько недель передаст Украине 14 танков Leopard 2.

    Коментарии (13)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •