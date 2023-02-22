Российские войска за сутки уничтожили до 490 украинских военных

Огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Масютовки Харьковской области. В результате ликвидированы более 40 военнослужащих и два пикапа, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Невским, Стельмаховкой ЛНР и Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены более 135 военнослужащих, машина пехоты, четыре бронемашины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, «Южной» группировки войск на Донецком направлении. Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин и гаубица Д-20.

В районе Катериновки ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

Артиллерией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника недалеко от Угледара и Пречистовки ДНР. В результате уничтожены до 65 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены две гаубицы Д-30. Районах пунктов Чернобаевка и Антоновка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад терробороны.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки поражены 84 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 113 районах, , отчитались в Минобороны.

Под Добровольем ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. А в районе пункта Мемрик поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе Сум поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ.

Средствами ПВО за сутки сбиты девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены десять украинских беспилотников рядом с пунктами Антоновка Херсонской области, Рубежное, Краснореченское, Кременная, Пшеничное, Червонопоповка, Залиман ЛНР, Владимировка, Никольское ДНР, Токаревка Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.