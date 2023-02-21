В правительстве Херсонской области отреагировали на послание президента

Замглавы Минцифры Херсонской области Шпир: Россия не превращается в Украину

Россия – это страна возможностей, она не превращается в Украину, прокомментировал послание президента Федеральному собранию замглавы Минцифры Херсонской области Михаил Шпир.

«Мне нравится послание президента. Россия не превращается в Украину – основной акцент делается не на военной сфере, а на развитии социальной сферы, повышении уровня устойчивости и общего благосостояния людей. Несмотря на все трудности, мы продолжаем строить мирную жизнь и развивать экономику», – заявил Шпир газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, Россия – это страна возможностей: «У нас классная страна с низким уровнем безработицы, качественной инфраструктурой и высоким уровнем свободы предпринимательства. На освобожденных территориях мы налаживаем мирную жизнь и повышаем благосостояние поверивших нам людей».

Напомним, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продлилось около 1 часа 45 минут.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что обращение президента к Федеральному собранию – это сигнал об окончательном переходе России к суверенному развитию сильного государства. Так эксперты и политики оценивают послание Владимира Путина, в котором глава государства дал оценку текущей геополитической ситуации, конфликту с Западом, ходу спецоперации на Украине, ситуации в экономике и образовании.