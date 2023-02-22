СБУ задержала в монастыре обвиняемого в госизмене киевского блогера Дмитрия Скворцова

Служба безопасности Украины задержала скрывающегося в монастыре киевского блогера Дмитрия Скворцова

СБУ задержала обвиняемого в госизмене блогера Дмитрия Скворцова, который скрывался от ареста в Свято-Благовещенском мужском монастыре УПЦ в Киеве, сообщили в спецслужбе.

Уточняется, что киевский блогер был основателем «Русского клуба», который занимался подготовкой публикаций для информагентств «Русская народная линия» и «Одна родина». В своих материалах автор называл закономерным вхождение Крыма в состав России, а также популяризировал вопрос с ситуацией в Донецкой и Луганской народных республиках, передает ТАСС.

СБУ подтвердила задержание Дмитрия Скворцова, находившегося в розыске с августа 2022 года. По данным украинского издания «Информнавигатор», суд оставил Скворцова под стражей на 53 дня, его отвезли в Лукьяновское СИЗО.

По информации спецслужб, блогеру заочно предъявили обвинение в августе 2022 года, вменив статью по факту госизмены. После этого обвиняемый обратился в бегство и предпринял попытку скрыться от СБУ на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ.

В начале февраля спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.