Путин указал на сплочение России с началом СВО

С начала спецоперации на Украине жители России сплотились, на защиту Донбасса встали представители всех ее народов, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Уважаемые граждане России. Сегодня мы вместе проходим сложный, непростой путь. И преодолеваем все трудности тоже вместе. Иначе и быть не могло, ведь мы воспитаны на примере наших великих предков. И обязаны быть достойны их заветов, которые передаются из поколения в поколение. Мы идем только вперед благодаря преданности Родине, воле и нашему единству. Эта сплоченность проявилась буквально с первых дней специальной военной операции. Сотни добровольцев, представители всех народов нашей страны пришли в военкомат. Приняли решение встать рядом с защитниками Донбасса, бороться за родную землю, за Отечество, за правду и справедливость», – обратился Путин к россиянам.

На данный момент на передовой сражаются плечом к плечу воины из всех регионов многонациональной страны. «Их молитвы звучат на разных языках, но все они – за победу, за боевых товарищей, за Родину», – подчеркнул глава государства.

Тяжелый ратный труд военнослужащих находит «мощный отклик» во всей России, и люди поддерживают бойцов, поскольку «не хотят и не могут оставаться в стороне».

«Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети и так далее. Все, что помогает сохранить жизни наших ребят. Знаю, как письма детей, школьников согревают фронтовиков. Они берут их как самое дорогое. Потому что искренность и чистота детских пожеланий трогают до слез. У бойцов крепнет понимание, ради чего они сражаются, кого защищают», – указал Путин.

Работа волонтеров, которые окружают заботой семьи участников СВО, также очень важна. С самого начала операции они под огнем обстрелов выводят из подвалов детей и стариков, всех, кто оказался в беде, доставляют в горячие точки еду, воду, одежду, разворачивают для беженцев центры гуманитарной помощи, помогают в госпиталях, рискуют собой, спасая людей.