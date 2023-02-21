Путин: Россия ответит на любые вызовы, правда за нами

Путин: Мы защитим наших детей от западной деградации

Страны Запада понимают, что победить Россию на поле боя не получится, потому ведут против нее агрессивные информационные атаки, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Целью [информационных атак] прежде всего выбирают, конечно, молодых людей, молодое поколение. И здесь опять – лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на Русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации», – заявил глава государства.

Он обратил внимание на то, что происходит с народами стран Запада, и указал на разрушение там семей, культурной и национальной идентичности, извращения и издевательства над детьми «вплоть до педофилии» объявляются нормой. Священнослужителей принуждают благословлять однополые браки.

«Да бог с ними, пусть что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы к этому так и относились в России, и всегда к этому будем так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать: «Ну посмотрите, извините меня, Священное Писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано. В том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнениям», – продолжил Путин.

Западные элиты «сходят с ума», и это, «похоже, уже не лечится», но это остается проблемами западных стран. При этом Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.

«И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена один и тот же яд презрения к собственному отечеству, и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить», – указал глава государства.